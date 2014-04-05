IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) измеряет относительную силу инструмента на графике, сравнивая его с бенчмарком/лидером (или списком драйверов), связь с которыми может быть прямой или обратной.
Разница отображается в виде Z-Score, что упрощает чтение на любых инструментах и таймфреймах.

Какую проблему это решает?
Сравнивать рынки только по цене сложно, потому что у каждого инструмента своя волатильность. IBI стандартизирует сравнение и показывает, когда инструмент сильнее или слабее, чем лидер или драйверы.

Как работает (4 шага)

  1. Логарифмические доходности
    Вычисляет лог-доходности для:

    • текущего символа графика, и

    • символа лидера (или драйверов)

  2. Спред (разница доходностей)
    Строит дифференциал доходностей:
    Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers)

  3. Belly Window (чувствительность)
    Накопление спреда на коротком интервале (Window Belly) формирует «belly»-серию (сырой относительный сдвиг).

  4. Long Window (нормализация)
    Преобразует belly-серию в Z-Score по более длинному окну (Window Long), формируя итоговую линию IBI.

Результат: одна линия Z-Score в отдельном окне.

Интерпретация (просто и практично)

  • IBI > 0 → текущий символ сильнее лидера/драйверов (outperform)

  • IBI < 0 → текущий символ слабее лидера/драйверов (underperform)

Зоны (по умолчанию)

  • Strong: ±1.8

  • Extreme: ±2.0

Эти уровни — ориентиры для поиска относительно “растянутых” состояний (это не гарантия разворота).
Также есть визуальный лимит (Z clamp), чтобы график оставался читабельным при редких выбросах.

Типичные сценарии применения

  • Межрыночная дивергенция: когда символ ведёт себя иначе, чем лидер/драйверы

  • Относительное “растяжение”: когда Z-Score достигает зон strong/extreme

  • Подтверждение потока: устойчивость значений выше/ниже нуля как признак относительной силы/слабости

Параметры (кратко)

Core

  • Benchmark/Leader Symbol
    Референс-символ (индекс, товар, FX-пара, прокси доминации крипто и т. п.)

  • Default Relationship

    • Direct: прямая связь (без инверсии знака)

    • Inverse: обратная связь (инверсия знака доходности лидера)

Advanced (опционально): Drivers List

Включите Use Drivers List, чтобы использовать несколько взвешенных драйверов вместо одного лидера.

Формат:
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

Пример:
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Это позволяет сравнивать символ с пользовательской межрыночной корзиной.

Windows

  • Window Belly → чувствительность (короткое накопление)

  • Window Long → нормализация Z-Score (стабильность)

Visual

  • количество знаков, уровни strong/extreme, Z clamp

Примечания / Требования

  • Работает на любом таймфрейме и инструменте при условии, что символ(ы) лидера/драйверов доступны у вашего брокера в MT5.

  • Используется синхронизация по времени баров (межрыночное выравнивание по времени бара) для корректного сравнения.

  • Индикатор предназначен для анализа. Используйте вместе с собственным риск-менеджментом.

Рекомендуемые скриншоты (для страницы продукта)

  1. Обзор: цена + IBI, видны уровни strong/extreme

  2. Дивергенция: наглядный пример расхождения между ценой и IBI

  3. Extreme-зона: достижение ±2.0 и поведение рынка

  4. Окно параметров: параметры на английском и формат drivers list

Разработано: Fernando Augusto Poltronieri


