Trade Builder Pro MT4

Название продукта

Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике

Краткое описание

Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником (Trade Assistant) и менеджером сделок (Trade Manager). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли (risk reward ratio).

Обзор

Профессиональное управление сделками (Trade Management) является ключом к успеху. Trade Builder Pro устраняет необходимость ручных расчетов риска, предоставляя интерактивную визуальную панель прямо на графике MetaTrader. Перетаскивайте линии, и утилита мгновенно рассчитает риск для входа в сделку в один клик или с помощью горячих клавиш.

Ключевые особенности:

  • Интерактивная визуальная торговля: Настройка входа, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) путем перетаскивания линий на графике.
  • Умный калькулятор лота: Автоматический расчет лота на основе заданного риска (фиксированный лот, риск в валюте $ или % от баланса счета).
  • Статистика на линиях графика в реальном времени: Отображение цены, расстояния в пунктах (Pips), риска/прибыли в деньгах и процентах, а также динамического risk reward ratio.
  • Горячие клавиши для скорости работы: Вход в рынок по нажатию клавиши E , сброс уровней к текущей цене по R , скрытие панели по клавише T .
  • Настраиваемый интерфейс: Возможность менять ширину панели, закреплять её справа, скрывать ненужные кнопки или текстовые метки на линиях.
  • Несколько уровней целей (Multi-TP): Эта Pro-версия позволяет вам с высокой гибкостью управлять несколькими целями Take Profit, что дает возможность фиксировать прибыль поэтапно и профессионально управлять вашими сделками.

Прямые ссылки для скачивания:

• Скачать версию для MetaTrader 5: Trade Builder Pro MT5 на MQL5 Market

• Скачать версию для MetaTrader 4: Trade Builder Pro MT4 на MQL5 Market

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5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Утилиты
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
Утилиты
Auto Trade Driver - мощный автоматический инструмент (работает как советник), который поможет вам управлять рисками и контролировать ордера для максимизации прибыли с правилами мультизащиты и трейлинг-стопа. Этот инструмент будет очень полезен как для скальперов, так и трейдеров, торгующих по тренду. Он не только вычисляет точный торговый риск, но также защищает и увеличивает прибыль в реальном времени. Работая с этим инструментом, единственное, что вам нужно сделать, это открывать сделки в соот
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
Другие продукты этого автора
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
Утилиты
Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Trade Builder Pro - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder Pro - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade
Trade Builder MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (1)
Утилиты
Название продукта Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике Краткое описание Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником ( Trade Assistant ) и менеджером сделок ( Trade Manager ). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли ( risk reward ratio ). Обзор Профессиональное управление сделками ( Trade Management ) является ключом к успеху. Trade Builder
FREE
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Краткое описание Двухцветный ZigZag для MT4, устраняющий ограничение одного цвета линии и предоставляющий буферы для EA со значением и направлением текущей ноги на каждом баре. Обзор Отрисовывает классический ZigZag как две раздельные, цветовые ноги (вверх/вниз) для быстрого чтения структуры; значения по каждому бару доступны для EA/индикаторов. Ключевые функции Двухцветные ноги; буферы ZigZag Up ,
FREE
Chart EA Builder
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Название продукта Chart EA Builder - Визуальный конструктор советников прямо на графике Краткое описание Chart EA Builder позволяет вам создавать советники (Expert Advisors) и разрабатывать торговые стратегии прямо на графике, без необходимости писать сложный код или использовать сторонние программы. Мы стремимся максимально упростить этот процесс и надеемся на ваше участие в его развитии. Обзор Мы начали проект Chart EA Builder с главной целью: помочь трейдерам превращать свои стратегии в автом
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Heiken Ashi (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Heiken Ashi с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ZigZag с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользов
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Parabolic SAR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Parabolic SAR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличит
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Stochastic (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Stochastic с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Ichimoku (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Ichimoku с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bears (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bears с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ADX (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ADX с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Averages (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Moving Averages с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bollinger Bands (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bollinger Bands с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Fractals (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Fractals с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ATR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ATR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart MACD (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор MACD с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Awesome MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Awesome (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Awesome с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный польз
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart OsMA (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор OsMA с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Accumulation MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Accumulation (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accumulation с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличител
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Momentum (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Momentum с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Williams' %R (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Williams' %R с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличите
FREE
Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Alligator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Alligator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный п
FREE
Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Accelerator (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Accelerator с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bulls (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bulls с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart CCI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор CCI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT5 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом. Обзор Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предос
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag Pro (MT4) – часть серии SmartView Indicators Краткое описание Профессиональная версия индикатора ZigZag с умной панелью управления на графике, продвинутыми аналитическими инструментами, динамическими уровнями поддержки/сопротивления, автоматическими торговыми сигналами, распознаванием паттернов, статистикой волн и всесторонней настройкой всех элементов. Бесплатная версия использует ту же панель SmartView, что и Pro версия. Обзор Smart ZigZag Pro – это профессиональ
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