MACD Ultra Pro v3
- Индикаторы
- Oleksandr Sheyko
- Версия: 3.1
- Активации: 5
MACD Ultra Pro v3.1 – больше, чем просто MACD
MACD Ultra Pro v3.1 — это не стандартный MACD. Это многократно усовершенствованная версия, за которой стоит глубокий анализ рыночных данных в реальном времени. Индикатор не просто отслеживает текущие ценовые движения — он анализирует историческое поведение рынка и на его основе формирует прогнозы будущих тенденций.
🔍 Чем отличается от обычного MACD
-
Глубокий анализ данных в реальном времени — обрабатывает не только ценовые данные, но и объемы торгов, импульс рынка и трендовые структуры.
-
Настраиваемая аналитика — параметры можно точно подстроить под конкретный рынок и таймфрейм.
-
Анализ истории — оценивает прошлое поведение рынка и интегрирует его в текущие сигналы.
-
Прогнозирование — помогает трейдеру лучше оценить вероятное направление движения цены.
⚙️ Комплексные функции в одном инструменте
-
MACD-дивергенция и конвергенция — четко визуализированы на графике.
-
Гистограмма и сигнальная линия — цветовое отображение силы движения.
-
Анализ объема — выявляет аномальные объемы и их влияние на сигналы.
-
RSI-фильтр — снижает количество ложных сигналов в зонах перекупленности/перепроданности.
-
Трендовый фильтр — позволяет торговать только в направлении основного тренда.
-
Информационная панель — отображает таймфрейм, историю рынка, силу сигнала, объем, MACD, RSI и общее направление тренда прямо на экране.
📢 Уведомления и оповещения
Индикатор не даст вам пропустить ни одной возможности:
-
Системные оповещения — прямо в торговой платформе.
-
Звуковые сигналы — адаптированы под таймфрейм.
-
Email-уведомления — по желанию.
-
Push-уведомления на телефон — мгновенная доставка.
🏆 Итог
MACD Ultra Pro v3.1 — это мощный торговый инструмент, объединяющий множество сложных функций. Это не просто улучшенный MACD — это полноценная аналитическая система, сочетающая технические индикаторы, интеллектуальные фильтры и обработку данных в реальном времени. Она предоставляет надежные сигналы, глубокое понимание рынка и уверенность в принятии решений.