AuricFlow7

Примечание: Форвард-тест проводился на центовом счёте для прозрачности. Результаты могут различаться в зависимости от брокера, рыночных условий и настроек счёта. Прошлые результаты не гарантируют будущие.

Общее количество сделок: 4,031

Процент выигрышных сделок: 72.04%

Коэффициент прибыли: 1.84

Максимальная просадка (баланс): 0.53%

Активность торговли: 94.97%

Коэффициент восстановления: 51.41

Поддержка нескольких пар (XAUUSD + основные валюты)

Умная кластеризация ордеров и управление рисками

Динамический размер лота с встроенными фильтрами безопасности

Оптимизирован для центовых и стандартных счётов

Простая установка — подключите к графику и система торгует автоматически

Платформа: MT4 (центовый счёт)

Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другие основные

Среднее время удержания сделки: 1 час

Сделок в неделю: ≈650

Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является обещанием или гарантией будущих результатов.

