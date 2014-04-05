Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator für MT5, der automatisch die reaktivsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen von M5 bis H4 abbildet. Er wurde für den diskretionären Goldhandel entwickelt, ist aber flexibel genug für jedes Symbol.

Der Indikator scannt die historische Preisentwicklung, isoliert die Höchst- und Tiefststände und gruppiert sie, um saubere horizontale Niveaus zu zeichnen, wobei die Mindestabstände pro Zeitrahmen eingehalten werden, um Unordnung zu vermeiden.

Integrierte Pfeilwarnungen heben Ausbruchs- und Ablehnungsmuster hervor, wobei blau für Kaufgelegenheiten und rot für Verkaufssignale verwendet wird, mit einem einstellbaren Offset, damit die Markierungen sichtbar bleiben.

Der Indikator erkennt XAU/GOLD-Symbolvarianten automatisch, passt sich aber an jedes Instrument an; er behält nur die Ebenen des Zeitrahmens bei, der dem aktiven Chart am nächsten liegt, um einen aufgeräumten Arbeitsbereich zu erhalten.

Mit den umfangreichen Eingaben können Sie die Lookback-Tiefe, die Clustering-Empfindlichkeit, die Farbpaletten und die Umschaltung der Levels oder Pfeile mit einem Klick feinabstimmen; der Kurzname wird dynamisch aktualisiert, um den aktiven Zeitrahmen anzuzeigen.

Die Software kann sofort mit jedem MT5-Broker verwendet werden und liefert wichtige Kursniveaus und Hinweise auf das Kursgeschehen, die schnelle, fundierte Handelsentscheidungen unterstützen.