Trade Builder MT5

5

Название продукта

Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике

Краткое описание

Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником (Trade Assistant) и менеджером сделок (Trade Manager). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли (risk reward ratio).

Обзор

Профессиональное управление сделками (Trade Management) является ключом к успеху. Trade Builder устраняет необходимость ручных расчетов риска, предоставляя интерактивную визуальную панель прямо на графике MetaTrader. Перетаскивайте линии, и утилита мгновенно рассчитает риск для входа в сделку в один клик или с помощью горячих клавиш.

Ключевые особенности:

  • Интерактивная визуальная торговля: Настройка входа, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) путем перетаскивания линий на графике.
  • Умный калькулятор лота: Автоматический расчет лота на основе заданного риска (фиксированный лот, риск в валюте $ или % от баланса счета).
  • Статистика на линиях графика в реальном времени: Отображение цены, расстояния в пунктах (Pips), риска/прибыли в деньгах и процентах, а также динамического risk reward ratio.
  • Горячие клавиши для скорости работы: Вход в рынок по нажатию клавиши E , сброс уровней к текущей цене по R , скрытие панели по клавише T .
  • Настраиваемый интерфейс: Возможность менять ширину панели, закреплять её справа, скрывать ненужные кнопки или текстовые метки на линиях.
  • Версия с одним тейк-профитом: Поддерживает один целевой уровень (TP) для классического системного трейдинга.

Прямые ссылки для скачивания:

• Скачать версию для MetaTrader 5: Trade Builder MT5 на MQL5 Market

• Скачать версию для MetaTrader 4: Trade Builder MT4 на MQL5 Market

Отзывы 2
Csaba Simon
485
Csaba Simon 2026.07.15 19:57 
 

YES THANK YOU ... better than some paid versions as well. Very useful tool

9989498350
19
9989498350 2026.07.10 07:57 
 

One of Best Trade Entry Tool, Thank you.

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Фильтр:
Csaba Simon
485
Csaba Simon 2026.07.15 19:57 
 

YES THANK YOU ... better than some paid versions as well. Very useful tool

Mostafa Saad Saeed Shawara
3756
Ответ разработчика Mostafa Saad Saeed Shawara 2026.07.19 23:21
You are welcome Csaba, thank you for your support.
9989498350
19
9989498350 2026.07.10 07:57 
 

One of Best Trade Entry Tool, Thank you.

Mostafa Saad Saeed Shawara
3756
Ответ разработчика Mostafa Saad Saeed Shawara 2026.07.19 23:20
You are welcome, thank you for your support.
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