Trade Builder MT4
- Утилиты
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- Версия: 1.5
- Обновлено: 19 июля 2026
Название продукта
Trade Builder - Интерактивный визуальный торговый менеджер и риск-помощник на графике
Краткое описание
Упростите торговлю с Trade Builder - мощным торговым помощником (Trade Assistant) и менеджером сделок (Trade Manager). Настраивайте уровни входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике с автоматическим расчетом лота и соотношения риска к прибыли (risk reward ratio).
Обзор
Профессиональное управление сделками (Trade Management) является ключом к успеху. Trade Builder устраняет необходимость ручных расчетов риска, предоставляя интерактивную визуальную панель прямо на графике MetaTrader. Перетаскивайте линии, и утилита мгновенно рассчитает риск для входа в сделку в один клик или с помощью горячих клавиш.
Ключевые особенности:
- Интерактивная визуальная торговля: Настройка входа, стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) путем перетаскивания линий на графике.
- Умный калькулятор лота: Автоматический расчет лота на основе заданного риска (фиксированный лот, риск в валюте $ или % от баланса счета).
- Статистика на линиях графика в реальном времени: Отображение цены, расстояния в пунктах (Pips), риска/прибыли в деньгах и процентах, а также динамического risk reward ratio.
- Горячие клавиши для скорости работы: Вход в рынок по нажатию клавиши E , сброс уровней к текущей цене по R , скрытие панели по клавише T .
- Настраиваемый интерфейс: Возможность менять ширину панели, закреплять её справа, скрывать ненужные кнопки или текстовые метки на линиях.
- Версия с одним тейк-профитом: Поддерживает один целевой уровень (TP) для классического системного трейдинга.
Прямые ссылки для скачивания:
• Скачать версию для MetaTrader 5: Trade Builder MT5 на MQL5 Market
• Скачать версию для MetaTrader 4: Trade Builder MT4 на MQL5 Market
The program is easy to used and user interface and font look beautiful. This version can calculate commissions for ECN Account , which is very convenient.