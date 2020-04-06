AuricFlow7

AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor
Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas.
Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo

____________

📊 Establecer archivo sólo para referencia:

para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile
por favor haciendo backtest primero para cada escenario.


Nota: La prueba hacia adelante se llevó a cabo en una cuenta de Cent para la transparencia. El rendimiento puede variar dependiendo del broker, las condiciones del mercado y la configuración de la cuenta. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

____________

Estadísticas clave (sólo como referencia):
  • Total de operaciones: 4,031
  • Porcentaje de ganancias: 72.04%
  • Factor de beneficio: 1,84
  • Reducción máxima (saldo): 0.53%
  • Actividad de negociación: 94,97
  • Factor de recuperación: 51.41
Características principales:
  • Soporte multipar (XAUUSD + divisas principales)
  • Agrupación inteligente de órdenes y gestión del riesgo
  • Tamaño de lote dinámico con filtros de seguridad incorporados
  • Optimizado para cuentas Cent y Standard
  • Configuración sencilla: adjúntelo al gráfico y operará automáticamente
Entorno de prueba (sólo como referencia):
  • Plataforma: MT4 (Cuenta Cent)
  • Pares de negociación: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y otros pares principales
  • Tiempo medio de mantenimiento: 1 hora
  • Operaciones por semana: ≈650
Toda la información se proporciona sólo con fines informativos y no es una promesa o garantía de resultados futuros.

Productos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (4)
Asesores Expertos
Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada Nota importante del broker Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets . Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez. Precios de lanzamiento Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $ Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primer
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT5 Quedan 10 copias por $50 El precio se incrementará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atencion! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se puede personalizar
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN Libere el poder de nuestro nuevo EA "Frankenstein" y conquiste el mercado de divisas como nunca antes. Nuestro revolucionario asesor experto combina la fuerza de una estrategia de canal de precios con un sofisticado algoritmo de aprendizaje automático, permitiéndole navegar por el siempre cambiante mercado con precisión y confianza. ¿Y lo mejor? Durante un tiempo limitado, puede conseguir "Frankenstein" con un asombroso 80% de descuento durante nuestra exclusiva promoción de lanzam
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Asesores Expertos
1. Descripción del método Random Trader EA es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que inicia operaciones con una dirección de compra o venta elegida al azar. A pesar de la entrada aleatoria, el EA incorpora una sólida gestión de riesgos, un dimensionamiento dinámico de las posiciones y sofisticadas estrategias de salida. Este enfoque único sirve como una herramienta valiosa para la investigación, la diversificación de la cartera, y como una plantilla fundacional para el desarro
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilidades
Sesiones de Mercado Globales - Analizador Visual para MT5 Un indicador ligero para MT5 que visualmente mapea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York, auto-detecta la zona horaria del broker y DST, y resalta las mejores ventanas de liquidez para un trading más inteligente. Vea el ritmo del mercado de un vistazo. Opere con claridad, precisión y confianza. Visión general Global Market Sessions es un indicador de MT5 potente y fácil de usar que muestra visualmente las principales sesiones burs
FREE
AuricFlow7 MT4
Akhmad Khoirul Anam
Asesores Expertos
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas. Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo Establecer archivo sólo para referencia : para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile por favor haciendo backtest primero para cada escenario. MT4 > Descargar setfile aquí MT5 > Descargar archivo de configuración aquí Nota: La prueba hacia adelante s
Momentum candle indicator with Heiken
Akhmad Khoirul Anam
Indicadores
Momentum Candle Identifier - Filtro de acción de precios con potencia de precisión Versión 1.75 | Indicador MT5 de nivel profesional Lleve sus operaciones al siguiente nivel con Momentum Candle , una herramienta potente y dinámica que le ayuda a identificar velas de impulso de alta convicción : aquellas con un fuerte cuerpo direccional y mechas mínimas. Perfecto para los comerciantes de ruptura, seguidores de tendencias, y los entusiastas de la acción del precio. Características principales:
Trading Performance Calculator Panel
Akhmad Khoirul Anam
Utilidades
"El éxito en el trading no consiste en hacer predicciones perfectas, sino en conocer tu rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en datos precisos". ¡Empiece ahora y opere con total confianza! Introduzca Panel Calculador de Rendimiento de Trading o "ProfitCalculator " - Su Compañero de Trading Inteligente ¡Transforme su éxito en el trading con inteligencia de beneficios en tiempo real! ¿Está cansado de adivinar el rendimiento de sus operaciones? Deje de ir a ciegas y tome las rie
GTA Up and Down Assistant
Akhmad Khoirul Anam
Asesores Expertos
GTA Up and Down Assistant - Smart Grid EA para cuentas Cent Smart Grid. Panel Transparente. Para principiantes. GTA Up and Down Assistant es un Asesor Experto profesional diseñado para el Oro (XAUUSD) y optimizado para cuentas Cent . Combina un sistema de trading de rejilla inteligente con una gestión avanzada de beneficios y un panel de información transparente que muestra el balance, la equidad, el P/L flotante, el beneficio diario y el spread en tiempo real. Características principale
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario