UEX Pure USD Euro Index

* Dopo 8 giorni dall'acquisto, solo le prime 100 persone che acquisteranno questo prodotto riceveranno un EA gratuito compatibile con questo indicatore.
— In questo modo, il tuo trading sarà più semplice e gestito automaticamente.

* Data l'autenticità dei dati per tutte le principali valute, si consiglia l'utilizzo di grafici in tempo reale.

Cos'è UEX Pure USD Euro Index:

Scopri il vero polso del mercato forex con Pure USD & Euro Index
— un indicatore innovativo che rivela davvero i punti di forza e di debolezza nascosti tra le due valute più potenti al mondo.

Invece di basarsi su una singola coppia come EURUSD, questo strumento misura la performance aggregata del dollaro USA e dell'euro
su più coppie principali, fornendo una visione chiara ed equilibrata del reale sentiment del mercato.

Combinando i dati di tutte le principali coppie di valute USD ed Euro,
questo indicatore costruisce grafici di indici sincronizzati che riflettono i movimenti valutari reali
- non solo le fluttuazioni di una coppia.
Vedrai e riceverai immediatamente una notifica quando il dollaro domina, quando l'euro si riprende
e otterrai informazioni quando l'equilibrio tra i due cambia, spesso pochi minuti prima che il mercato reagisca.
Questo concetto sarà il tuo punto di riferimento affidabile per affrontare il mercato.
Il Pure USD & Euro Index consente ai trader di anticipare i cambiamenti di tendenza,
filtrare i falsi segnali e allineare le proprie strategie al reale flusso inter-mercato.

Che tu faccia trading manualmente o utilizzi sistemi automatizzati, offre uno strumento di conferma trasparente
- che funziona su tutti i timeframe e in tutte le condizioni di mercato.

Non si tratta di un trucco per ridipingere o di un derivato da un singolo feed di prezzo
- è un modello di indice matematicamente autentico, accuratamente progettato per i trader che esigono precisione e autenticità.

Se cerchi una solida base per la tua strategia di trading, questo è il tuo punto di forza. Pure USD & Euro Index: perché la verità del mercato inizia dalle sue valute.

UEX è più adatto alle seguenti coppie di valute: EURUSD e USDCHF. H1.

Prima di utilizzare l'indicatore UEX, assicurati che il tuo account MT5 contenga le seguenti coppie di valute:

//--- pair list used in index calc
string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix},
       EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};



