Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance, MT5 için tasarlanmış çok zaman dilimli bir göstergedir; M5’ten H4’e kadar en tepkili destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler, altın işlemlerine odaklanır ama her enstrümanda kullanılabilir.

Geçmiş fiyat hareketlerini tarar, salınım zirve/diplerini kümeler ve her zaman dilimi için minimum mesafe koruyarak temiz yatay çizgiler çizer; grafiğin kalabalıklaşmasını önler.

Entegre ok sinyalleri kırılma ve tepki formasyonlarını vurgular: alım fırsatları için mavi, satışlar için kırmızı; okların şamdanları örtmemesi için ofset ayarlanabilir.

XAU/GOLD sembol varyasyonlarını otomatik algılar ancak evrensel kalır; yalnızca aktif grafiğe en yakın zaman diliminin seviyelerini göstererek çalışma alanını düzenli tutar.

Parametreler aracılığıyla tarama derinliği, küme hassasiyeti, renk paleti ve çizgi/ok görünürlüğü kolayca ayarlanabilir; gösterge kısa adı kullanılan zaman dilimini dinamik olarak yansıtır.

Herhangi bir MT5 aracı kurumuyla anında kullanıma hazırdır; kritik fiyat bölgelerini ve price action sinyallerini sunarak hızlı ve bilinçli işlem kararlarını destekler.