DeepGold Neural Trader

DeepGold Neural Trader – Sistema di trading intelligente basato su riconoscimento del trend e reti neurali profonde, ottimizzato per l’oro su M15.

Progettato per mercati direzionali, utilizza filtri multilivello, AMA/ATR e modelli predittivi basati su machine learning.

Funzionalità principali

  1. Motore di trend con DNN

  2. Filtri AMA/ATR multilivello

  3. Modulo avanzato breakout/pullback

  4. Controllo del rischio adattivo

  5. Motore di esecuzione a bassa latenza

Timeframe consigliati: M5–M15


