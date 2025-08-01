Proxima Scalper
- Индикаторы
- Nervada Emeule Adams
- Версия: 1.1
- Обновлено: 1 января 2026
- Активации: 20
Proxima Scalper - это точно настроенный индикатор, предназначенный для определения высоковероятных сигналов на покупку и продажу на всех таймфреймах и инструментах. Создан для трейдеров, ищущих четкие, действенные точки входа с определенным управлением рисками.
Основные возможности
- Продвинутый алгоритм обнаружения сигналов, адаптирующийся к меняющимся рыночным условиям
- Четкие стрелки покупки и продажи с визуальными текстовыми метками для мгновенного распознавания
- Автоматический расчет уровней Stop Loss и Take Profit с использованием ATR
- Три прогрессивных целевых уровня прибыли для оптимального управления сделкой
- Комплексная система оповещений с множественными вариантами уведомлений
- Настраиваемые визуальные элементы под ваш стиль торговли
|Пары
|Рекомендуемые таймфреймы
|Форекс
|5 минут, 15 минут, 1 час
|Сырьевые товары
|5 минут, 15 минут, 1 час, 4 часа
|Криптовалюты
|5 минут, 15 минут, 1 час, 4 часа, Дневной
Генерация сигналов
Индикатор анализирует ценовое действие и рыночную структуру для генерации точных сигналов входа. Каждый сигнал тщательно проверяется, чтобы минимизировать ложные входы и максимизировать торговые возможности.
- Сигналы на покупку появляются ниже цены с синими стрелками
- Сигналы на продажу появляются выше цены с красными стрелками
- Сигналы чередуются для предотвращения избыточной торговли
Совместим со всеми основными парами, индексами, сырьевыми товарами и криптовалютами
Управление рисками
- Встроенный расчет стоп-лосса на основе ATR
- Три настраиваемых уровня тейк-профита для частичных выходов
- Визуальные ценовые метки, показывающие точные уровни SL и TP
- Настраиваемые коэффициенты риск/прибыль через множители ATR
Система оповещений
Множественные варианты оповещений, чтобы вы никогда не пропустили сигнал:
- Всплывающие оповещения на графике
- Звуковые уведомления
- Оповещения по электронной почте
- Push-уведомления на мобильное устройство
- Все оповещения включают символ, таймфрейм, цену и временную метку
Визуальное отображение
- Профессиональный интерфейс графика с минимальными отвлечениями
- Четко обозначенные уровни входа
- Видимые зоны SL/TP, расположенные во время сигнала
- Цветовая кодировка для быстрой идентификации
- Оптимизирован для светлых и темных фонов графиков
Оптимизация производительности
- Низкое использование процессора для плавной работы графика
- Доступна опция без перерисовки для подтвержденных сигналов
- Работает на всех таймфреймах от M1 до MN1
- Совместим с MetaTrader 5 сборки 3661 и выше
- Протестирован в различных рыночных условиях
Рекомендации по использованию
- Лучшие результаты на таймфреймах H1 и H4 для свинг-трейдинга
- Таймфреймы M5 и M15 для скальпинговых стратегий
- Комбинируйте с анализом ценового действия для оптимальных входов
- Используйте правильный размер позиции на основе расстояния стоп-лосса
- Отслеживайте несколько таймфреймов для подтверждения
Поддержка
По вопросам или помощи обращайтесь через систему сообщений MQL5 или раздел комментариев к продукту.
Отказ от ответственности: Торговля связана с существенным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда используйте правильное управление рисками и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.