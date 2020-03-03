DeepGold Neural Trader

DeepGold Neural Trader – интеллектуальная торговая система, основанная на распознавании тренда и глубоких нейронных сетях, особенно эффективная на таймфрейме M15 для рынка золота.

DeepGold Neural Trader — это автоматизированная система, предназначенная для работы в трендовых условиях. Она сочетает глубокие нейронные сети и многослойные тренд-фильтры для анализа структуры рынка, ритма волатильности и силы тренда в реальном времени. Благодаря адаптивным средним скользящим, динамическому управлению рисками и модулю машинного обучения система стремится обеспечить стабильные результаты на разных финансовых инструментах.

Основная концепция

Архитектура DeepGold Neural Trader основана на принципе «тренд как основа + оптимизация нейронной сетью». Система отфильтровывает флет и рыночный шум, улавливая ключевые зоны движения цены. Нейронная сеть извлекает особенности исторических трендов, помогая отличить истинный тренд от ложных пробоев.

Ключевые особенности

  1. Движок тренда на базе глубоких нейронных сетей
    Анализирует большие объёмы ценовых данных и распознаёт начало тренда, его ослабление и возможный разворот.

  2. Многослойные фильтры AMA / ATR
    Сочетает адаптивные MA-каналы разных периодов для определения направления, силы и стабильности рынка.

  3. Интеллектуальный модуль пробоев и откатов
    Оценивает структуру откатов, силу пробоев и изменение импульса, улучшая выбор сделок по тренду.

  4. Адаптивное управление риском
    Динамически корректирует стоп-лосс, цели и размер позиции в зависимости от волатильности.

  5. Высокоскоростной механизм исполнения
    Обеспечивает стабильную работу даже в моменты резких движений рынка.

Рынки и таймфреймы
Форекс / Золото / Товары / Индексы / Криптовалюты
Параметры по умолчанию оптимизированы для золота.

Рекомендуемые таймфреймы: M5 ~ M15

Настройки оценки нейросети
При высокой волатильности используется более низкое значение (например, 50).
Во флете рекомендуется повышать значение до 70.


