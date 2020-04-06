AuricFlow7

para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile

por favor haciendo backtest primero para cada escenario.

Nota: La prueba hacia adelante se llevó a cabo en una cuenta de Cent para la transparencia. El rendimiento puede variar dependiendo del broker, las condiciones del mercado y la configuración de la cuenta. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Total de operaciones: 4,031

Porcentaje de ganancias: 72.04%

Factor de beneficio: 1,84

Reducción máxima (saldo): 0.53%

Actividad de negociación: 94,97

Factor de recuperación: 51.41

Soporte multipar (XAUUSD + divisas principales)

Agrupación inteligente de órdenes y gestión del riesgo

Tamaño de lote dinámico con filtros de seguridad incorporados

Optimizado para cuentas Cent y Standard

Configuración sencilla: adjúntelo al gráfico y operará automáticamente

Plataforma: MT4 (Cuenta Cent)

Pares de negociación: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y otros pares principales

Tiempo medio de mantenimiento: 1 hora

Operaciones por semana: ≈650

Toda la información se proporciona sólo con fines informativos y no es una promesa o garantía de resultados futuros.

