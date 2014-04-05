IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) измеряет относительную силу инструмента на графике, сравнивая его с бенчмарком/лидером (или списком драйверов), связь с которыми может быть прямой или обратной.

Разница отображается в виде Z-Score, что упрощает чтение на любых инструментах и таймфреймах.

Какую проблему это решает?

Сравнивать рынки только по цене сложно, потому что у каждого инструмента своя волатильность. IBI стандартизирует сравнение и показывает, когда инструмент сильнее или слабее, чем лидер или драйверы.

Как работает (4 шага)

Логарифмические доходности

Вычисляет лог-доходности для: текущего символа графика, и

символа лидера (или драйверов) Спред (разница доходностей)

Строит дифференциал доходностей:

Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers) Belly Window (чувствительность)

Накопление спреда на коротком интервале (Window Belly) формирует «belly»-серию (сырой относительный сдвиг). Long Window (нормализация)

Преобразует belly-серию в Z-Score по более длинному окну (Window Long), формируя итоговую линию IBI.

Результат: одна линия Z-Score в отдельном окне.

Интерпретация (просто и практично)

IBI > 0 → текущий символ сильнее лидера/драйверов (outperform)

IBI < 0 → текущий символ слабее лидера/драйверов (underperform)

Зоны (по умолчанию)

Strong: ±1.8

Extreme: ±2.0

Эти уровни — ориентиры для поиска относительно “растянутых” состояний (это не гарантия разворота).

Также есть визуальный лимит (Z clamp), чтобы график оставался читабельным при редких выбросах.

Типичные сценарии применения

Межрыночная дивергенция: когда символ ведёт себя иначе, чем лидер/драйверы

Относительное “растяжение”: когда Z-Score достигает зон strong/extreme

Подтверждение потока: устойчивость значений выше/ниже нуля как признак относительной силы/слабости

Параметры (кратко)

Core

Benchmark/Leader Symbol

Референс-символ (индекс, товар, FX-пара, прокси доминации крипто и т. п.)

Default Relationship Direct : прямая связь (без инверсии знака) Inverse : обратная связь (инверсия знака доходности лидера)



Advanced (опционально): Drivers List

Включите Use Drivers List, чтобы использовать несколько взвешенных драйверов вместо одного лидера.

Формат:

SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

Пример:

DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Это позволяет сравнивать символ с пользовательской межрыночной корзиной.

Windows

Window Belly → чувствительность (короткое накопление)

Window Long → нормализация Z-Score (стабильность)

Visual

количество знаков, уровни strong/extreme, Z clamp

Примечания / Требования

Работает на любом таймфрейме и инструменте при условии, что символ(ы) лидера/драйверов доступны у вашего брокера в MT5.

Используется синхронизация по времени баров (межрыночное выравнивание по времени бара) для корректного сравнения.

Индикатор предназначен для анализа. Используйте вместе с собственным риск-менеджментом.

Рекомендуемые скриншоты (для страницы продукта)

Обзор: цена + IBI, видны уровни strong/extreme Дивергенция: наглядный пример расхождения между ценой и IBI Extreme-зона: достижение ±2.0 и поведение рынка Окно параметров: параметры на английском и формат drivers list

Разработано: Fernando Augusto Poltronieri