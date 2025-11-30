Cos’è: Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance è un indicatore MT5 multi-timeframe che traccia automaticamente i livelli di supporto e resistenza più reattivi dal M5 all’H4, pensato per il trading discrezionale su oro ma utilizzabile su qualsiasi simbolo.

Come lavora: analizza i dati storici, individua swing high/low e li raggruppa in cluster omogenei per disegnare linee orizzontali pulite, evitando sovrapposizioni grazie a distanze minime configurabili per timeframe.

Segnali integrati: oltre alle linee, mostra frecce colorate per breakout e rejection, con codifica blu per acquisti e rossa per vendite e offset personalizzabile.

Adattabilità: riconosce automaticamente le varianti di simbolo XAU/GOLD ma si adatta a qualsiasi strumento; visualizza solo i livelli del timeframe più vicino a quello del grafico, mantenendo il chart ordinato.

Controllo totale: input dedicati per lookback, sensibilità dei cluster, colori per timeframe, attivazione/disattivazione rapida di livelli e frecce, gestione delle attivazioni (suggerite 8) e short name dinamico per identificare rapidamente il timeframe in uso.

Operatività rapida: installazione immediata, compatibile con qualsiasi broker MT5; basta applicarlo al grafico per visualizzare livelli chiave e segnali di price action che supportano decisioni veloci e consapevoli.