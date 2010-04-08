DeepGold Neural Trader

는 트렌드 중심의 시장 구조를 정밀하게 분석하고, 딥러닝 기술을 활용하여 매매 결정을 자동으로 최적화하는 차세대 지능형 자동매매 시스템(EA)입니다. 특히

시장의 특유의 변동성과 흐름을 고려하여

에서 최고의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

이 시스템은 단순한 이동평균 기반의 전략을 넘어, 딥 뉴럴 네트워크(DNN) 모델을 통해 과거 수천 개 이상의 가격 패턴을 학습하며, 그 결과 시장의 추세 형성, 추세 약화, 강한 반전 구간 등을 높은 정확도로 감지할 수 있습니다. 또한 다양한 AMA(Adaptive Moving Average) 채널과 ATR(평균 변동 폭) 기반의 다중 필터 구조를 결합하여, 불필요한 노이즈를 제거하고 진짜 추세만을 선별해 내도록 설계되어 있습니다.

DeepGold Neural Trader의 핵심 특징

딥러닝 기반 트렌드 엔진

시장 데이터를 비선형 방식으로 분석해 단순한 기술적 지표보다 훨씬 정교한 추세 감지를 수행합니다. 다층 AMA/ATR 필터링 시스템

다양한 시장 조건에서도 방향성·강도·안정성을 평가하여, 횡보장에서 발생하는 불필요한 진입을 크게 줄입니다. 고급 돌파 및 되돌림 감지 시스템

추세 지속 신호, 고점/저점 구조, 모멘텀 변화 등을 점수화하여 고품질 매매만 선별합니다. 적응형 리스크 관리 알고리즘

시장 변동성에 따라 자동으로 손절, 목표값, 포지션 크기를 조정하여 안정적인 장기 성능을 유지합니다. 제로 레이턴시 실행 엔진

고속 변동 시장에서도 지연 없는 트레이딩 실행을 가능하게 합니다.

추천 시장 및 사용 환경

외환, 금, 상품, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산군에서 작동 가능하며, 초기 설정값은 골드 시장에 최적화되어 있습니다.

신경망 점수 설정

– 고변동 시장: 더 빠른 반응을 위한 50 점

– 횡보 시장: 과도한 진입 억제를 위한 70 점

DeepGold Neural Trader는 단순한 자동매매 EA가 아니라, 시장의 “의미 있는 움직임”을 읽고 적응하는 지능형 트렌드 매매 시스템입니다.