Hamzai SR Levels Pro Gold

Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance — индикатор MT5 для многотаймфреймного анализа, автоматически выделяет ключевые уровни поддержки и сопротивления от M5 до H4; идеально подходит для торговли золотом, но работает и с любым другим инструментом.
Алгоритм сканирует историю цен, ищет экстремумы, объединяет их в кластеры и рисует аккуратные горизонтальные уровни, соблюдая минимальные дистанции между линиями для каждого таймфрейма.
Встроенные стрелки сигнализируют о пробоях и отскоках: синие указывают на покупки, красные — на продажи; смещение стрелок настраивается, чтобы знаки не перекрывали свечи.
Индикатор автоматически распознаёт все варианты символов XAU/GOLD, но остаётся универсальным; на графике остаются лишь уровни ближайшего к активному таймфрейма, что сохраняет визуальную чистоту.
Гибкие входные параметры позволяют контролировать глубину анализа, чувствительность кластеров, цветовые схемы и включение/отключение линий или стрелок; короткое имя индикатора динамически показывает используемый таймфрейм.
Готов к работе “из коробки” с любым брокером MT5, предоставляя трейдеру чёткую картину важных ценовых зон и паттернов price action для быстрых и обоснованных решений.
