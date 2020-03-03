DeepGold Neural Trader

DeepGold Neural Trader – 基于趋势识别与深度神经网络的智能交易系统，特别擅长于黄金市场中M15周期使用。


DeepGold Neural Trader 是一款面向趋势交易环境设计的智能自动化交易系统，通过深度神经网络模型与多层趋势滤波器协同工作，实现对市场结构、波动节奏与趋势强度的实时识别。系统结合自适应均线、动态风险控制与机器学习预测模块，旨在在多品种行情中保持稳定表现。


核心理念


DeepGold Neural Trader 的架构基于“趋势主导 + 神经网络优化”的理念，在过滤震荡行情的同时捕捉顺势段的核心价值区域。特别是系统中的神经网络模块可以对历史趋势形态进行特征提取，使其更善于识别真实趋势与伪突破，减少无效交易。


系统特色

1. 深度神经网络趋势模型（DNN Trend Engine）


通过学习大量价格序列形态，让系统更准确抓取趋势启动、衰减、反转等关键结构。


2. 多 AMA / ATR 多层趋势过滤


融合多周期自适应均线 AMA 通道，自动判断市场的方向性、力度与稳定性，有效减少震荡假信号。


3. 高智能突破与回调策略模块


对回调结构、突破形态、动量变化等进行评分，提高顺势交易的筛选质量。


4. 自适应风险控制（Adaptive Risk Unit）


依市场波动动态调整止损、目标区间与仓位参数，使系统在不同波动条件下保持稳定性。


5. 零延迟执行引擎


使用高效的计算流程与事件驱动结构，确保在高速行情中也能稳定、流畅地执行交易逻辑。


适用市场与周期


外汇 / 黄金 / 大宗商品 / 指数 / 加密货币


默认参数主要是针对黄金交易做了优化，其它商品请自行调整参数至最优。


推荐周期：M5 ~ M15

系统会根据波动与趋势性质自动调整行为模式。



神经网络分数设置说明：


在市场行情波动大的时候分数越低越灵敏，一般设置为50，市场处于震荡行情时设置为70.


作者的更多信息
Dynamic Trend Fill Pro
Zan Jiang
指标
Dynamic Trend Fill Pro是一款高级趋势可视化指标，通过两组通道之间的动态关系，为交易者提供清晰而直观的趋势结构展示。传统均线指标通常在震荡行情中过度滞后，而 通过计算市场噪音（Noise）与真实动量（Signal）的差值，能够自动调整平滑系数，使其在趋势行情中迅速反应，在震荡行情中保持平滑，因此更适合现代交易环境中多变的波动特性。 本指标由两组 通道组成，其中 黄色填充区（Fill Yellow） 用来展示中短期趋势的扩张与收敛。当黄色区域明显放大时，说明市场方向变得明确；若逐渐收窄，则意味着动能减弱、行情进入震荡或潜在的趋势转换阶段。同时，指标 绘制出 红色或蓝色动态填充区（Fill Red/Blue）：当  位于 黄色通道上方时，显示红色填充，代表多头结构强化；当 位于 黄色通道上方时，显示蓝色填充，表示空头或回调阶段。这种双层结构能够有效帮助交易者分辨趋势方向、判断强弱、过滤假突破，并提高入场、加仓或平仓的判断质量。 Dynamic Trend Fill Pro 指标适用于所有时间周期与交易品种，无论外汇、黄金、大宗商品或指数都能发挥强大效果,尤其适合黄金行情
