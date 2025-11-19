NeoHedge
- Asesores Expertos
- Rim Askarov
- Versión: 10.0
- Actualizado: 3 enero 2026
- Activaciones: 10
NeoHedge es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que utiliza una estrategia de negociación de rejilla combinada. Crea dos rejillas de negociación independientes (COMPRA y VENTA), que se activan cuando el precio rompe las bandas de Bollinger. Utiliza filtros adicionales (Estocástico, ADX).
Características principales:
-
Negociación bidireccional (parrillas simultáneas de COMPRA/VENTA).
-
Cálculo automático de lotes y gestión de riesgos integrada.
-
Configuración flexible de filtros.
-
Toma de beneficios en puntos o en USD con cierre de toda la parrilla.
Requisitos de la cuenta:
-
Tipo: Sólo cuentas de cobertura. No se admiten cuentas de compensación.
-
Depósito: Recomendado de $500-1000.
-
Apalancamiento: 1:100 o superior.
-
Ejecución: Mercado o Ejecución Instantánea.
Principales Recomendaciones:
-
Siempre hacer backtest y optimizar sobre datos históricos antes de operar en vivo.
-
Empezar con lotes mínimos.
-
Utilice la protección de depósitos ( MaxEquityDrawdown ).
-
Ajustar Grid_Step en función de la volatilidad del instrumento.
-
Utilice filtros (Estocástico, ADX) para reducir riesgos.
-
Para empezar, utilice pares líquidos (EURUSD, GBPUSD) en marcos temporales M15/H1.
Parámetros críticos:
-
LotSize = 0.01 (Lote inicial)
-
LotMultiplier = 1.2 (Multiplicador de lote para la red)
-
MaxOrders = 5 (Máximo de órdenes en una parrilla)
-
UseEquityProtection = true, MaxEquityDrawdown = 20.0 (Protección del depósito)
-
UseProfitUSD = true, TargetProfitUSD = 50 (Objetivo de beneficio en USD)
Limitaciones:
-
No funciona en: cuentas que prohíban EAs, cuentas con spreads fijos, microcuentas.
-
Evitar: Metales (XAUUSD) y Criptodivisas (BTC, ETH, etc.).
-
Riesgos: Margin call es posible con un LotMultiplier agresivo .
Brokers óptimos: Brokers ECN/STP con spreads bajos y soporte de cobertura (por ejemplo, IC Markets, RoboForex ProECN).
La optimización para el broker e instrumento elegido es obligatoria antes de lanzar una cuenta real.
