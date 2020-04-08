XagusdHamzai85pattern
XagusdHamzai85pattern – Визуальный детектор паттернов для XAGUSD
XagusdHamzai85pattern — это чисто визуальный экспертный советник, разработанный для продвинутого технического анализа серебра (XAGUSD).
Советник не открывает сделки: его задача — наглядно и оперативно отображать паттерны price action прямо на графике, что делает его идеальным инструментом для бэктестинга, изучения паттернов и поддержки ручных торговых решений.
Определяемые паттерны
Советник автоматически обнаруживает и отображает сигналы следующих классических паттернов:
Бычье и медвежье поглощение (Engulfing)
Бычьи и медвежьи Pin Bar
Inside Bar с пробоем
Double Top и Double Bottom
Каждый паттерн отображается только на закрытых свечах, что исключает перерисовку и ложные сигналы.
Настройки
Доступные параметры для настройки:
Включение / отключение стрелок
Визуальное смещение стрелок
Толщина линий стрелок
Допуск для Double Top / Double Bottom
Периоды EMA и ATR
Основные характеристики
✔ Работает только с XAGUSD (серебро)
✔ Отсутствует автоматическая торговля (нулевой торговый риск)
✔ Отображение стрелок BUY / SELL прямо на графике
✔ Отдельные визуальные маркеры для каждого паттерна
✔ Совместим с Strategy Tester MT5
✔ Использует EMA 50 / EMA 200 и ATR для рыночного контекста
✔ Лёгкий, стабильный и ненавязчивый код