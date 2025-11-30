Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance est un indicateur MT5 multi‑unités qui cartographie automatiquement les niveaux de support et de résistance les plus réactifs du M5 au H4, optimisé pour le trading sur l’or mais utilisable sur tout instrument.

L’algorithme analyse l’historique, isole les sommets et creux significatifs, puis les regroupe pour tracer des lignes horizontales nettes en respectant une distance minimale propre à chaque timeframe afin d’éviter l’encombrement graphique.

Des flèches intégrées signalent les ruptures et rejets : bleu pour les opportunités d’achat, rouge pour les ventes, avec un décalage paramétrable pour ne pas masquer les chandeliers.

L’indicateur reconnaît automatiquement toutes les variantes de symbole XAU/GOLD tout en restant universel ; seuls les niveaux du timeframe le plus proche de l’unité du graphique actif sont conservés pour maintenir une vue claire.

De nombreux paramètres permettent d’ajuster profondeur de balayage, sensibilité des clusters, palette de couleurs et activation des lignes ou flèches ; le nom court reflète dynamiquement le timeframe en cours.

Installé en quelques secondes avec n’importe quel courtier MT5, il offre des zones de prix cruciales et des signaux de price action pour des décisions de trading rapides et avisées