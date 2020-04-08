XagusdHamzai85pattern – Визуальный детектор паттернов для XAGUSD

XagusdHamzai85pattern — это чисто визуальный экспертный советник, разработанный для продвинутого технического анализа серебра (XAGUSD).

Советник не открывает сделки: его задача — наглядно и оперативно отображать паттерны price action прямо на графике, что делает его идеальным инструментом для бэктестинга, изучения паттернов и поддержки ручных торговых решений.

Определяемые паттерны

Советник автоматически обнаруживает и отображает сигналы следующих классических паттернов:

Бычье и медвежье поглощение (Engulfing)

Бычьи и медвежьи Pin Bar

Inside Bar с пробоем

Double Top и Double Bottom

Каждый паттерн отображается только на закрытых свечах, что исключает перерисовку и ложные сигналы.

Настройки

Доступные параметры для настройки:

Включение / отключение стрелок

Визуальное смещение стрелок

Толщина линий стрелок

Допуск для Double Top / Double Bottom

Периоды EMA и ATR

Основные характеристики

✔ Работает только с XAGUSD (серебро)

✔ Отсутствует автоматическая торговля (нулевой торговый риск)

✔ Отображение стрелок BUY / SELL прямо на графике

✔ Отдельные визуальные маркеры для каждого паттерна

✔ Совместим с Strategy Tester MT5

✔ Использует EMA 50 / EMA 200 и ATR для рыночного контекста

✔ Лёгкий, стабильный и ненавязчивый код