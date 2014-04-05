UEX Pure USD Euro Index


* 主要通貨のデータの信頼性を確保するため、ライブチャートのご利用を推奨いたします。

UEX Pure USD Euro Indexとは：

Pure USD & Euro Indexで、外国為替市場の真の脈動を探りましょう。
— 世界で最も強力な2つの通貨間の隠れた強みと弱みを真に明らかにする革新的なインジケーターです。

EURUSDのような単一の通貨ペアに頼るのではなく、このツールは複数の主要通貨ペアにわたる米ドルとユーロの総合的なパフォーマンスを測定し、
真の市場センチメントを明確かつバランスよく把握します。

このインジケーターは、すべての主要USDおよびEuroペアのデータを組み合わせることで、
真の通貨変動を反映した同期インデックスチャートを構築します。
単一の通貨ペアの変動だけでなく、真の通貨変動を反映します。
ドルが優勢になった時、ユーロが反落した時、即座に通知を受け取り、
市場が反応する数分前に、両者のバランスが変化する局面を洞察できます。
このコンセプトは、市場と対峙する上で信頼できる手掛かりとなるでしょう。
Pure USD & Euro Indexは、トレーダーがトレンドの変化を予測し、
誤ったシグナルをフィルタリングし、戦略を実際の市場間フローに合わせることを可能にします。

手動取引でも自動システムでも、あらゆる時間枠と市場状況で機能する透明性の高い確認ツールを提供します。

これは、単なるリペイントの仕掛けでも、単一の価格フィードからの派生商品でもありません。
精度と信頼性を求めるトレーダーのために綿密に設計された、数学的に真のインデックスモデルです。

取引戦略の確固たる基盤を求めるなら、これがあなたの強みとなります。純粋な USD およびユーロ インデックス – 市場の真実はその通貨から始まるからです。

UEX は、H1 EURUSDUSDCHF の通貨ペアに最適です。

UEX インジケーターを使用する前に、MT5 アカウントに以下の通貨ペアがあることを確認してください。

//--- pair list used in index calc
string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix},
       EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};


