NeoHedge

NeoHedge es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que utiliza una estrategia de negociación de rejilla combinada. Crea dos rejillas de negociación independientes (COMPRA y VENTA), que se activan cuando el precio rompe las bandas de Bollinger. Utiliza filtros adicionales (Estocástico, ADX).

Características principales:

  • Negociación bidireccional (parrillas simultáneas de COMPRA/VENTA).

  • Cálculo automático de lotes y gestión de riesgos integrada.

  • Configuración flexible de filtros.

  • Toma de beneficios en puntos o en USD con cierre de toda la parrilla.

Requisitos de la cuenta:

  • Tipo: Sólo cuentas de cobertura. No se admiten cuentas de compensación.

  • Depósito: Recomendado de $500-1000.

  • Apalancamiento: 1:100 o superior.

  • Ejecución: Mercado o Ejecución Instantánea.

Principales Recomendaciones:

  1. Siempre hacer backtest y optimizar sobre datos históricos antes de operar en vivo.

  2. Empezar con lotes mínimos.

  3. Utilice la protección de depósitos ( MaxEquityDrawdown ).

  4. Ajustar Grid_Step en función de la volatilidad del instrumento.

  5. Utilice filtros (Estocástico, ADX) para reducir riesgos.

  6. Para empezar, utilice pares líquidos (EURUSD, GBPUSD) en marcos temporales M15/H1.

Parámetros críticos:

  • LotSize = 0.01 (Lote inicial)

  • LotMultiplier = 1.2 (Multiplicador de lote para la red)

  • MaxOrders = 5 (Máximo de órdenes en una parrilla)

  • UseEquityProtection = true, MaxEquityDrawdown = 20.0 (Protección del depósito)

  • UseProfitUSD = true, TargetProfitUSD = 50 (Objetivo de beneficio en USD)

Limitaciones:

  • No funciona en: cuentas que prohíban EAs, cuentas con spreads fijos, microcuentas.

  • Evitar: Metales (XAUUSD) y Criptodivisas (BTC, ETH, etc.).

  • Riesgos: Margin call es posible con un LotMultiplier agresivo .

Brokers óptimos: Brokers ECN/STP con spreads bajos y soporte de cobertura (por ejemplo, IC Markets, RoboForex ProECN).

La optimización para el broker e instrumento elegido es obligatoria antes de lanzar una cuenta real.

    Productos recomendados
    Jordanilo Sarili
    Asesores Expertos
    PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Asesores Expertos
    Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
    MACD Expert Advisor MT5
    Ivan Historillo
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
    Majd Qatuni exp
    Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
    Asesores Expertos
    MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Asesores Expertos
    Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
    Pharaoh Gold V
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Pharaoh Gold ha sido cuidadosamente diseñado para una negociación eficaz del oro y de cualquier activo en divisas, centrándose en reducir los riesgos y aumentar los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor se adapta a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativ
    Classic Market Surfer EA
    Buti Andy Moeng
    Asesores Expertos
    Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Renko Logic
    Ahmed Mohammed Bakr Bakr
    Asesores Expertos
    MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario Visión general Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada. -El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente. Características 1. Motor Renko Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurab
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Asesores Expertos
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
    Goldplup
    Wesley
    4.75 (4)
    Asesores Expertos
    ¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) : Precio actual: $254 USD (+impuestos) ¡Obtenga su copia ahora antes de que sea demasiado tarde! Señales en Vivo Probadas : Señales Goldplup ACTUAR AHORA!!! o nunca... Ruptura del Canal de Donchian ¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir? Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccion
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Asesores Expertos
    Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
    Impuls Pro
    Sergey Batudayev
    Asesores Expertos
    La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
    Heiken
    Andriy Sydoruk
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
    Stargogs Price Action EA
    Lorenzo Edward Beukes
    Asesores Expertos
    STARGOGS PRECIO ACCIÓN EA ACERCA DE: Este robot se basa en la acción del precio en su mayoría líneas de tendencia y soporte y resistencia. El robot también utiliza 2 estrategias que se puede elegir entre la elección de uno a utilizar (Verdadero / Falso) Estrategia 1: Una entrada a la vez con TP y SL fijos. Estrategia 2: Rejilla y Matingale. También puede utilizar este EA como un indicador por el comercio de giro fuera también mediante el uso de (Verdadero / Falso). También puede utilizar Lot mu
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Asesores Expertos
    Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
    Supreme Index B3
    Teresa Maria Pimenta
    Asesores Expertos
    ÍNDICE SUPREMO B3 Supreme Index B3 es un sofisticado Asesor Experto (EA) desarrollado para operar con el contrato Mini Dólar B3, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza una estrategia altamente sofisticada con un notable historial de precisión en sus operaciones. Destinado a aprovechar la volatilidad del dólar en las bolsas brasileñas, Supreme Index incorpora una serie de funciones avanzadas para optimizar los beneficios y minimizar los riesgos. RECOMENDA
    Gold Switch
    Piotr Stepien
    3 (3)
    Asesores Expertos
    GOLD SWITCH - INTELIGENCIA ADAPTATIVA PARA EL MERCADO DEL ORO (XAUUSD) Todos los operadores de oro conocen esa sensación familiar: el mercado se mueve en una tendencia clara y predecible un día, para descender al caos lateral al día siguiente. Durante años, como muchos otros, intenté imponer al mercado una estrategia única y rígida. Los resultados solían ser frustrantes y costosos. Me di cuenta de que la clave no era luchar contra la naturaleza del oro, sino entenderla y adaptarse a ella. Gold
    Neon Trade EA MT5
    Evgeniy Ilin
    Asesores Expertos
    Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
    MR Gold Trader
    Mujeeb J
    Asesores Expertos
    MR-GOLD TRADER ha alcanzado una destacada rentabilidad del 1503% en comparación con el depósito inicial durante la prueba de retroceso, lo que lo convierte en un Asesor Experto (EA) altamente rentable para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H4 . Comenzando con un saldo inicial de $10,000 , el EA generó una ganancia neta de $150,305.26 durante el periodo de prueba del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024 . Este EA está diseñado tanto para traders principiantes como para experimenta
    Gold Buster Pro
    Ericson Jay Torralba
    Asesores Expertos
    AHORA ES TU OPORTUNIDAD DE PROBAR GOLD BUSTER PRO POR UN PRECIO MUY BAJO DEL QUE NUNCA TE ARREPENTIRAS. EL PRECIO CAMBIARÁ SIN PREVIO AVISO ASÍ QUE NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD. ¡CONSÍGALO AHORA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE! ¡EL PROXIMO PRECIO SERA DE $199! Quantix Gold Buster Pro - EA Avanzado de Oro para XAUUSD (H1) Comercio de oro más inteligente. Quantix Gold Buster Pro es un Asesor Experto de Forex de siguiente nivel diseñado para XAUUSD (oro ) en el H1 marco de tiempo -Diseñado para o
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Asesores Expertos
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Asesores Expertos
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
    Apolo AI MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Asesores Expertos
    Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, Apolo AI pensada y especialmente diseñada para hacer scalping con un algoritmo de Tendencia estructurado en IA y Nodos en la moneda canadiense, aquí podemos ver el resultado en su backtest de 1 año de 10k a 40k, también podemos ver la señal de cuenta real con dinero real ganando con resultados similares, ¡Apollo es increíble! Les platicaré un poco sobre el diseño, basado en rangos de nodos para hacer scalping en un
    Los compradores de este producto también adquieren
    Otros productos de este autor
    Filtro:
    Seydash Sesenbaev
    124
    Seydash Sesenbaev 2025.11.25 08:19 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Respuesta al comentario