DeepGold Neural Trader

DeepGold Neural Trader – Trend tanıma ve derin sinir ağlarına dayanan akıllı bir işlem sistemi. Özellikle M15 altın piyasası için optimize edilmiştir.

Sistem, trend piyasalarında yüksek performans için tasarlanmış olup çok katmanlı filtreler ve derin öğrenme ile piyasa yapısını analiz eder.

Öne çıkan özellikler

  1. DNN Trend Motoru

  2. Çok katmanlı AMA / ATR filtreleri

  3. Akıllı kırılım & geri çekilme modülü

  4. Uyarlanabilir risk yönetimi

  5. Gecikmesiz işlem motoru

Önerilen zaman dilimi: M5–M15
Nöral skor: 50 (yüksek volatilite), 70 (yatay piyasa)


