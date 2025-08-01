Proxima Scalper

Proxima Scalper - это точно настроенный индикатор, предназначенный для определения высоковероятных сигналов на покупку и продажу на всех таймфреймах и инструментах. Создан для трейдеров, ищущих четкие, действенные точки входа с определенным управлением рисками.

Основные возможности

  • Продвинутый алгоритм обнаружения сигналов, адаптирующийся к меняющимся рыночным условиям
  • Четкие стрелки покупки и продажи с визуальными текстовыми метками для мгновенного распознавания
  • Автоматический расчет уровней Stop Loss и Take Profit с использованием ATR
  • Три прогрессивных целевых уровня прибыли для оптимального управления сделкой
  • Комплексная система оповещений с множественными вариантами уведомлений
  • Настраиваемые визуальные элементы под ваш стиль торговли

Пары Рекомендуемые таймфреймы
Форекс 5 минут, 15 минут, 1 час
Сырьевые товары 5 минут, 15 минут, 1 час, 4 часа
Криптовалюты 5 минут, 15 минут, 1 час, 4 часа, Дневной


Генерация сигналов

Индикатор анализирует ценовое действие и рыночную структуру для генерации точных сигналов входа. Каждый сигнал тщательно проверяется, чтобы минимизировать ложные входы и максимизировать торговые возможности.
  1. Сигналы на покупку появляются ниже цены с синими стрелками
  2. Сигналы на продажу появляются выше цены с красными стрелками
  3. Сигналы чередуются для предотвращения избыточной торговли
Совместим со всеми основными парами, индексами, сырьевыми товарами и криптовалютами

Управление рисками

  • Встроенный расчет стоп-лосса на основе ATR
  • Три настраиваемых уровня тейк-профита для частичных выходов
  • Визуальные ценовые метки, показывающие точные уровни SL и TP
  • Настраиваемые коэффициенты риск/прибыль через множители ATR

Система оповещений

Множественные варианты оповещений, чтобы вы никогда не пропустили сигнал:
  • Всплывающие оповещения на графике
  • Звуковые уведомления
  • Оповещения по электронной почте
  • Push-уведомления на мобильное устройство
  • Все оповещения включают символ, таймфрейм, цену и временную метку

Визуальное отображение

  1. Профессиональный интерфейс графика с минимальными отвлечениями
  2. Четко обозначенные уровни входа
  3. Видимые зоны SL/TP, расположенные во время сигнала
  4. Цветовая кодировка для быстрой идентификации
  5. Оптимизирован для светлых и темных фонов графиков

Оптимизация производительности

  • Низкое использование процессора для плавной работы графика
  • Доступна опция без перерисовки для подтвержденных сигналов
  • Работает на всех таймфреймах от M1 до MN1
  • Совместим с MetaTrader 5 сборки 3661 и выше
  • Протестирован в различных рыночных условиях

Рекомендации по использованию

  1. Лучшие результаты на таймфреймах H1 и H4 для свинг-трейдинга
  2. Таймфреймы M5 и M15 для скальпинговых стратегий
  3. Комбинируйте с анализом ценового действия для оптимальных входов
  4. Используйте правильный размер позиции на основе расстояния стоп-лосса
  5. Отслеживайте несколько таймфреймов для подтверждения

Поддержка

По вопросам или помощи обращайтесь через систему сообщений MQL5 или раздел комментариев к продукту.
Отказ от ответственности: Торговля связана с существенным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда используйте правильное управление рисками и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.
