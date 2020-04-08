Dynamic Trend Fill Pro
- Индикаторы
- Zan Jiang
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Dynamic Trend Fill Pro — это продвинутый индикатор визуализации тренда, который отображает рыночную структуру на основе динамического взаимодействия двух каналов.
Традиционные скользящие средние часто сильно запаздывают в боковиках. Рассчитывая разницу между рыночным шумом (Noise) и истинным импульсом (Signal), индикатор автоматически регулирует коэффициент сглаживания: быстро реагирует в трендах и остаётся стабильным во время консолидации. Это делает его особенно эффективным в условиях современной волатильности.
Индикатор состоит из двух уровней каналов.
Жёлтая зона заполнения показывает расширение и сжатие среднесрочного тренда:
-
Расширение означает усиление направления рынка.
-
Сужение указывает на ослабление импульса, боковое движение или возможный разворот тренда.
Кроме того, индикатор формирует красные и синие зоны заполнения:
-
Если цена выше жёлтого канала — появляется красная зона, подтверждая бычью структуру.
-
Если цена ниже — появляется синяя зона, сигнализируя о медвежьем импульсе или коррекции.
Такая двухуровневая структура помогает трейдерам определять направление тренда, оценивать силу движения, фильтровать ложные пробои и улучшать качество входов, доборов и выходов.
Dynamic Trend Fill Pro подходит для всех таймфреймов и инструментов — форекс, золота, сырья и индексов, особенно эффективен при анализе золота. Интуитивная визуализация улучшает понимание поведения цены и идеально подходит для трендовой, свинговой, коррекционной торговли и многотаймфреймовых стратегий.
Состав индикатора:
Индикатор состоит из двух каналов: быстрого и медленного. Медленный канал отображается жёлтым цветом. Быстрый канал состоит из красного и синего цветов: когда цена находится выше жёлтого канала, он красный и показывает восходящий тренд; когда ниже — синий и указывает на нисходящий тренд.
Красная зона является областью поддержки — здесь преимущество у сделок на покупку. Синяя зона является областью сопротивления — здесь преобладают продажи. Жёлтая зона — сильная поддержка или сильное сопротивление; её пробой может привести к фазе консолидации.
Практические примеры
① Сильный восходящий тренд, выполняются три условия:
-
красный канал расширяется;
-
угол наклона направлен вверх;
-
расстояние до жёлтой зоны увеличивается.
В этот момент открываются только покупки — после отката цены к красному каналу.
③ Сильный нисходящий тренд, выполняются три условия:
-
синий канал расширяется;
-
угол наклона направлен вниз;
-
расстояние до жёлтой зоны увеличивается.
В этот момент открываются только продажи — после отката цены к синему каналу.
② Флет/консолидация — красная или синяя зона сужается, линия становится параллельной жёлтому каналу или часто пересекает его. В этот период сделки должны быть краткосрочными.
Анализ нескольких таймфреймов повышает точность.