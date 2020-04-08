UEX Pure USD Euro Index
- 指标
- Yohana Parmi
- 版本: 3.30
- 更新: 4 十一月 2025
- 激活: 5
* 由于所有主要货币数据的真实性，——建议使用实时图表。
什么是纯美元欧元指数：
使用纯美元欧元指数，探索外汇市场的真实脉搏
——这是一个创新指标，能够真正揭示全球两种最强势货币之间隐藏的优势和劣势。
与欧元美元等单一货币对不同，此工具衡量美元和欧元在多个主要货币对中的总体表现
，从而提供清晰、均衡的真实市场情绪视角。
通过整合所有核心美元和欧元货币对的数据，
此指标构建了同步的指数图表，能够反映真实的货币走势
——而不仅仅是单一货币对的波动。
当美元占据主导地位、欧元反击时，您将立即看到并收到通知，
并在两者之间的平衡发生变化时获得洞察力，这通常比市场做出反应提前几分钟。
这一概念将成为您应对市场的可靠抓手。
纯美元和欧元指数使交易者能够预测趋势变化，
过滤虚假信号，并根据真实的市场间流动调整他们的策略。
无论您是手动交易还是使用自动系统，它都能提供透明的确认工具，
——适用于所有时间范围和市场条件。
这不是一个重新绘制的噱头，也不是单一价格信息的衍生品，
——它是一个数学上真实的指数模型，专为追求精准和真实性的交易者精心设计。
如果您正在为您的交易策略寻求坚实的基础，这就是您的优势。
纯美元和欧元指数——因为市场的真相始于其货币。
UEX 最适合用于以下货币对：EURUSD 和 USDCHF。H1
在使用UEX指标之前，请确保您的MT5账户具有以下货币对：
//--- pair list used in index calc string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix}, EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};