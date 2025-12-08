DeepGold Neural Trader

DeepGold Neural Trader – Un système de trading intelligent basé sur la détection de tendance et les réseaux neuronaux profonds, optimisé pour l'or en M15.

Système automatisé conçu pour les marchés directionnels, combinant réseaux neuronaux, AMA/ATR et contrôle dynamique du risque.

Points forts

  1. Moteur de tendance DNN

  2. Filtres AMA/ATR multicouches

  3. Analyse intelligente des cassures et retracements

  4. Gestion du risque adaptative

  5. Exécution ultra-rapide

Unités de temps recommandées : M5–M15
Score neuronal : 50 volatilité haute / 70 marché neutre


Dynamic Trend Fill Pro
Zan Jiang
Indicateurs
Dynamic Trend Fill Pro est un indicateur avancé de visualisation des tendances basé sur la relation dynamique entre deux systèmes de canaux. Les moyennes mobiles classiques réagissent souvent trop tard dans les marchés en range. En calculant la différence entre le bruit du marché (Noise) et le véritable momentum (Signal) , l’indicateur ajuste automatiquement son coefficient de lissage—réactif en tendance, stable en consolidation. Il se compose de deux couches de canaux . La zone jaune montre l’
