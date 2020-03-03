DeepGold Neural Trader
DeepGold Neural Trader – 基于趋势识别与深度神经网络的智能交易系统，特别擅长于黄金市场中M15周期使用。
DeepGold Neural Trader 是一款面向趋势交易环境设计的智能自动化交易系统，通过深度神经网络模型与多层趋势滤波器协同工作，实现对市场结构、波动节奏与趋势强度的实时识别。系统结合自适应均线、动态风险控制与机器学习预测模块，旨在在多品种行情中保持稳定表现。
核心理念
DeepGold Neural Trader 的架构基于“趋势主导 + 神经网络优化”的理念，在过滤震荡行情的同时捕捉顺势段的核心价值区域。特别是系统中的神经网络模块可以对历史趋势形态进行特征提取，使其更善于识别真实趋势与伪突破，减少无效交易。
系统特色
1. 深度神经网络趋势模型（DNN Trend Engine）
通过学习大量价格序列形态，让系统更准确抓取趋势启动、衰减、反转等关键结构。
2. 多 AMA / ATR 多层趋势过滤
融合多周期自适应均线 AMA 通道，自动判断市场的方向性、力度与稳定性，有效减少震荡假信号。
3. 高智能突破与回调策略模块
对回调结构、突破形态、动量变化等进行评分，提高顺势交易的筛选质量。
4. 自适应风险控制（Adaptive Risk Unit）
依市场波动动态调整止损、目标区间与仓位参数，使系统在不同波动条件下保持稳定性。
5. 零延迟执行引擎
使用高效的计算流程与事件驱动结构，确保在高速行情中也能稳定、流畅地执行交易逻辑。
适用市场与周期
外汇 / 黄金 / 大宗商品 / 指数 / 加密货币
默认参数主要是针对黄金交易做了优化，其它商品请自行调整参数至最优。
推荐周期：M5 ~ M15
系统会根据波动与趋势性质自动调整行为模式。
神经网络分数设置说明：
在市场行情波动大的时候分数越低越灵敏，一般设置为50，市场处于震荡行情时设置为70.