DeepGold Neural Trader – Un sistema de trading inteligente basado en reconocimiento de tendencias y redes neuronales profundas, especialmente optimizado para operar oro en M15.

DeepGold Neural Trader es un sistema automatizado diseñado para entornos de tendencia. Utiliza redes neuronales profundas junto con múltiples filtros de tendencia para analizar en tiempo real la estructura del mercado, la volatilidad y la fuerza direccional. Con medias móviles adaptativas, control de riesgo dinámico y módulos predictivos basados en aprendizaje automático, el sistema busca mantener un rendimiento estable en múltiples activos.

Concepto central

La arquitectura se basa en la idea de «tendencia dominante + optimización mediante redes neuronales». Reduce señales falsas durante consolidaciones y capta zonas de valor dentro de tendencias sólidas. El módulo neuronal identifica patrones históricos, diferenciando tendencias reales de rupturas falsas.

Características Principales

Motor de Tendencias con Redes Neuronales Profundas Filtros AMA / ATR de múltiples capas Módulo inteligente de rupturas y retrocesos Control de riesgo adaptativo Motor de ejecución sin latencia

Mercados y marcos temporales

Forex / Oro / Materias primas / Índices / Cripto

Optimizado por defecto para oro.

Marcos recomendados: M5 ~ M15

Ajuste del puntaje neuronal

Alta volatilidad → sensibilidad mayor, puntaje 50

Mercado lateral → puntaje recomendado 70