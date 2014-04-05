Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance は、M5 から H4 までの重要なサポート／レジスタンスを自動抽出する MT5 マルチタイムフレーム指標で、ゴールド向けに最適化しつつ他銘柄でも利用可能です。

過去価格を解析してスイング高値・安値をクラスタ化し、タイムフレームごとの最小距離を保ちながら整った水平ラインを描画します。

ブレイクアウトとリジェクションを示す矢印シグナルを内蔵し、買いは青、売りは赤の配色で、ローソク足と重ならないようオフセットを調整できます。

XAU/GOLD のバリエーションを自動判別しつつ普遍的に動作し、アクティブなチャートに最も近いタイムフレームのレベルのみを表示して視認性を維持します。

ルックバック期間、クラスタ感度、カラーパレット、ライン／矢印の表示切替など豊富なパラメータを備え、ショートネームは使用中のタイムフレームを動的に表示します。

セットアップは簡単で任意の MT5 ブローカーに対応し、重要価格帯とプライスアクションシグナルを提供して素早く信頼性の高いトレード判断を支援します。