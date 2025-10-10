Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer

無重繪｜高精準｜多市場智能趨勢指標

在市場中，真正困難的不是下單，
而是在混亂的波動中，看清「趨勢是否已經開始」。

Market Slayer 正是為此而生。

這是一款專為日內交易設計的無重繪智能指標，
透過多層確認與趨勢過濾機制，只在關鍵時刻給出清晰、可信的 Buy / Sell 訊號。

核心優勢

  • 無重繪信號
    訊號一旦出現即固定，不回跳、不消失，所見即所得。

  • 高精準趨勢判斷
    經多品種實測，於黃金 M5 / M15 週期表現尤為穩定。

  • 多市場支援
    適用於黃金、外匯、指數與主流加密貨幣。

  • 專為日內交易優化
    聚焦 M5、M15，避免雜訊，提升可執行性。

  • 清晰直觀
    初學者亦可快速理解與使用。

技術邏輯簡述

Market Slayer 並非單一箭頭邏輯，而是整合：

  • 趨勢方向識別

  • 動量啟動確認

  • 市場雜訊過濾

  • 自適應靈敏度調整

只保留「值得出手」的交易機會，避免情緒化進場。

適合誰使用

  • 想遠離隨機交易、建立紀律系統的交易者

  • 對重繪與延遲指標感到厭倦的日內交易者

  • 希望與 EA 或半自動策略搭配的使用者

使用建議

預設參數已針對黃金與外匯優化，
建議使用於 M5 或 M15 週期。
不同品種可根據波動特性微調靈敏度。

Market Slayer
不是承諾暴利的工具，
而是一把幫助你在正確時機出手的趨勢利刃。


