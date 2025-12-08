DeepGold Neural Trader – Un système de trading intelligent basé sur la détection de tendance et les réseaux neuronaux profonds, optimisé pour l'or en M15.

Système automatisé conçu pour les marchés directionnels, combinant réseaux neuronaux, AMA/ATR et contrôle dynamique du risque.

Points forts

Moteur de tendance DNN Filtres AMA/ATR multicouches Analyse intelligente des cassures et retracements Gestion du risque adaptative Exécution ultra-rapide

Unités de temps recommandées : M5–M15

Score neuronal : 50 volatilité haute / 70 marché neutre