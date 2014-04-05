IBI Intermarket ZScore
- Индикаторы
- Fernando Augusto Poltronieri
- Версия: 1.0
- Активации: 20
IBI Intermarket (Z-Score)
IBI Intermarket (Z-Score) измеряет относительную силу инструмента на графике, сравнивая его с бенчмарком/лидером (или списком драйверов), связь с которыми может быть прямой или обратной.
Разница отображается в виде Z-Score, что упрощает чтение на любых инструментах и таймфреймах.
Какую проблему это решает?
Сравнивать рынки только по цене сложно, потому что у каждого инструмента своя волатильность. IBI стандартизирует сравнение и показывает, когда инструмент сильнее или слабее, чем лидер или драйверы.
Как работает (4 шага)
-
Логарифмические доходности
Вычисляет лог-доходности для:
-
текущего символа графика, и
-
символа лидера (или драйверов)
-
-
Спред (разница доходностей)
Строит дифференциал доходностей:
Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers)
-
Belly Window (чувствительность)
Накопление спреда на коротком интервале (Window Belly) формирует «belly»-серию (сырой относительный сдвиг).
-
Long Window (нормализация)
Преобразует belly-серию в Z-Score по более длинному окну (Window Long), формируя итоговую линию IBI.
Результат: одна линия Z-Score в отдельном окне.
Интерпретация (просто и практично)
-
IBI > 0 → текущий символ сильнее лидера/драйверов (outperform)
-
IBI < 0 → текущий символ слабее лидера/драйверов (underperform)
Зоны (по умолчанию)
-
Strong: ±1.8
-
Extreme: ±2.0
Эти уровни — ориентиры для поиска относительно “растянутых” состояний (это не гарантия разворота).
Также есть визуальный лимит (Z clamp), чтобы график оставался читабельным при редких выбросах.
Типичные сценарии применения
-
Межрыночная дивергенция: когда символ ведёт себя иначе, чем лидер/драйверы
-
Относительное “растяжение”: когда Z-Score достигает зон strong/extreme
-
Подтверждение потока: устойчивость значений выше/ниже нуля как признак относительной силы/слабости
Параметры (кратко)
Core
-
Benchmark/Leader Symbol
Референс-символ (индекс, товар, FX-пара, прокси доминации крипто и т. п.)
-
Default Relationship
-
Direct: прямая связь (без инверсии знака)
-
Inverse: обратная связь (инверсия знака доходности лидера)
-
Advanced (опционально): Drivers List
Включите Use Drivers List, чтобы использовать несколько взвешенных драйверов вместо одного лидера.
Формат:
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight
Пример:
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5
Это позволяет сравнивать символ с пользовательской межрыночной корзиной.
Windows
-
Window Belly → чувствительность (короткое накопление)
-
Window Long → нормализация Z-Score (стабильность)
Visual
-
количество знаков, уровни strong/extreme, Z clamp
Примечания / Требования
-
Работает на любом таймфрейме и инструменте при условии, что символ(ы) лидера/драйверов доступны у вашего брокера в MT5.
-
Используется синхронизация по времени баров (межрыночное выравнивание по времени бара) для корректного сравнения.
-
Индикатор предназначен для анализа. Используйте вместе с собственным риск-менеджментом.
Рекомендуемые скриншоты (для страницы продукта)
-
Обзор: цена + IBI, видны уровни strong/extreme
-
Дивергенция: наглядный пример расхождения между ценой и IBI
-
Extreme-зона: достижение ±2.0 и поведение рынка
-
Окно параметров: параметры на английском и формат drivers list
Разработано: Fernando Augusto Poltronieri