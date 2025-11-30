Hamzai SR Levels Pro Gold
- Göstergeler
- Denis Hamza
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance, MT5 için tasarlanmış çok zaman dilimli bir göstergedir; M5’ten H4’e kadar en tepkili destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler, altın işlemlerine odaklanır ama her enstrümanda kullanılabilir.
Geçmiş fiyat hareketlerini tarar, salınım zirve/diplerini kümeler ve her zaman dilimi için minimum mesafe koruyarak temiz yatay çizgiler çizer; grafiğin kalabalıklaşmasını önler.
Entegre ok sinyalleri kırılma ve tepki formasyonlarını vurgular: alım fırsatları için mavi, satışlar için kırmızı; okların şamdanları örtmemesi için ofset ayarlanabilir.
XAU/GOLD sembol varyasyonlarını otomatik algılar ancak evrensel kalır; yalnızca aktif grafiğe en yakın zaman diliminin seviyelerini göstererek çalışma alanını düzenli tutar.
Parametreler aracılığıyla tarama derinliği, küme hassasiyeti, renk paleti ve çizgi/ok görünürlüğü kolayca ayarlanabilir; gösterge kısa adı kullanılan zaman dilimini dinamik olarak yansıtır.
Herhangi bir MT5 aracı kurumuyla anında kullanıma hazırdır; kritik fiyat bölgelerini ve price action sinyallerini sunarak hızlı ve bilinçli işlem kararlarını destekler.