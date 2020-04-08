Hamzai SR Levels Pro Gold

Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance es un indicador MT5 multitemporal que detecta automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia desde M5 hasta H4, optimizado para la operativa en oro pero compatible con cualquier activo.
El algoritmo analiza el historial, identifica máximos y mínimos significativos y los agrupa en clústeres, trazando líneas horizontales limpias; respeta distancias mínimas por timeframe para mantener el gráfico despejado.
Incorpora flechas de alerta para rupturas y rechazos: azul para oportunidades de compra y rojo para ventas, con desplazamiento ajustable para que las señales no tapen las velas.
Reconoce todas las variantes del símbolo XAU/GOLD pero sigue siendo universal; solo conserva en pantalla los niveles del timeframe más cercano al gráfico activo, evitando el desorden visual.
Permite personalizar profundidad de análisis, sensibilidad de los clústeres, paleta de colores y activar/desactivar líneas o flechas con facilidad; el nombre corto del indicador muestra dinámicamente el timeframe utilizado.
Listo para usar con cualquier bróker MT5, brinda zonas de precio relevantes y patrones de price action que ayudan a tomar decisiones de trading rápidas y fundamentadas.

