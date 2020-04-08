Dynamic Trend Fill Pro — это продвинутый индикатор визуализации тренда, который отображает рыночную структуру на основе динамического взаимодействия двух каналов.

Традиционные скользящие средние часто сильно запаздывают в боковиках. Рассчитывая разницу между рыночным шумом (Noise) и истинным импульсом (Signal), индикатор автоматически регулирует коэффициент сглаживания: быстро реагирует в трендах и остаётся стабильным во время консолидации. Это делает его особенно эффективным в условиях современной волатильности.

Индикатор состоит из двух уровней каналов.

Жёлтая зона заполнения показывает расширение и сжатие среднесрочного тренда:

Расширение означает усиление направления рынка.

Сужение указывает на ослабление импульса, боковое движение или возможный разворот тренда.

Кроме того, индикатор формирует красные и синие зоны заполнения:

Если цена выше жёлтого канала — появляется красная зона , подтверждая бычью структуру.

Если цена ниже — появляется синяя зона, сигнализируя о медвежьем импульсе или коррекции.

Такая двухуровневая структура помогает трейдерам определять направление тренда, оценивать силу движения, фильтровать ложные пробои и улучшать качество входов, доборов и выходов.

Dynamic Trend Fill Pro подходит для всех таймфреймов и инструментов — форекс, золота, сырья и индексов, особенно эффективен при анализе золота. Интуитивная визуализация улучшает понимание поведения цены и идеально подходит для трендовой, свинговой, коррекционной торговли и многотаймфреймовых стратегий.

Состав индикатора:

Индикатор состоит из двух каналов: быстрого и медленного. Медленный канал отображается жёлтым цветом. Быстрый канал состоит из красного и синего цветов: когда цена находится выше жёлтого канала, он красный и показывает восходящий тренд; когда ниже — синий и указывает на нисходящий тренд.

Красная зона является областью поддержки — здесь преимущество у сделок на покупку. Синяя зона является областью сопротивления — здесь преобладают продажи. Жёлтая зона — сильная поддержка или сильное сопротивление; её пробой может привести к фазе консолидации.

Практические примеры

① Сильный восходящий тренд, выполняются три условия:

красный канал расширяется; угол наклона направлен вверх; расстояние до жёлтой зоны увеличивается.

В этот момент открываются только покупки — после отката цены к красному каналу.

③ Сильный нисходящий тренд, выполняются три условия:

синий канал расширяется; угол наклона направлен вниз; расстояние до жёлтой зоны увеличивается.

В этот момент открываются только продажи — после отката цены к синему каналу.

② Флет/консолидация — красная или синяя зона сужается, линия становится параллельной жёлтому каналу или часто пересекает его. В этот период сделки должны быть краткосрочными.

Анализ нескольких таймфреймов повышает точность.