Smart Moving Average MT4

Название продукта

Smart Moving Averages (MT4) – часть серии SmartView

Краткое описание

Индикатор Moving Averages с уникальным пользовательским опытом на платформе MetaTrader. Предоставляет расширенные возможности, ранее недоступные, такие как открытие настроек двойным кликом, скрытие и отображение индикаторов без удаления, и отображение окна индикатора на весь размер графика. Разработан для работы вместе с остальными индикаторами серии SmartView.

Обзор

Серия SmartView предлагает уникальный и отличительный пользовательский опыт для индикаторов на платформе MetaTrader через инновационные функции, которые делают управление индикаторами быстрее и проще. Каждый индикатор оснащен умной панелью управления на графике, которая отображает основную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем важным функциям.

Уникальные функции, ранее недоступные

Серия SmartView предлагает расширенные функции, которые делают работу с индикаторами проще и быстрее:

  • Открытие настроек двойным кликом: Вместо поиска в списке индикаторов, дважды щелкните имя индикатора на панели, чтобы открыть окно настроек напрямую.
  • Скрытие и отображение индикаторов: Скрывайте и показывайте индикаторы одним кликом без необходимости удалять и повторно добавлять их из списка индикаторов.
  • Отображение окна индикатора на весь размер графика: В подокнах вы можете развернуть окно индикатора для отображения на весь размер графика и временно скрыть другие окна.
  • Сворачивание и разворачивание подокон: Сворачивайте подокна для уменьшения их высоты и экономии места на экране, затем разворачивайте их обратно на полный размер при необходимости.
  • Перестановка подокон: Перемещайте подокна вверх или вниз для их перестановки согласно вашим предпочтениям.

Входные параметры

Стандартные параметры Bollinger Bands (Period, Deviation, Applied Price) плюс расширенные настройки внешнего вида (цвет, увеличенная толщина линий, варианты стиля линии), собранные в одном удобном разделе.

Применение

Серия SmartView подходит трейдерам, которые:

  • Работают с несколькими индикаторами одновременно и хотят чистый, организованный интерфейс
  • Нуждаются в быстром доступе к настройкам индикаторов без поиска в списках
  • Хотят быстро скрывать и показывать индикаторы во время анализа без их удаления
  • Нуждаются в эффективном управлении подокнами и их перестановке
  • Хотят быстро отслеживать значения индикаторов во время тестирования стратегий

Совместимость

Работает на платформе MetaTrader 4 (MT4) со всеми финансовыми парами и активами, и большинством распространенных таймфреймов. Разработан для обеспечения комфортного и быстрого пользовательского опыта в ежедневной торговой среде.

Примечания

  • Рекомендуем скачать доступный бесплатный пакет Smart-индикаторов для комплексного и плавного торгового опыта здесь.
  • Оцените продукт и оставьте комментарий после некоторого времени использования, чтобы ваши отзывы напрямую влияли на улучшение и развитие серии Smart.
  • Если вам нравится стиль SmartView и у вас есть идея для пользовательского индикатора или нужна специализированная разработка для ваших текущих индикаторов, мы готовы обсудить ваши потребности и превратить ваши идеи в практические инструменты в вашей торговой среде.
