Super Signal Market Slayer MT4
- 指标
- Shengzu Zhong
- 版本: 5.7
- 更新: 12 十二月 2025
- 激活: 10
Super Signal Market Slayer
無重繪｜高精準｜多市場智能趨勢指標
在市場中，真正困難的不是下單，
而是在混亂的波動中，看清「趨勢是否已經開始」。
Market Slayer 正是為此而生。
這是一款專為日內交易設計的無重繪智能指標，
透過多層確認與趨勢過濾機制，只在關鍵時刻給出清晰、可信的 Buy / Sell 訊號。
核心優勢
-
無重繪信號
訊號一旦出現即固定，不回跳、不消失，所見即所得。
-
高精準趨勢判斷
經多品種實測，於黃金 M5 / M15 週期表現尤為穩定。
-
多市場支援
適用於黃金、外匯、指數與主流加密貨幣。
-
專為日內交易優化
聚焦 M5、M15，避免雜訊，提升可執行性。
-
清晰直觀
初學者亦可快速理解與使用。
技術邏輯簡述
Market Slayer 並非單一箭頭邏輯，而是整合：
-
趨勢方向識別
-
動量啟動確認
-
市場雜訊過濾
-
自適應靈敏度調整
只保留「值得出手」的交易機會，避免情緒化進場。
適合誰使用
-
想遠離隨機交易、建立紀律系統的交易者
-
對重繪與延遲指標感到厭倦的日內交易者
-
希望與 EA 或半自動策略搭配的使用者
使用建議
預設參數已針對黃金與外匯優化，
建議使用於 M5 或 M15 週期。
不同品種可根據波動特性微調靈敏度。
Market Slayer
不是承諾暴利的工具，
而是一把幫助你在正確時機出手的趨勢利刃。
