Hamzai SR Levels Pro Gold

Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator für MT5, der automatisch die reaktivsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen von M5 bis H4 abbildet. Er wurde für den diskretionären Goldhandel entwickelt, ist aber flexibel genug für jedes Symbol.
Der Indikator scannt die historische Preisentwicklung, isoliert die Höchst- und Tiefststände und gruppiert sie, um saubere horizontale Niveaus zu zeichnen, wobei die Mindestabstände pro Zeitrahmen eingehalten werden, um Unordnung zu vermeiden.
Integrierte Pfeilwarnungen heben Ausbruchs- und Ablehnungsmuster hervor, wobei blau für Kaufgelegenheiten und rot für Verkaufssignale verwendet wird, mit einem einstellbaren Offset, damit die Markierungen sichtbar bleiben.
Der Indikator erkennt XAU/GOLD-Symbolvarianten automatisch, passt sich aber an jedes Instrument an; er behält nur die Ebenen des Zeitrahmens bei, der dem aktiven Chart am nächsten liegt, um einen aufgeräumten Arbeitsbereich zu erhalten.
Mit den umfangreichen Eingaben können Sie die Lookback-Tiefe, die Clustering-Empfindlichkeit, die Farbpaletten und die Umschaltung der Levels oder Pfeile mit einem Klick feinabstimmen; der Kurzname wird dynamisch aktualisiert, um den aktiven Zeitrahmen anzuzeigen.
Die Software kann sofort mit jedem MT5-Broker verwendet werden und liefert wichtige Kursniveaus und Hinweise auf das Kursgeschehen, die schnelle, fundierte Handelsentscheidungen unterstützen.
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indikatoren
Pivot Points MT5 ist ein universeller farbiger Multiwährungs-/Multisymbol-Indikator des Pivot Points Level Systems. Sie können eine der drei Versionen wählen: Standard Alt, Standard Neu und Fibo . Er zeigt die Pivot-Levels für Finanzinstrumente in einem separaten Fenster an. Das System berechnet den Pivot-Punkt automatisch auf der Grundlage der Marktdaten des Vortages (PERIOD_D1 ) und des Systems der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, jeweils drei an der Zahl. Der Benutzer kann die Farben f
Auto Support and Resistances
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (70)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Ihre Kurse zu zeichnen? Lernen Sie gerade, wie man Unterstützungen und Widerstände erkennt? Was auch immer Ihr Fall ist, Auto Support & Resistances zeichnet diese Levels für Sie! UND, es kann sie von anderen Zeitrahmen direkt in Ihr aktuelles Diagramm einzeichnen, unabhängig davon, welchen Zeitrahmen Sie verwenden... Sie können auch Regionen/Zonen zusammenfassen, die zu nahe beieinander liegen, und sie in ein einziges Support & Resista
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Indikatoren
Harmonische Muster sind charakteristische Reihen von Kursbewegungen in Bezug auf die Fibonacci-Niveaus, die statistisch gesehen Kursumkehrungen vorausgehen. Dieser Indikator sucht nach harmonischen Mustern. Er ist in der Lage, 26 klassische und nicht-klassische harmonische Muster zu erkennen: Klassisch Gartley Schmetterling Alternativer Schmetterling Fledermaus Alternate Fledermaus Krabbe Tiefe Krabbe Drei Antriebe Nicht klassisch Hai Alternativer Hai Ziffernblatt 5-0 Anti Gartley Anti Schmetter
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
ZOnepross
Firas Al-qasimi
Indikatoren
ZonesPro - Advanced Supply Demand / Support Resistance Indicator für MT5 ZonesPro ist ein intelligenter und leistungsstarker Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch Versorgungs- und Nachfragezonen (auch als Support und Resistance interpretiert) direkt auf Ihrem MT5-Chart zu erkennen. Er verwendet Fraktale, um wichtige Marktwendepunkte zu identifizieren und filtert schwache oder gebrochene Zonen heraus, um Ihren Chart sauber zu halten und sich nur auf die stärksten Levels zu konzentrieren
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
Pivot RSI Alert Pro
Nils R M Peleman
Indikatoren
Detaillierte Beschreibung: Der Pivot RSI Alert Pro Indikator ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator, der fünf Pivotpunkt-Methoden (Classic, Fibonacci, Woodie, Camarilla, DeMark) mit einem anpassbaren RSI-Filter kombiniert. Er zeichnet automatisch tägliche Pivot-Levels und -Mittelpunkte auf, hebt wichtige Umkehrzonen hervor und sendet Warnungen, wenn sich der Kurs diesen Levels nähert, insbesondere bei überkauften/überverkauften RSI-Bedingungen. Ideal für Intraday- und Swing-Trader, die s
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, Fibonacci-Levels, Unterstützungs- und Widerstandszonen und identifiziert BOS- (Break of Structure) und CHOCH- (Change of Character) Muster auf dem Chart. Indem er einfach auf dem Diagramm platziert wird, erledigt er die wesentlichen Aufgaben der technischen Analyse für Händler und bietet ein rationalisiertes, effektives Handelswerkzeug, das jedem den Handel erleichtert.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Indikatoren
Mean-Reversion-Angebot-Nachfrage-Indikator Mean Reversion Supply Demand ist ein Indikator zur Erkennung der wichtigen Angebots-Nachfrage-Zone in Ihrem Chart. Das Konzept des Angebots-Nachfrage-Handels beruht auf dem quantitativen Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen auf dem Finanzmarkt. In der Regel dient die Angebots-Nachfrage-Zone dazu, den Wendepunkt vorherzusagen. Damit eine Angebots-Nachfrage-Zone als erfolgreicher Handel funktioniert, sieht das Wellenmuster so aus, dass der K
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indikatoren
Visueller RR Ratio KS-Rechner Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen Dieser Indikator identifiziert und zeichnet dynamisch Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen und fraktalen Muster. Durch die Analyse von ZigZag-Pivot-Punkten und die Verfolgung von Preisreaktionen (Berührungen, Abpraller und Durchbrüche) bestimmt der Indikator die Stärke und Gültigkeit jeder Zone. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung: Kann über verschiedene Zeitrahmen hinweg arbeiten. Fraktal-
Edge loophole detector
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Quantitative Session Breakout Profiler & Data Miner Zusammenfassung: Der "London Hunter v18.0" ist nicht nur ein Indikator für Kauf-/Verkaufssignale, sondern auch eine statistische Data-Mining-Maschine . Seine Kernidee ist, dass Markteröffnungen (London, NY, Asien) nicht zufällig sind, sondern unterschiedliche "Mikroregimes". Durch die Messung der spezifischen "Physik" der Kursbewegung (Geschwindigkeit, Pullback, Kerzengröße) während dieser Eröffnungsfenster erkennt das System, welche spezifisch
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indikatoren
Integrierter Dashboard-Scanner - Ihre Markt-Kommandozentrale (v3.74) Kurzbeschreibung Der Integrated Dashboard Scanner überwacht mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen Panel aus. Version 3.74 bietet vier Kernmodule, die auf der Handelsstrategie von Dariusz Dargo basieren (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias) sowie fünf Zusatzmodule (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage, Economic News, und Memo). Jedes Modul kann unabhängig konfiguriert werden
Imbalance Finder for SMC
Jhoniel Viloria
Indikatoren
Ungleichgewicht / Fair Value Gap (FVG), dies ist eine Zone / Lücke, die entsteht, wenn sich der Preis mit Kraft in eine bestimmte Richtung bewegt. Sie identifiziert eine Zone, in der der Preis potentiell zurückgehen könnte. Dies bietet perfekte Ziele für Ihre Trades. Imbalance wird aus dem Hoch und Tief von 3 Kerzen gebildet. Wenn sich die Dochte der 1. und 3. Kerze nicht vollständig mit der mittleren Kerze überschneiden. Mit diesem Indikator können Sie mühelos mildernde/unmildernde Ungleich
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indikatoren
Trend Line Map Indicator ist ein Add-On für Trend Screener Indicator. Es arbeitet als Scanner für alle Signale, die vom Trendscreener (Trendliniensignale) erzeugt werden. Es ist ein Trend Line Scanner basierend auf dem Trend Screener Indicator. Wenn Sie keinen Trend Screener Pro Indicator haben, funktioniert die Trend Line Map Pro nicht. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . Wen
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Support & Resistance-Indikator ist eine Abwandlung des Standardindikators Bill Williams' Fractals. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen. Er zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an und ermöglicht die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (Sie können den genauen Wert überprüfen, indem Sie den Mauszeiger auf das Niveau setzen). Blau gestrichelte Linien sind Unterstützungsniveaus. Rot gestrichelte Linien sind Widerstandsniveaus. Wenn Sie möchten, könn
Daily Pivots Multi indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Daily Pivots Multi Indikator Daily Pivots Multi ist ein exklusiver Indikator, der Ihre Pivots-Levels und vieles mehr zeichnet. Die meisten Indikatoren zeichnen tägliche Pivots für den Tag. Daily Pivots Multi ist in der Lage, Levels für verschiedene Tage zu zeichnen. Der Indikator kann die Berechnung für eine unbegrenzte Anzahl von Tagen rückwärts durchführen. Das bedeutet, dass Sie die Niveaus für den heutigen Tag, aber auch für die vergangenen Tage zeichnen können. Dies ist sehr nützlich, we
A R M Pro Signal
Irvan Trias Putra
Indikatoren
Erweiterte BuySell-Signale ATR Enhanced - Professioneller Handelsindikator Revolutionäres Multi-Strategie-Signalsystem mit Echtzeit-Performance-Analyse Verändern Sie Ihre Handelserfahrung mit diesem hochmodernen Indikator, der mehrere bewährte technische Analysemethoden mit fortschrittlichem ATR-basiertem Risikomanagement kombiniert. Speziell für den EURUSD H1-Zeitrahmen optimiert, liefert dieser Indikator präzise Einstiegs- und Ausstiegssignale mit umfassender Performance-Überwachung.
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Weitere Produkte dieses Autors
XagusdHamzai85pattern
Denis Hamza
Indikatoren
XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor , der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde. Der EA führt keine automatischen Trades aus : Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen , wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet. Erkannte Pattern Der EA erken
