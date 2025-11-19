NeoHedge

NeoHedge ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine kombinierte Grid-Handelsstrategie verwendet. Er erstellt zwei unabhängige Handelsgitter (KAUFEN und VERKAUFEN), die aktiviert werden, wenn der Kurs die Bollinger-Bänder durchbricht. Er verwendet zusätzliche Filter (Stochastic, ADX).

Hauptmerkmale:

  • Bidirektionaler Handel (gleichzeitige BUY/SELL Grids).

  • Automatische Lotberechnung und eingebautes Risikomanagement.

  • Flexible Filterkonfiguration.

  • Gewinnmitnahme in Punkten oder in USD mit Schließung des gesamten Grids.

Konto-Anforderungen:

  • Typ: Nur Hedge-Konten. Netting-Konten werden nicht unterstützt.

  • Einzahlung: Empfohlen von $500-1000.

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher.

  • Ausführung: Market oder Instant Execution.

Hauptempfehlungen:

  1. Führen Sie vor dem Live-Handel immer Backtests und Optimierungen mit historischen Daten durch.

  2. Beginnen Sie mit minimalen Lots.

  3. Verwenden Sie eine Einlagensicherung ( MaxEquityDrawdown ).

  4. Passen Sie Grid_Step entsprechend der Volatilität des Instruments an.

  5. Verwenden Sie Filter (Stochastic, ADX), um Risiken zu reduzieren.

  6. Verwenden Sie zum Start liquide Paare (EURUSD, GBPUSD) auf M15/H1-Zeitrahmen.

Kritische Parameter:

  • LotSize = 0.01 (Anfangslot)

  • LotMultiplier = 1.2 (Lot-Multiplikator für das Raster)

  • MaxOrders = 5 (Maximale Aufträge in einem Raster)

  • UseEquityProtection = true, MaxEquityDrawdown = 20.0 (Einlagensicherung)

  • UseProfitUSD = true, TargetProfitUSD = 50 (Gewinnziel in USD)

Begrenzungen:

  • Funktioniert nicht auf: Konten, die EAs verbieten, Konten mit festen Spreads, Mikro-Konten.

  • Vermeiden Sie: Metalle (XAUUSD) und Kryptowährungen (BTC, ETH, etc.).

  • Risiken: Margin Call ist möglich mit einem aggressiven LotMultiplier .

Optimale Broker: ECN/STP-Broker mit niedrigen Spreads und Hedging-Unterstützung (z.B. IC Markets, RoboForex ProECN).

Die Optimierung für den von Ihnen gewählten Broker und das von Ihnen gewählte Instrument ist obligatorisch, bevor Sie mit einem Live-Konto starten.

    NeoHedgeMulti
    Rim Askarov
    Experten
    NeoHedgeMulti Multicurrency Grid Expert Advisor für MetaTrader 5 Handeln Sie mehrere Paare mit einem intelligenten System. Dieser professionelle Expert Advisor kombiniert Bollinger Bands Breakout Entry mit einer gefilterten Grid-Strategie, die durch eine Multiwährungs-Engine und ein Multi-Level-Risikomanagement-System erweitert wird. Grundlegende Strategie und Logik Einstiegssignal: Erste (Anker-)Order: Eröffnet, wenn der Preis außerhalb der Bollinger Bands schließt. BUY` - Close oberhalb des
