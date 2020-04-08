Dynamic Trend Fill Pro

Dynamic Trend Fill Pro — это продвинутый индикатор визуализации тренда, который отображает рыночную структуру на основе динамического взаимодействия двух каналов.
Традиционные скользящие средние часто сильно запаздывают в боковиках. Рассчитывая разницу между рыночным шумом (Noise) и истинным импульсом (Signal), индикатор автоматически регулирует коэффициент сглаживания: быстро реагирует в трендах и остаётся стабильным во время консолидации. Это делает его особенно эффективным в условиях современной волатильности.

Индикатор состоит из двух уровней каналов.
Жёлтая зона заполнения показывает расширение и сжатие среднесрочного тренда:

  • Расширение означает усиление направления рынка.

  • Сужение указывает на ослабление импульса, боковое движение или возможный разворот тренда.

Кроме того, индикатор формирует красные и синие зоны заполнения:

  • Если цена выше жёлтого канала — появляется красная зона, подтверждая бычью структуру.

  • Если цена ниже — появляется синяя зона, сигнализируя о медвежьем импульсе или коррекции.

Такая двухуровневая структура помогает трейдерам определять направление тренда, оценивать силу движения, фильтровать ложные пробои и улучшать качество входов, доборов и выходов.

Dynamic Trend Fill Pro подходит для всех таймфреймов и инструментов — форекс, золота, сырья и индексов, особенно эффективен при анализе золота. Интуитивная визуализация улучшает понимание поведения цены и идеально подходит для трендовой, свинговой, коррекционной торговли и многотаймфреймовых стратегий.

Состав индикатора:

Индикатор состоит из двух каналов: быстрого и медленного. Медленный канал отображается жёлтым цветом. Быстрый канал состоит из красного и синего цветов: когда цена находится выше жёлтого канала, он красный и показывает восходящий тренд; когда ниже — синий и указывает на нисходящий тренд.

Красная зона является областью поддержки — здесь преимущество у сделок на покупку. Синяя зона является областью сопротивления — здесь преобладают продажи. Жёлтая зона — сильная поддержка или сильное сопротивление; её пробой может привести к фазе консолидации.

Практические примеры

Сильный восходящий тренд, выполняются три условия:

  1. красный канал расширяется;

  2. угол наклона направлен вверх;

  3. расстояние до жёлтой зоны увеличивается.
    В этот момент открываются только покупки — после отката цены к красному каналу.

Сильный нисходящий тренд, выполняются три условия:

  1. синий канал расширяется;

  2. угол наклона направлен вниз;

  3. расстояние до жёлтой зоны увеличивается.
    В этот момент открываются только продажи — после отката цены к синему каналу.

Флет/консолидация — красная или синяя зона сужается, линия становится параллельной жёлтому каналу или часто пересекает его. В этот период сделки должны быть краткосрочными.
Анализ нескольких таймфреймов повышает точность.


Рекомендуем также
Reverso 1
Armand Gonto
Индикаторы
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Индикаторы
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Flexi trend tracker indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Introducing the manual trading system "Flexi trend tracker indicator" — a powerful instrument for hour+ timeframes trading with medium/soft volatility pairs! This system offers unique features:  wide range of applications: This strategy can be used on various time intervals: H1, H2, H3, and H4 timeframes, making the trading advisor a highly versatile tool for trading.  the system works on comfortable USD crosses: USDCAD, USDCAD, and USDCAD pairs where you won't see overwhelming trends that wipe
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Индикаторы
CRT Bomb Indicator - MT5 Full Version The CRT Bomb is a professional trading indicator that detects high-probability 3-candle reversal patterns (CRT - Candle Reversal Technique) across all timeframes and symbols.   VPS is recomended so that you dont miss any CRT setups as they form , for entries you can use your manual analysis for confirmation like FVG, OBS etc Works on all Pairs ,Metals & Indices Key Features: Identifies impulse-trap-reversal candle structures Provides visual arrows and patter
Neuro Future
Sergey Rozhnov
Индикаторы
Нейросетевой индикатор со встроенной функцией обучения. Это настоящая автономная система искусственного интеллекта, использующая многоуровневый настраиваемый персептрон и расширенные настройки обучения для прогнозирования будущих изменений цен. Вы самостоятельно можете обучить индикатор на любом финансовом инструменте, все необходимое собрано в этом инструменте и удобно реализовано с автоматическим режимом и пресетами. Вышло крупное обновление v2.0 - 2.5. Расширенные возможности ввода: Добавлена
UT Bot Plus with Bonus ExpertAdvisor
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Индикаторы
Make Sure to Read the Description! UT Bot Plus contains free EA! The EA can be downloaded from telegram channel:  https://t.me/ +NSOJTvH39fNhZmU0 Unlock the Power of Automated Trading with UT BOT Indicator, Integrated with a FREE EA! ( Limited time offer ) This version has been expanded to include multiple additional filtering options. These options are fully configurable and can be switched on and off. This versatile UT BOT indicator is crafted and optimized to work seamlessly with the FRE
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Hunter US30
Frederick Mensah
Эксперты
Hunter  US30  Expert Advisor is created to trade US30 (Dow Jones). The intelligence behind it uses current information to determine it trading direction. If you want to trade low risk for passive income,  US30 Hunter is your best Advisor. Hunter US30 is a for Swing Trading, however, scalpers can trade in its direction when a trade is running. Works best on the Daily time frame This Expect Advisor is a low risk strategy. No Martingale , No Grid, or any other lethal strategy. We believe in consis
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Эксперты
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Индикаторы
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Key Candlepatterns
Raphael Lorenz Baumgartner
Индикаторы
Ключевые свечные модели Платформа: MetaTrader 5 Тип: Пользовательский индикатор Отображение: Свечной график (с перекраской свечей) Функции: Выделяет и перекрашивает определённые свечные паттерны на основе формы свечи и фильтра ATR. Каждая свеча получает отдельный цвет в зависимости от её типа (внутренняя, внешняя, пин-бар и т.д.). Наблюдая эти свечи в виде последовательностей, можно распознать активность покупателя или продавца . Поворотные точки отображаются стрелками на графике. Дополнительно
LastStand Type10 Titan
Nothpone Thamrongarchariyakul
Эксперты
This Expert Advisor utilizes a Parabolic SAR trading system on lower timeframes to determine entry points and measure the distance for placing pending orders. It also employs Heiken Ashi on higher timeframes to establish the trend direction for placing pending orders. The EA supports both Martingale and non-Martingale strategies. Give it a try with a backtest! . Disclaimer - Do not trade with money you cannot afford to lose: The developer does not constitute an offer or solicitation to trade fu
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Эксперты
Intersection EA является полностью автоматизированной программой (торговый робот), выполняющий торговые сделки на валютном рынке в соответствии заданному алгоритму и индивидуальным, для каждого инструмента, торговым настройкам. Intersection EA прекрасно подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, которые имеют солидный опыт торговли на финансовых рынках. Трейдеры и программисты нашей компании, Kalinka Capital OU, работали над созданием и развитием форекс робота Intersection
ASI fractals with DPO filter
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Индикаторы
This product is designed for the MT5 platform and offers two key features: VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation and Volume Profile analysis. Advantages: VWAP Calculation: The product calculates the VWAP, which is a popular indicator used by traders to determine the average price of a security based on its trading volume. It helps identify potential buying or selling opportunities by comparing the current price to the average price weighted by volume. Volume Profile Analysis: The prod
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
HLC Ticks Channel
Dmitiry Ananiev
Эксперты
Советник скальпер торгует в тиковом канале основанном на канале Дончиана. Уникальный алгоритм расчета канала учитывает тиковые движения рынка и подстраивается под канал, для получения максимальной прибыли.  Советник рассчитан на брокеров с минимальным спредом и комиссиями. Работает на многих кроссах. В роботе возможна торговля фиксированным лотом или лотом пропорциональным депозиту.  Так же предусмотрен виртуальный стоплосс который отрабатывает расширения спреда в Ролловер и на новостях.
XauusdPrecisionEA
Korede Nathaniel Oladoyin
Эксперты
XAU Breakout Pro – The Ultimate GMT Gold Breakout Bot Timeframe: M5 Symbol: XAUUSD ️ Type: Fully Automated Expert Advisor Strategy Style: Volatility Breakout Why XAU Breakout Pro? XAU Breakout Pro is engineered for precision, speed, and profitability. It captures high-volatility breakout moves that occur during the London market open — one of the most explosive times to trade gold (XAUUSD). This EA doesn’t overtrade. It waits patiently for the right moment, then strikes with a cle
Mystery
Rohit Katyal
Эксперты
⸻ Mystery – The Intelligent Trading Robot Mystery is an advanced, fully-automated trading robot designed to deliver consistent performance across dynamic market conditions. Built for precision and reliability, Mystery analyzes market trends, momentum, and volatility using cutting-edge algorithms to identify high-probability trading opportunities. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Mystery simplifies your trading experience by automating complex strategies with intelligen
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Индикаторы
Данный индикатор предназначен для работы на любом ТФ. Программа на основе авторских алгоритмов и математике W.D.Ganna позволяет рассчитать целевые уровни движения цены по трем точкам с высочайшей степенью достоверности. Является прекрасным инструментом для биржевой торговли. Индикатор оснащен тремя кнопками NEW - вызвать треугольник для расчета. DEL - удалить выбранный треугольник. DELS - полностью удалить все построения. Вероятность достижения целей более 80%. Так же индикатор оснащен сигналом
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Индикаторы
Наш индикатор BOOM SELL ALERT специально разработан для анализа свечей на BOOM 1000. BOOM 500 — это инструмент, оптимизированный для таймфрейма M1 (1 минута), гарантирующий получение своевременной и действенной информации. Индикатор представляет собой комбинацию многих индикаторов. - АО-осциллятор - Стохастик КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ Чтобы хорошо использовать этот индикатор, необходимо использовать SCHAFF TREND RSX (5 MIN OR M5). ЕСЛИ тренд SCHAFF RSX ЗЕЛЕНЫЙ, и у вас есть сигнал, тогда
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Индикаторы
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Эксперты
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
BinaryGrail MT5
Justine Kelechi Ekweh
Индикаторы
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry.  For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
Pulsar Zone
Paulus Femi Leunufna
Индикаторы
PULSAR ZONE MT5 Indicator Description PULSAR ZONE is a custom MT5 indicator designed for signal zoning based on volume pressure and trend direction. Ideal for scalping volatile pairs, it provides clear visual cues for both entry and exit points. Key Features Lifebeat Signal A visual signal triggered when a trend reversal occurs with significant volume pressure. Displayed as a green (bullish) or red (bearish) arrow, it highlights high-probability entry opportunities. Entry Countdown Once
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Индикаторы
Данный индикатор находит и отрисовывает зоны , так сказать места силы, где цена будет разворачиваться. Индикатор может работать на любом графике, любом инструменте, любом таймфрейме. Индикатор имеет два режима. Индикатор оснащен панелью управления с кнопками для удобства и разбит на два режима. Ручной и авто. Ручной режим: Для работы с ручным режимом необходимо нажать кнопку NEW, появится отрезок. Данный отрезок натягиваете на движение и нажимаете кнопку LVL. Отрисовывается уровень. Авто режим:
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Другие продукты этого автора
DeepGold Neural Trader
Zan Jiang
Эксперты
DeepGold Neural Trader – интеллектуальная торговая система, основанная на распознавании тренда и глубоких нейронных сетях, особенно эффективная на таймфрейме M15 для рынка золота. DeepGold Neural Trader — это автоматизированная система, предназначенная для работы в трендовых условиях. Она сочетает глубокие нейронные сети и многослойные тренд-фильтры для анализа структуры рынка, ритма волатильности и силы тренда в реальном времени. Благодаря адаптивным средним скользящим, динамическому управлению
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв