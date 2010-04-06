Smart ZigZag MT4

Название продукта

Smart ZigZag (MT4) – часть серии SmartView

Краткое описание

Индикатор ZigZag с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView.

Обзор

Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательский опыт для индикаторов на платформе MetaTrader через инновационные функции, которые делают управление индикаторами быстрее и проще. Каждый индикатор оснащен умной панелью управления на графике, которая отображает основную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем важным функциям.

Уникальные функции, ранее недоступные

Серия SmartView предлагает расширенные функции, которые делают работу с индикаторами проще и быстрее:

  • Открытие настроек двойным кликом: Вместо поиска в списке индикаторов, дважды щелкните имя индикатора на панели, чтобы открыть окно настроек напрямую.
  • Скрытие и отображение индикаторов: Скрывайте и показывайте индикаторы одним кликом без необходимости удалять и повторно добавлять их из списка индикаторов.
  • Отображение окна индикатора на весь размер графика: В подокнах вы можете развернуть окно индикатора для отображения на весь размер графика и временно скрыть другие окна.
  • Сворачивание и разворачивание подокон: Сворачивайте подокна для уменьшения их высоты и экономии места на экране, затем разворачивайте их обратно на полный размер при необходимости.
  • Перестановка подокон: Перемещайте подокна вверх или вниз для их перестановки согласно вашим предпочтениям.

Входные параметры

Стандартные параметры Bollinger Bands (Period, Deviation, Applied Price) плюс расширенные настройки внешнего вида (цвет, увеличенная толщина линий, варианты стиля линии), собранные в одном удобном разделе.

Применение

Серия SmartView подходит трейдерам, которые:

  • Работают с несколькими индикаторами одновременно и хотят чистый, организованный интерфейс
  • Нуждаются в быстром доступе к настройкам индикаторов без поиска в списках
  • Хотят быстро скрывать и показывать индикаторы во время анализа без их удаления
  • Нуждаются в эффективном управлении подокнами и их перестановке
  • Хотят быстро отслеживать значения индикаторов во время тестирования стратегий

Совместимость

Работает на платформе MetaTrader 4 (MT4) со всеми финансовыми парами и активами, и большинством распространенных таймфреймов. Разработан для обеспечения комфортного и быстрого пользовательского опыта в ежедневной торговой среде.

Примечания

  • Рекомендуем скачать доступный бесплатный пакет Smart-индикаторов для комплексного и плавного торгового опыта здесь.
  • Оцените продукт и оставьте комментарий после некоторого времени использования, чтобы ваши отзывы напрямую влияли на улучшение и развитие серии Smart.
  • Если вам нравится стиль SmartView и у вас есть идея для пользовательского индикатора или нужна специализированная разработка для ваших текущих индикаторов, мы готовы обсудить ваши потребности и превратить ваши идеи в практические инструменты в вашей торговой среде.
Рекомендуем также
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Индикаторы
Pivot Point Fibo RSJ - это индикатор, который отслеживает линии поддержки и сопротивления дня с использованием ставок Фибоначчи. Этот впечатляющий индикатор создает до 7 уровней поддержки и сопротивления через точку разворота с использованием ставок Фибоначчи. Замечательно, как цены уважают каждый уровень этой поддержки и сопротивления, где можно определить возможные точки входа / выхода из операции. Функции До 7 уровней поддержки и 7 уровней сопротивления Устанавливайте цвета уровней индивид
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Индикаторы
Индикатор показывает последние нетронутые уровни поддержки и сопротивления в виде горизонтальных линий. Индикатор может показывать уровни поддержки/сопротивления с более высоких таймфреймов. С помощью данного индикатора вы легко можете увидеть уровни поддержки/сопротивления с таймфреймов H4, D1 и W1 на графике H1, что может быть большим преимуществом при поиске возможностей входа на H1. Это бесплатная версия индикатора: Support Resistance Multi Time Frame Бесплатная версия работает только на EUR
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Индикаторы
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Обзор индикатора Aroon Classic Индикатор Aroon Classic — это технический инструмент, позволяющий количественно определить появление и устойчивость трендов на графике. Он отображает силу тренда и точки разворота с помощью двух линий — «Aroon Up» и «Aroon Down» — в диапазоне от 0 до 100. Высокое значение Aroon Up указывает на сильный восходящий тренд, а высокое значение Aroon Down — на сильный нисходящий тренд. Основные особенности Визуальное определение начала и разворота тренда Настраиваемый пер
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Индикаторы
Tipu Heikin-Ashi Panel - это модифицированная версия оригинального индикатора Heiken Ashi, опубликованного MetaQuotes здесь . Профессиональная версия индикатора доступна здесь . Особенности Это простая в использовании панель, которая отображает тренд Heiken Ashi на выбранном таймфрейме. Настраиваемые алерты Buy/Sell, push-уведомления, сообщения по email и визуальные оповещения на экране. Настраиваемая Панель. Панель можно разместить в любом месте графика или свернуть, чтобы освободить пространс
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan the trend of multiple-assets in with multiple indicators
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Индикаторы
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Индикаторы
**Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Индикаторы
Supp & Resist Every Trader Need that an Indicator will show you zones for weak, Untested, Verified, Proven and Reversal Support and Resistance with smart calculation. take a look for the Screenshots there some explanations. i don't want to talk a lot :) try it by yourself for FREE because everything is clear in the inputs parameters. If you have any question feel free to ask me.
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
Индикаторы
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Индикаторы
Fibonacci SR Indicator Индикатор рисует линии поддержки и сопротивления. Продукт основан на уровнях коррекции и расширения Фибоначчи (Fibonacci Retracement and Extension levels). Индикатор учитывает многочисленные комбинации уровней Фибоначчи и рисует линии поддержки/сопротивления. При этом в расчетах используются значения вершин и оснований, построенных индикатором ZigZag. При необходимости ZigZag также может быть отображен на графике. Индикатор учитывает многочисленные комбинации предыдущих то
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Индикаторы
.................................if you need pivot point s levels............................... ............................this is a daily pivot point level creator........................... ...it is for daily pivots and show levels at times period H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................also shows levels for 3 last days.............................. ................can use it with other indicators and see important levels...............
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Индикаторы
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Утилиты
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   ценовой волновой паттерн   MT4 --(ABCD Pattern)--     Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave E
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Индикаторы
Ищете качественный индикатор точек разворота? Значит, PZ Pivot Points - это то, что вам нужно! Он строит уровни не только за текущий день. Он строит исторические уровни для проведения тестирования на истории Вы сами выбираете таймфрейм Цвета и размеры настраиваются Что такое "точки разворота"? Анализ точек разворота зачастую применяется совместно с расчетом уровней поддержки и сопротивления, как и в случае с анализом трендовых линий. При анализе точек разворота первые уровни поддержки и сопроти
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Индикаторы
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Другие продукты этого автора
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Краткое описание Двухцветный ZigZag для MT4, устраняющий ограничение одного цвета линии и предоставляющий буферы для EA со значением и направлением текущей ноги на каждом баре. Обзор Отрисовывает классический ZigZag как две раздельные, цветовые ноги (вверх/вниз) для быстрого чтения структуры; значения по каждому бару доступны для EA/индикаторов. Ключевые функции Двухцветные ноги; буферы ZigZag Up ,
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT4 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Averages (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Moving Averages с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Parabolic SAR (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Parabolic SAR с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличит
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bollinger Bands (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bollinger Bands с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отл
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Утилиты
Дополнительная полоса времени /  Extra Time Scale Bar MT5 version это инструмент, предназначенный для улучшения вашей торговли, позволяющий добавлять персонализированную шкалу времени на ваши графики. С помощью этого инструмента вы больше не ограничены только временем сервера — вы можете настроить диаграмму для отображения любого часового пояса по вашему выбору. например ваше местное время, среднее время по Гринвичу или любое другое. Особенности Extra Time Scale Bar: 1. Настройка часового поя
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Moving Average PRO (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Профессиональная расширенная версия Smart Moving Average с 12 типами пользовательских скользящих средних, умной системой оповещений, двухцветной линией тренда и интегрированной панелью управления SmartView на графике. Сочетает профессиональную мощь и высокую производительность с простотой использования и умным интерфейсом. Обзор Smart Moving Average PRO – это комплексное обновление бесплатной версии, предос
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart ZigZag Pro (MT4) – часть серии SmartView Indicators Краткое описание Профессиональная версия индикатора ZigZag с умной панелью управления на графике, продвинутыми аналитическими инструментами, динамическими уровнями поддержки/сопротивления, автоматическими торговыми сигналами, распознаванием паттернов, статистикой волн и всесторонней настройкой всех элементов. Бесплатная версия использует ту же панель SmartView, что и Pro версия. Обзор Smart ZigZag Pro – это профессиональ
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Williams' %R (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Williams' %R с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличите
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Stochastic (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Stochastic с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart RSI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор RSI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart OsMA (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор OsMA с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Momentum (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Momentum с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart MACD (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор MACD с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовател
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Ichimoku (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Ichimoku с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Heiken Ashi (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Heiken Ashi с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительн
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Fractals (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Fractals с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пол
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart CCI (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор CCI с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательс
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bulls (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bulls с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Индикаторы
Название продукта Smart Bears (MT4) – часть серии SmartView Краткое описание Индикатор Bears с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView. Обзор Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользоват
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв