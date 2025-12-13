MACD Ultra Pro v3

MACD Ultra Pro v3.1 – больше, чем просто MACD

MACD Ultra Pro v3.1 — это не стандартный MACD. Это многократно усовершенствованная версия, за которой стоит глубокий анализ рыночных данных в реальном времени. Индикатор не просто отслеживает текущие ценовые движения — он анализирует историческое поведение рынка и на его основе формирует прогнозы будущих тенденций.

🔍 Чем отличается от обычного MACD

  • Глубокий анализ данных в реальном времени — обрабатывает не только ценовые данные, но и объемы торгов, импульс рынка и трендовые структуры.

  • Настраиваемая аналитика — параметры можно точно подстроить под конкретный рынок и таймфрейм.

  • Анализ истории — оценивает прошлое поведение рынка и интегрирует его в текущие сигналы.

  • Прогнозирование — помогает трейдеру лучше оценить вероятное направление движения цены.

⚙️ Комплексные функции в одном инструменте

  • MACD-дивергенция и конвергенция — четко визуализированы на графике.

  • Гистограмма и сигнальная линия — цветовое отображение силы движения.

  • Анализ объема — выявляет аномальные объемы и их влияние на сигналы.

  • RSI-фильтр — снижает количество ложных сигналов в зонах перекупленности/перепроданности.

  • Трендовый фильтр — позволяет торговать только в направлении основного тренда.

  • Информационная панель — отображает таймфрейм, историю рынка, силу сигнала, объем, MACD, RSI и общее направление тренда прямо на экране.

📢 Уведомления и оповещения

Индикатор не даст вам пропустить ни одной возможности:

  • Системные оповещения — прямо в торговой платформе.

  • Звуковые сигналы — адаптированы под таймфрейм.

  • Email-уведомления — по желанию.

  • Push-уведомления на телефон — мгновенная доставка.

🏆 Итог

MACD Ultra Pro v3.1 — это мощный торговый инструмент, объединяющий множество сложных функций. Это не просто улучшенный MACD — это полноценная аналитическая система, сочетающая технические индикаторы, интеллектуальные фильтры и обработку данных в реальном времени. Она предоставляет надежные сигналы, глубокое понимание рынка и уверенность в принятии решений.


Рекомендуем также
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
HandleTrend
Kirill Subot
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% не перерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех валютных парах. HandleTrend - это эффективный индикатор, следующий за трендом, который выдает сигналы тренда в виде стрелок на графике.
Trend Turn
Ivan Simonika
Индикаторы
Реализация индикатора тренда Trend Turn простая - в виде линий двух цветов. В основе алгоритма индикатора лежат стандартные индикаторы а также собственные математические расчеты.  Индикатор поможет пользователям определиться с направлением тренда. Также станет незаменимым советчиком для входа в рынок или для закрытия позиции. Этот индикатор рекомендуется для всех, как для новичков так и для профессионалов. Как трактовать информацию от индикатора. Продаем при изменении цвета линии с зеленого н
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Индикаторы
Готовы ли вы выйти на новый уровень в своем торговом путешествии? Не ищите ничего, кроме MarketMagnet, этого новаторского индикатора, разработанного, чтобы стимулировать ваш торговый успех с волнением и точностью. Основанный на слиянии Momentum и CCI (индекс товарного канала), MarketMagnet предоставляет трейдерам окончательный инструмент для определения направления и цен входа для широкого спектра рекомендуемых валютных пар и инструментов. Если вы новичок, трейдер среднего уровня, у которого ес
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Индикаторы
Наш индикатор BOOM SELL ALERT специально разработан для анализа свечей на BOOM 1000. BOOM 500 — это инструмент, оптимизированный для таймфрейма M1 (1 минута), гарантирующий получение своевременной и действенной информации. Индикатор представляет собой комбинацию многих индикаторов. - АО-осциллятор - Стохастик КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ Чтобы хорошо использовать этот индикатор, необходимо использовать SCHAFF TREND RSX (5 MIN OR M5). ЕСЛИ тренд SCHAFF RSX ЗЕЛЕНЫЙ, и у вас есть сигнал, тогда
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
Pivot meter
Theophane Dohou
Индикаторы
Новый Торговый Инструмент: Оптимизируйте Ваши Сделки! Я рад представить вам совершенно новый инструмент, который я разработал, чтобы вы могли делать сделки, не задумываясь! В отличие от классических индикаторов, этот инструмент не просто отслеживает изменение цен. Он глубоко анализирует корреляции между валютами и помогает выявить стратегические моменты для входа на рынок. Вот как это работает: Ноль = Нет Сделки : Пока индикатор на нуле, это означает, что рыночные условия неблагоприятны, и
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Индикаторы
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Индикаторы
Данный индикатор предназначен для работы на любом ТФ. Программа на основе авторских алгоритмов и математике W.D.Ganna позволяет рассчитать целевые уровни движения цены по трем точкам с высочайшей степенью достоверности. Является прекрасным инструментом для биржевой торговли. Индикатор оснащен тремя кнопками NEW - вызвать треугольник для расчета. DEL - удалить выбранный треугольник. DELS - полностью удалить все построения. Вероятность достижения целей более 80%. Так же индикатор оснащен сигналом
Plasma Trend
Sabina Fik
Индикаторы
Индикатор тренда Plasma Trend представляет собой простую техническую индикацию, которая используется для определения текущего направления тренда на рынке. Индикатор Plasma Trend является мощным инструментом для определения направления тренда на рынке Форекс. Его основой являются как стандартные технические индикаторы, так и собственные математические расчеты, что обеспечивает более точное и надежное определение тренда. Его реализация в виде линий двух цветов упрощает визуальное определение смен
Golden Scalp System V2 MT5
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, Golden Scalp System v2 it work all asset, it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you 
Skiey
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Skiey - Индикатор простых решений! Использовать этот индикатор очень просто, поскольку самый простой - это посмотреть на график и действовать согласно показаниям цветных стрелок. Подобный вариант рассчета учитывает внутри дневные колебания цены и делает упор на измерение "свечной" доли в тренде.  Алгоритм учитывает измерение цен, также данном методе  делается упор на измерение каждого из перепадов цены (H/C, H/O,LC,LO) - что дает более детализированную информацию но так же и более усредненную.
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Эксперты
Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Tragos
David Chokumanyara
Индикаторы
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Индикаторы
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
The Alpha
Francois Phillipus Van Niekerk
Индикаторы
The Alpha: Your Ultimate Trend-Tracking Powerhouse Dive into the markets with The Alpha , a dynamic MetaTrader 5 indicator that supercharges your trading with its core SuperTrend component. Built on the robust Average True Range (ATR), The Alpha delivers crystal-clear, color-coded signals to help traders of all levels conquer trends with precision and flair. How The Alpha’s  Works : ATR-Powered Precision : The Alpha uses the ATR (default period: 20) and a multiplier (default: 1.5) to calculate a
Kingtrend
Antonio Blazquez
Индикаторы
KingTrend — Price Action Trend Analysis Tool KingTrend is a trend-following indicator based on long-standing price action principles involving Highs, Lows, Open, and Close. The logic behind this tool comes from concepts passed on to me by my mentor and translated into code for consistent structure recognition. Features: Identifies market structure using price action logic Detects trend direction and key turning points Marks Higher Highs, Lower Lows, and extensions Suitable for discretionary or
High Probability Reversal Arrow Indicator
Khalil Abokwaik
Индикаторы
High Probability Reversal Arrow Indicator The indicator looks for trend exhaustion areas, and plots Buy/Sell arrow after on confirmation of trend exhaustion. Signals can also   be shown as popup alerts, or be sent as e-mail or mobile phone notification. Trades can be taken on breakout of the signal candle. Inputs Signal Type: Aggressive/Normal History Bars : Can be set to 0 (zero) to show all historical signals, or can be set to a limited number of bars for faster execution. Show Alert : True/Fa
Zone to Zone Indicator for Metatrader 5
Frank Ernesto Ramirez Torres
Индикаторы
Zone to Zone Indicator for MT5 Unleash the full potential of your trading strategy with the "Zone to Zone" indicator for MetaTrader 5. This advanced tool provides unparalleled precision and versatility, making it an essential addition to any trader's toolkit. Key Features: MT5 Compatibility : Seamlessly integrates with the MetaTrader 5 platform for a smooth and efficient trading experience. Accurate Historical Resistance/Support Zones : Effortlessly draw and identify key resistance and support
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
С этим продуктом покупают
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет быч
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Индикаторы
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Индикаторы
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма. Основные линии Meravith: Линия бычьего объёмного истощения – служит целью. Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью. Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой. Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию. Вы можете анализироват
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Индикаторы
ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator for MT5 Take your trading to the next level with ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator , a powerful tool that combines the clarity of Heikin Ashi candles with advanced pivot-point analysis. This indicator is designed for traders who want to identify market trends, reversals, and key support/resistance zones with precision. Key Features: Heikin Ashi Visualization – Smooths out market noise for cleaner trend identification. Automatic Pivot
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
Enigma 112
issam rahhal sabour
Индикаторы
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Индикаторы
Данный осциллятор разработан xCalper в 2015 году и основан на расчете скользящих средних для обозначения и прогнозирования уровней перекупленности/перепроданности. Быстрая линия (по умолчанию белая) колеблется в основном в пределах -0.5 (перепроданность) и +0.5 (перекупленность). Пересечение линией уровня -0.5 вверх формирует уровень перепроданности. Пересечение уровня +0.5 вниз формирует уровень перекупленности. Пересечение быстрой линией значения 0.0 и возврате к предыдущему значению указывает
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Индикаторы
Робот с видео приложен во вкладке "Обсуждение" , он работает одним ордером и только по сигналам для оценки эффективности индикатора. Pan PrizMA CD Phase является опцией, построенной на базе индикатора Pan PrizMA . Подробнее . Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение фазы - параметра состояния волны (близко по
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Индикаторы
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO - это больше, чем простой измеритель силы. Вместо того, чтобы ограничивать расчет ценой, его значения могут быть основаны на любом из 19 встроенных режимов измерения силы + 9 таймфреймов. С FFx USM вы сможете задавать любой период для любой комбинации таймфреймов. Например, вы можете установить панель на последние 10 свечей на M15-H1-H4… Полная гибкость! Простая интерпретация... Это дает отличное представление о том, какие валюты слабые и сильные, поэтому вы смож
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Universal MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус выбранного индикатора на каждом из них. 9 индикаторов (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Каждый из них можно несколько раз применять на одном графике с различными настройками. Простая интерпретация. Сделки на покупку подтверждаются, когда большинство таймфреймов показывается зеленым цветом. А сделки на продажу подтверждаются, когда большинство таймфреймов пока
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 21). Панель работает в двух режимах: Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения Режим Watcher: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения В этом реж
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь : https://www.mql5.com/ru/market/product/24881 FFx Basket Scanner ищет до пяти индикаторов среди 16 доступных на всех парах и таймфреймах. Таким образом вы можете ясно увидеть торговли по каким валютам следует избегать, а на каких сосредоточить внимание. Когда валюта переходит в экстремальную зону (например, 20/80%), вы можете торговать всей корзиной с большей уверенностью. Другая область применения индикатора – определение сильных и слабых валют для поиск
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Индикаторы
Currency Index Watcher - это простой инструмент для тех, кто хочет торговать на рынке Форекс, используя индексы валют . После завершения расчетов показываются конкретные торговые возможности , и подаются сигналы по ним. Currency Index Watcher можно настроить непосредственно с панели управления : Индексы 8 валют: EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD с возможностью выбирать для анализа индексы и синтетические пары. Выбор возможностей осуществляется в соответствии со следующими критериями: Minima
