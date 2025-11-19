NeoHedge
- Experten
- Rim Askarov
- Version: 10.0
- Aktualisiert: 3 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
NeoHedge ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine kombinierte Grid-Handelsstrategie verwendet. Er erstellt zwei unabhängige Handelsgitter (KAUFEN und VERKAUFEN), die aktiviert werden, wenn der Kurs die Bollinger-Bänder durchbricht. Er verwendet zusätzliche Filter (Stochastic, ADX).
Hauptmerkmale:
-
Bidirektionaler Handel (gleichzeitige BUY/SELL Grids).
-
Automatische Lotberechnung und eingebautes Risikomanagement.
-
Flexible Filterkonfiguration.
-
Gewinnmitnahme in Punkten oder in USD mit Schließung des gesamten Grids.
Konto-Anforderungen:
-
Typ: Nur Hedge-Konten. Netting-Konten werden nicht unterstützt.
-
Einzahlung: Empfohlen von $500-1000.
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher.
-
Ausführung: Market oder Instant Execution.
Hauptempfehlungen:
-
Führen Sie vor dem Live-Handel immer Backtests und Optimierungen mit historischen Daten durch.
-
Beginnen Sie mit minimalen Lots.
-
Verwenden Sie eine Einlagensicherung ( MaxEquityDrawdown ).
-
Passen Sie Grid_Step entsprechend der Volatilität des Instruments an.
-
Verwenden Sie Filter (Stochastic, ADX), um Risiken zu reduzieren.
-
Verwenden Sie zum Start liquide Paare (EURUSD, GBPUSD) auf M15/H1-Zeitrahmen.
Kritische Parameter:
-
LotSize = 0.01 (Anfangslot)
-
LotMultiplier = 1.2 (Lot-Multiplikator für das Raster)
-
MaxOrders = 5 (Maximale Aufträge in einem Raster)
-
UseEquityProtection = true, MaxEquityDrawdown = 20.0 (Einlagensicherung)
-
UseProfitUSD = true, TargetProfitUSD = 50 (Gewinnziel in USD)
Begrenzungen:
-
Funktioniert nicht auf: Konten, die EAs verbieten, Konten mit festen Spreads, Mikro-Konten.
-
Vermeiden Sie: Metalle (XAUUSD) und Kryptowährungen (BTC, ETH, etc.).
-
Risiken: Margin Call ist möglich mit einem aggressiven LotMultiplier .
Optimale Broker: ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads und Hedging-Unterstützung (z.B. IC Markets, RoboForex ProECN).
Die Optimierung für den von Ihnen gewählten Broker und das von Ihnen gewählte Instrument ist obligatorisch, bevor Sie mit einem Live-Konto starten.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen