Smart Bollinger Bands MT4

Название продукта

Smart Bollinger Bands (MT4) – часть серии SmartView

Краткое описание

Индикатор Bollinger Bands с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView.

Обзор

Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательский опыт для индикаторов на платформе MetaTrader через инновационные функции, которые делают управление индикаторами быстрее и проще. Каждый индикатор оснащен умной панелью управления на графике, которая отображает основную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем важным функциям.

Уникальные функции, ранее недоступные

Серия SmartView предлагает расширенные функции, которые делают работу с индикаторами проще и быстрее:

  • Открытие настроек двойным кликом: Вместо поиска в списке индикаторов, дважды щелкните имя индикатора на панели, чтобы открыть окно настроек напрямую.
  • Скрытие и отображение индикаторов: Скрывайте и показывайте индикаторы одним кликом без необходимости удалять и повторно добавлять их из списка индикаторов.
  • Отображение окна индикатора на весь размер графика: В подокнах вы можете развернуть окно индикатора для отображения на весь размер графика и временно скрыть другие окна.
  • Сворачивание и разворачивание подокон: Сворачивайте подокна для уменьшения их высоты и экономии места на экране, затем разворачивайте их обратно на полный размер при необходимости.
  • Перестановка подокон: Перемещайте подокна вверх или вниз для их перестановки согласно вашим предпочтениям.

Входные параметры

Стандартные параметры Bollinger Bands (Period, Deviation, Applied Price) плюс расширенные настройки внешнего вида (цвет, увеличенная толщина линий, варианты стиля линии), собранные в одном удобном разделе.

Применение

Серия SmartView подходит трейдерам, которые:

  • Работают с несколькими индикаторами одновременно и хотят чистый, организованный интерфейс
  • Нуждаются в быстром доступе к настройкам индикаторов без поиска в списках
  • Хотят быстро скрывать и показывать индикаторы во время анализа без их удаления
  • Нуждаются в эффективном управлении подокнами и их перестановке
  • Хотят быстро отслеживать значения индикаторов во время тестирования стратегий

Совместимость

Работает на платформе MetaTrader 4 (MT4) со всеми финансовыми парами и активами, и большинством распространенных таймфреймов. Разработан для обеспечения комфортного и быстрого пользовательского опыта в ежедневной торговой среде.

Примечания

  • Рекомендуем скачать доступный бесплатный пакет Smart-индикаторов для комплексного и плавного торгового опыта здесь.
  • Оцените продукт и оставьте комментарий после некоторого времени использования, чтобы ваши отзывы напрямую влияли на улучшение и развитие серии Smart.
  • Если вам нравится стиль SmartView и у вас есть идея для пользовательского индикатора или нужна специализированная разработка для ваших текущих индикаторов, мы готовы обсудить ваши потребности и превратить ваши идеи в практические инструменты в вашей торговой среде.
Рекомендуем также
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Индикаторы
Ежедневный скальпер тренда (DTS) Этот индикатор является частью систем RPTrade Pro Solutions. DTS — это индикатор дневного тренда, использующий ценовое действие, динамическую поддержку и сопротивление. Он предназначен для использования любым, даже абсолютный новичок в торговле может использовать его. НИКОГДА не перекрашивает. Показания даны от близкого к близкому. Предназначен для использования в одиночку, никаких других индикаторов не требуется. Дает вам тренд и потенциальный Take Profit в на
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Ultimate Trade Closer
Ebenezer Sochima Charles
Утилиты
Ultimate Trade Closer for MT4 – Efficient Multi-Symbol Trade Management Overview: The Ultimate Trade Closer for MT4 is a powerful and user-friendlytrade management system designed to help traders quickly close multiple trades with just one click. Whether you need to close all trades on a specific symbol or across all traded symbols, this script ensures seamless execution, saving you time and effort. Key Features: Close Trades Instantly – Shut down all open positions on a single symbo
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Awesome Oscillator Билла Уильямса   с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осциллятора
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор Basic Support and Resistance - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT5 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности обно
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Probability
Leonid Basis
Индикаторы
Вероятность связана с вероятностью того, что событие произойдет. Вероятность Forex указывает на возможность в определенное время. Это связано с тем, что рынок форекс очень волатилен, и предсказать будущие события, влияющие на него, невозможно. Данный индикатор показывает положительное число над ценой High или отрицательное число под ценой Low, которое означает вероятность тренда. На больших таймфреймах, как правило, показывается большая вероятность. Иногда она даже может превышать 100%.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Индикаторы
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Индикаторы
Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе максимальных и минимальных цен за указанный временной период Несколько баров   могут быть объединены: например, можно получить уровни Фибоначчи на основе максимумов и минимумов за 10 дней Моя утилита 1 : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  по любым вопросам  |    Версия для MT5 Помогает увидеть потенциальные уровни разворота; Паттерны, сформированные на уровнях Фибоначчи, обычно сильнее; Значительно   сокращает   врем
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Индикаторы
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Forex Gump Trend - универсальный индикатор для высокоэффективного определения направления тренда. Если Вы будете правильно определять тренд, это 95% успеха в торговле, потому что Вы сможете открывать сделки в направлении движения цены и получать от этого выгоду. Индикатор Forex Gump Trend помогает трейдерам с высокой степенью эффективности определять текущее направление тренда, а так же моменты разворота тренда. Направление тренда показывается цветными линиями на графике, а точки разворота трен
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
Индикаторы
Индикатор Vortex был вдохновлен работой австрийского изобретателя Виктора Шаубергера, который изучал поток воды в реках и турбинах. Этьен Ботесом и Дуглас Сипмэн разработали идею о том, что движения и потоки на финансовых рынках подобны вихревым движениям, наблюдаемым в воде. Индикатор Vortex также частично был вдохновлен концепцией направленного движения Уэллса Уайдера, которая предполагает, что соотношение между ценовыми барами дает подсказки относительно направления рынка. Индикатор можно исп
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Идеальный инструмент для Скальнга на рынках Форекс  Можно торговать как от сигнала до сигнала так и с использованием take profit В алгоритме не используется Zigzag ! Нет перерисовки ! Это канальный инструмент в качестве фильтра используется скользящая средняя Moving Average По настройкам есть 2 параметра  Ma Period = 5 период Moving Average Channel 1.0 дистанция линий канала от графика Price Signal Filter рассчет открытия сигнала и фильтра Есть полный комплект Alert Есть мультитаймфеймовы режим 
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Индикаторы
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Откройте для себя Wolf Waves - ваш идеальный инструмент для торговли! Вы ищете мощный инструмент для легкой идентификации Wolf Waves на любом временном интервале? Дальше смотреть не надо! Наш индикатор Wolf Waves делает это легко. Вот почему он идеально подходит именно вам: Основные характеристики: Автоматическое обнаружение: Наш индикатор Wolf Waves
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Утилиты
Click trade manager - наш лучший продукт на сегодняшний день! Лучшее решение как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров! Защитите свою фирму FTMO/MFF или личные счета от превышения лимитов просадки. Советник автоматически закрывает все сделки, чтобы они никогда не превысили лимит просадки. Предупреждает вас, если сделка может нарушить ваш лимит просадки. Автоматически закрывает сделки при достижении целевой прибыли. Можно настроить скрытие магических чисел от брокера. Рассчитывай
Strike Forex
Yaroslav Varankin
Индикаторы
индикатор разработан для торговли на финансовых рынках  для скальпинга, пипсовки  инструмент использует в своем алгоритме уровни поддержки и сопровождения Это собственная стратегия и уникальная разработка сигналы стрелка вверх покупка стрелка в низ продажа рекомендуется использовать на таймфреймах до м 15  можно торговать от сигнала к сигналу внимание выделяйте на сделку не более 2% от депозита
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Robi Auto
Yvan Musatov
Эксперты
Эксперт Robi Auto работает используя резкие тиковые движения. Проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Чем больше задержки у вашего брокера в сумме с интернет-каналом, тем большими нужно выставлять стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп, чтобы сервер успел их обработать по нужной цене и тем ниже будет частота торговли. Уникальность эксперта в том что его можно запускать на любом часовом периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Что делает эксперт
Fibo Engulfing MA Plus Changer TS Indie
Opengates Success International
Индикаторы
Fibo Engulfing Changer Trading System Fibo Engulfing Changer Trading System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIO
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Ночной Призрак - Стрелочный индикатор для Бинарных опционов. Это надежный помощник вам в будущем! -Отсутствует перерисовка на графике -Работает отлично на валютных парах EUR/USD! -Точность индикатора до 90% (Особенно ночью) -Не нужно долго настраивать (Настроено идеально для Бинарных Опционов) -Не опаздывающие сигналы -Появление сигнала на текущей свече -Идеально подходит для периода М1 (Не Больше!) -Удобный для глаз цвет свечей (Красный и Синий) -Установлен Алерт  Работа с ним: -Синяя стрелка
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Индикаторы
SHOGUN Trade [Launch Special] "Special Price" Available Now! To celebrate our major update, we are running a Limited Time Sale . This is your only chance to acquire this ultimate weapon at the lowest possible price. Secure this opportunity before the price returns to normal. ～ "Full Automation" of Chart Monitoring. Conquer the Entire Market with One Tool. ～ Are you still exhausting yourself staring at charts? "Waiting for a chance" is no longer a job for humans. Switching back and forth bet
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Краткое описание Двухцветный ZigZag для MT4, устраняющий ограничение одного цвета линии и предоставляющий буферы для EA со значением и направлением текущей ноги на каждом баре. Обзор Отрисовывает классический ZigZag как две раздельные, цветовые ноги (вверх/вниз) для быстрого чтения структуры; значения по каждому бару доступны для EA/индикаторов. Ключевые функции Двухцветные ноги; буферы ZigZag Up ,
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT4 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Averages (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Moving Averages с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Parabolic SAR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Parabolic SAR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличит
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор ZigZag с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользов
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT5 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом. Обзор Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предос
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag Pro (MT4) – часть серии SmartView Indicators Краткое описание Профессиональная версия индикатора ZigZag с умной панелью управления на графике, продвинутыми аналитическими инструментами, динамическими уровнями поддержки/сопротивления, автоматическими торговыми сигналами, распознаванием паттернов, статистикой волн и всесторонней настройкой всех элементов. Бесплатная версия использует ту же панель SmartView, что и Pro версия. Обзор Smart ZigZag Pro – это профессиональ
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Williams' %R (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Williams' %R с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличите
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Stochastic (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Stochastic с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart OsMA (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор OsMA с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Momentum (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Momentum с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart MACD (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор MACD с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Ichimoku (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Ichimoku с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Heiken Ashi (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Heiken Ashi с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Fractals (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Fractals с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart CCI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор CCI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bulls (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bulls с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bears (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bears с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв