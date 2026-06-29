Trade Builder MT5

Название продукта

Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике

Краткое описание

Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником (Trade Assistant) и менеджером сделок (Trade Manager). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли (risk reward ratio).

Обзор

Профессиональное управление сделками (Trade Management) является ключом к успеху. Trade Builder устраняет необходимость ручных расчетов риска, предоставляя интерактивную визуальную панель прямо на графике MetaTrader. Перетаскивайте линии, и утилита мгновенно рассчитает риск для входа в сделку в один клик или с помощью горячих клавиш.

Ключевые особенности:

Интерактивная визуальная торговля: Настройка входа, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) путем перетаскивания линий на графике.

Настройка входа, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) путем перетаскивания линий на графике. Умный калькулятор лота: Автоматический расчет лота на основе заданного риска (фиксированный лот, риск в валюте $ или % от баланса счета).

Автоматический расчет лота на основе заданного риска (фиксированный лот, риск в валюте $ или % от баланса счета). Статистика на линиях графика в реальном времени: Отображение цены, расстояния в пунктах (Pips), риска/прибыли в деньгах и процентах, а также динамического risk reward ratio .

Отображение цены, расстояния в пунктах (Pips), риска/прибыли в деньгах и процентах, а также динамического . Горячие клавиши для скорости работы: Вход в рынок по нажатию клавиши E , сброс уровней к текущей цене по R , скрытие панели по клавише T .

Вход в рынок по нажатию клавиши E , сброс уровней к текущей цене по R , скрытие панели по клавише T . Настраиваемый интерфейс: Возможность менять ширину панели, закреплять её справа, скрывать ненужные кнопки или текстовые метки на линиях.

Возможность менять ширину панели, закреплять её справа, скрывать ненужные кнопки или текстовые метки на линиях. Версия с одним тейк-профитом: Поддерживает один целевой уровень (TP) для классического системного трейдинга.

Прямые ссылки для скачивания:

• Скачать версию для MetaTrader 5: Trade Builder MT5 на MQL5 Market

• Скачать версию для MetaTrader 4: Trade Builder MT4 на MQL5 Market