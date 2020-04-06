AuricFlow7

AURICFLOW EA — Умный эксперт для мультивалютной торговли
Разработан для автоматической торговли на нескольких валютных парах.
Полностью автоматическая торговая система • Тестирование на центовом счёте • Низкая просадка

____________

📊 Форвард-тест (только для справки):
👉 Просмотреть сигнал на MQL5

Примечание: Форвард-тест проводился на центовом счёте для прозрачности. Результаты могут различаться в зависимости от брокера, рыночных условий и настроек счёта. Прошлые результаты не гарантируют будущие.

____________

Ключевые показатели (только для справки):
  • Общее количество сделок: 4,031
  • Процент выигрышных сделок: 72.04%
  • Коэффициент прибыли: 1.84
  • Максимальная просадка (баланс): 0.53%
  • Активность торговли: 94.97%
  • Коэффициент восстановления: 51.41
Ключевые функции:
  • Поддержка нескольких пар (XAUUSD + основные валюты)
  • Умная кластеризация ордеров и управление рисками
  • Динамический размер лота с встроенными фильтрами безопасности
  • Оптимизирован для центовых и стандартных счётов
  • Простая установка — подключите к графику и система торгует автоматически
Среда форвард-теста (только для справки):
  • Платформа: MT4 (центовый счёт)
  • Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другие основные
  • Среднее время удержания сделки: 1 час
  • Сделок в неделю: ≈650
Вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является обещанием или гарантией будущих результатов.

