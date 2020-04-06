Tensline
- Эксперты
- Vladimir Karputov
- Версия: 1.28
- Обновлено: 27 ноября 2025
- Активации: 5
🔧 Простий, ефективний, прибутковий — експерт, який працює на вас
Цей Expert Advisor створений для тих, хто цінує простоту та контроль. Мінімум налаштувань — максимум результату. Ви не витрачаєте час на складну оптимізацію: налаштування інтуїтивні, запуск — за лічені хвилини.
📌 Тільки одна позиція в ринку — жодного хаосу, жодних накладок.
🚫 Без стоп-лоссів, тейк-профітів чи трейлінгу — повний контроль над логікою виходу.
🔄 Гнучкий вибір стратегії — оберіть ту, що найкраще відповідає вашому стилю торгівлі.
💰 Результати тестування показують:
- Деякі валютні пари чудово підходять для ребейт-сервісів, генеруючи стабільний обсяг угод.
- Інші інструменти — включно з металами — можуть приносити реальний прибуток, навіть без ребейтів.
Цей експерт — ідеальний вибір для трейдерів, які шукають простий, надійний і гнучкий інструмент для щоденної роботи.