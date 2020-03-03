DeepGold Neural Trader – Um sistema inteligente de negociação baseado em reconhecimento de tendência e redes neurais profundas, especialmente otimizado para operar ouro no M15.

DeepGold Neural Trader é um sistema automatizado voltado para ambientes de tendência. Combina redes neurais profundas com filtros de tendência multicamadas para analisar a estrutura do mercado em tempo real, o ritmo da volatilidade e a força direcional. Com médias móveis adaptativas, controle dinâmico de risco e módulos de previsão via aprendizado de máquina, busca desempenho consistente em vários mercados.

Conceito central

Baseia-se no princípio “tendência dominante + otimização por redes neurais”.

Destaques

Motor de tendência com DNN Filtros AMA / ATR multicamadas Estratégias inteligentes de rompimento e pullback Unidade de risco adaptativa Execução ultra-rápida

Mercados: Forex / Ouro / Commodities / Índices / Cripto

Timeframes recomendados: M5–M15

Pontuação da rede neural:

Alta volatilidade: 50

Mercado lateral: 70