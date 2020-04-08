XagusdHamzai85pattern

XagusdHamzai85pattern – Визуальный детектор паттернов для XAGUSD

XagusdHamzai85pattern — это чисто визуальный экспертный советник, разработанный для продвинутого технического анализа серебра (XAGUSD).
Советник не открывает сделки: его задача — наглядно и оперативно отображать паттерны price action прямо на графике, что делает его идеальным инструментом для бэктестинга, изучения паттернов и поддержки ручных торговых решений.

Определяемые паттерны

Советник автоматически обнаруживает и отображает сигналы следующих классических паттернов:

  • Бычье и медвежье поглощение (Engulfing)

  • Бычьи и медвежьи Pin Bar

  • Inside Bar с пробоем

  • Double Top и Double Bottom

Каждый паттерн отображается только на закрытых свечах, что исключает перерисовку и ложные сигналы.

Настройки

Доступные параметры для настройки:

  • Включение / отключение стрелок

  • Визуальное смещение стрелок

  • Толщина линий стрелок

  • Допуск для Double Top / Double Bottom

  • Периоды EMA и ATR

Основные характеристики

✔ Работает только с XAGUSD (серебро)
✔ Отсутствует автоматическая торговля (нулевой торговый риск)
✔ Отображение стрелок BUY / SELL прямо на графике
✔ Отдельные визуальные маркеры для каждого паттерна
✔ Совместим с Strategy Tester MT5
✔ Использует EMA 50 / EMA 200 и ATR для рыночного контекста
✔ Лёгкий, стабильный и ненавязчивый код


