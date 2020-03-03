DeepGold Neural Trader
DeepGold Neural Trader – интеллектуальная торговая система, основанная на распознавании тренда и глубоких нейронных сетях, особенно эффективная на таймфрейме M15 для рынка золота.
DeepGold Neural Trader — это автоматизированная система, предназначенная для работы в трендовых условиях. Она сочетает глубокие нейронные сети и многослойные тренд-фильтры для анализа структуры рынка, ритма волатильности и силы тренда в реальном времени. Благодаря адаптивным средним скользящим, динамическому управлению рисками и модулю машинного обучения система стремится обеспечить стабильные результаты на разных финансовых инструментах.
Основная концепция
Архитектура DeepGold Neural Trader основана на принципе «тренд как основа + оптимизация нейронной сетью». Система отфильтровывает флет и рыночный шум, улавливая ключевые зоны движения цены. Нейронная сеть извлекает особенности исторических трендов, помогая отличить истинный тренд от ложных пробоев.
Ключевые особенности
-
Движок тренда на базе глубоких нейронных сетей
Анализирует большие объёмы ценовых данных и распознаёт начало тренда, его ослабление и возможный разворот.
-
Многослойные фильтры AMA / ATR
Сочетает адаптивные MA-каналы разных периодов для определения направления, силы и стабильности рынка.
-
Интеллектуальный модуль пробоев и откатов
Оценивает структуру откатов, силу пробоев и изменение импульса, улучшая выбор сделок по тренду.
-
Адаптивное управление риском
Динамически корректирует стоп-лосс, цели и размер позиции в зависимости от волатильности.
-
Высокоскоростной механизм исполнения
Обеспечивает стабильную работу даже в моменты резких движений рынка.
Рынки и таймфреймы
Форекс / Золото / Товары / Индексы / Криптовалюты
Параметры по умолчанию оптимизированы для золота.
Рекомендуемые таймфреймы: M5 ~ M15
Настройки оценки нейросети
При высокой волатильности используется более низкое значение (например, 50).
Во флете рекомендуется повышать значение до 70.