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Индикаторы
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
Powerful Hidden Cross Signal
Ellan Dirgantara Tholkhah
Индикаторы
The latest most requested Binary Options arrow indicator in the Garuda Signals product line is now on MT5! Binary options signal based on multiple time frame cross over analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and also uses the 1 Hour time frame as trend confirmation , so you don't have to open up multiple chart and waste time. - Can be used for all time frames up to 1 hour, but is most POWERFUL for 1 and 5 min options. - Place yo
Другие продукты этого автора
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
Buyer Seller Balance Analyzer предоставляет комплексный обзор силы покупателей и продавцов на разных таймфреймах. Основные компоненты: Таблица Buyer/Seller Balance Отображает соотношение покупателей и продавцов Включает таймфреймы от M1 до MN1 Цветовое различие (зелёный = покупатели, красный = продавцы) Ключевые метрики: Buyers (%) – процентное соотношение покупателей Sellers (%) – процентное соотношение продавцов ️ Balance – разница между покупателями и продавцами
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
Clever Parabolic RSI Умный осциллятор, объединяющий Parabolic SAR и RSI для точных торговых сигналов Этот осциллятор сочетает в себе силу двух популярных индикаторов — Parabolic SAR и RSI , создавая интеллектуальную систему, которая наглядно отображает состояние рынка , силу тренда и предоставляет четкие сигналы на покупку или продажу . Как это работает: Зелёная квадратная точка — начало восходящего тренда Красная квадратная точка — начало нисходящего тренда После первого сигнала
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
️ Power Moving Average Signals Обзор: Power Moving Average Signals — это трендовая торговая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних: быстрой и медленной. Она генерирует чёткие сигналы на покупку и продажу при смене направления движения: Сигнал на покупку : быстрая MA пересекает медленную снизу вверх Сигнал на продажу : быстрая MA пересекает медленную сверху вниз Оптимизирована для валютных пар: Стратегия отлично работает на форекс-рынке , особенно в условиях выраж
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
️ Ichimoku Kinko Hyo System Интеллектуальный инструмент для точного и эффективного анализа рынка Этот индикатор основан на проверенной системе Ichimoku Kinko Hyo , предоставляющей комплексное представление о структуре рынка, его динамике и потенциальном движении цены. Он разработан для того, чтобы трейдер мог быстро принимать решения на основе визуальных данных. Ключевые особенности: Высокая точность благодаря продвинутому анализу рынка на разных таймфреймах ️ Мгновенный обзор рынк
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
Power Market Strength Panel Pro – Один индикатор, все ключевые сигналы в одном месте Power Market Strength Panel — это не просто индикатор. Это мощный торговый инструмент , который объединяет несколько важных технических показателей и автоматически анализирует рынок за вас. Включает в себя следующие ключевые индикаторы: EMA (Экспоненциальная скользящая средняя) – направление тренда ADX + DI+/- – сила тренда и давление покупателей/продавцов RSI (Индекс относительной силы) – импульс и зоны
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
TREND REVERSAL SIGNALS – точные сигналы разворота тренда TREND REVERSAL SIGNALS — это продвинутый индикатор, созданный для максимально точного определения точек разворота тренда. Он анализирует ценовые данные (OHLC) и распознаёт ключевые свечные формации, сигнализирующие возможный разворот. Используя комбинацию price action, волатильности (ATR) и структуры рынка, индикатор даёт чёткие сигналы BUY или SELL прямо на графике. Аналитическая основа: Price Action (OHLC) — определение разворотных
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
AutoLevels — интеллектуальное определение уровней поддержки и сопротивления AutoLevels — это мощный индикатор, который автоматически определяет ключевые ценовые зоны на основе данных графика в реальном времени. Он анализирует локальные максимумы и минимумы (свинг-точки) , волатильность рынка (ATR) и повторяющиеся реакции цены, чтобы находить надежные уровни поддержки и сопротивления. Основные компоненты: Свинг-точки с настраиваемой чувствительностью (LeftBars и RightBars) Динамическая шири
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
AutoLevelsPro — индикатор, который анализирует ценовые данные и автоматически отмечает зоны поддержки и сопротивления . Он специально разработан для работы на низких таймфреймах , оптимально на 15-минутном графике . Какие данные использует: High — максимальная цена свечи Low — минимальная цена свечи Close — используется для расчёта ATR Временная метка каждой свечи для точного размещения зон ️ Как работает анализ: Определяет локальные пики (swing high) и минимумы (swing low)
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Индикаторы
Buyer Seller Arrows – Торгуй с уверенностью! Открой для себя революционный инструмент для визуального анализа силы покупателей и продавцов на всех таймфреймах – от M1 до MN1. Этот индикатор даёт мгновенное представление о рыночной динамике с помощью цветных процентов и стрелок. Основные функции: Зелёные стрелки вверх = доминирование покупателей Красные стрелки вниз = доминирование продавцов Процентная сила для каждого таймфрейма (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) Цветовое кодирование
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв