DeepGold Neural Trader – Ein intelligentes Handelssystem, das auf Trendanalyse und tiefen neuronalen Netzen basiert. Besonders effektiv im Goldmarkt auf M15.

DeepGold Neural Trader kombiniert neuronale Netze mit mehrschichtigen Trendfiltern und analysiert Marktstruktur und Volatilität in Echtzeit. Das System wurde entwickelt, um stabile Ergebnisse in trendstarken Marktphasen zu erzielen.

Schlüsselfunktionen

DNN-Trendmotor AMA/ATR-Trendfilter Intelligente Breakout- und Pullback-Module Adaptives Risikomanagement Schnellere Ausführung ohne Verzögerung

Empfohlene Zeitrahmen: M5–M15

Neural Score: 50 (hohe Volatilität), 70 (Seitwärtsmarkt)