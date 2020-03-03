DeepGold Neural Trader
DeepGold Neural Trader – Ein intelligentes Handelssystem, das auf Trendanalyse und tiefen neuronalen Netzen basiert. Besonders effektiv im Goldmarkt auf M15.
DeepGold Neural Trader kombiniert neuronale Netze mit mehrschichtigen Trendfiltern und analysiert Marktstruktur und Volatilität in Echtzeit. Das System wurde entwickelt, um stabile Ergebnisse in trendstarken Marktphasen zu erzielen.
Schlüsselfunktionen
-
DNN-Trendmotor
-
AMA/ATR-Trendfilter
-
Intelligente Breakout- und Pullback-Module
-
Adaptives Risikomanagement
-
Schnellere Ausführung ohne Verzögerung
Empfohlene Zeitrahmen: M5–M15
Neural Score: 50 (hohe Volatilität), 70 (Seitwärtsmarkt)