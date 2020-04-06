AuricFlow7
- Эксперты
- Akhmad Khoirul Anam
- Версия: 7.23
- Активации: 20
AURICFLOW EA — Умный эксперт для мультивалютной торговли
Разработан для автоматической торговли на нескольких валютных парах.
Полностью автоматическая торговая система • Тестирование на центовом счёте • Низкая просадка
____________
📊 Форвард-тест (только для справки):
👉 Просмотреть сигнал на MQL5
Примечание: Форвард-тест проводился на центовом счёте для прозрачности. Результаты могут различаться в зависимости от брокера, рыночных условий и настроек счёта. Прошлые результаты не гарантируют будущие.
____________
Ключевые показатели (только для справки):
- Общее количество сделок: 4,031
- Процент выигрышных сделок: 72.04%
- Коэффициент прибыли: 1.84
- Максимальная просадка (баланс): 0.53%
- Активность торговли: 94.97%
- Коэффициент восстановления: 51.41
- Поддержка нескольких пар (XAUUSD + основные валюты)
- Умная кластеризация ордеров и управление рисками
- Динамический размер лота с встроенными фильтрами безопасности
- Оптимизирован для центовых и стандартных счётов
- Простая установка — подключите к графику и система торгует автоматически
- Платформа: MT4 (центовый счёт)
- Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другие основные
- Среднее время удержания сделки: 1 час
- Сделок в неделю: ≈650