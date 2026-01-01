Proxima Scalper ist ein präzise entwickelter Indikator zur Identifizierung hochwahrscheinlicher Kauf- und Verkaufssignale über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg. Entwickelt für Trader, die klare, umsetzbare Einstiege mit definiertem Risikomanagement suchen. Hauptmerkmale

Fortschrittlicher Signalerkennungsalgorithmus, der sich an verändernde Marktbedingungen anpasst

Klare Kauf- und Verkaufspfeile mit visuellen Textbeschriftungen zur sofortigen Erkennung

Automatische Berechnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mittels ATR

Drei progressive Take-Profit-Ziele für optimales Trade-Management

Umfassendes Alarmsystem mit mehreren Benachrichtigungsoptionen

Anpassbare visuelle Elemente passend zu Ihrem Trading-Stil

Paare Empfohlene Zeitrahmen Forex 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde Rohstoffe 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden Krypto 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, Täglich



Signalgenerierung

Der Indikator analysiert Price Action und Marktstruktur, um präzise Einstiegssignale zu generieren. Jedes Signal wird sorgfältig validiert, um Fehlsignale zu minimieren und Handelsmöglichkeiten zu maximieren.

Kaufsignale erscheinen unterhalb des Preises mit blauen Pfeilen Verkaufssignale erscheinen oberhalb des Preises mit roten Pfeilen Signale wechseln sich ab, um Überhandel zu verhindern

Kompatibel mit allen wichtigen Paaren, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen

Risikomanagement

Integrierte ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

Drei anpassbare Take-Profit-Niveaus für Teilausstiege

Visuelle Preisbeschriftungen zeigen exakte SL- und TP-Niveaus

Anpassbare Risiko-Ertrags-Verhältnisse durch ATR-Multiplikatoren

Alarmsystem

Mehrere Alarmoptionen, damit Sie kein Signal verpassen:

Pop-up-Alarme im Chart

Tonbenachrichtigungen

E-Mail-Alarme

Push-Benachrichtigungen auf Mobilgerät

Alle Alarme enthalten Symbol, Zeitrahmen, Preis und Zeitstempel

Visuelle Darstellung

Professionelle Chart-Oberfläche mit minimaler Ablenkung Klar markierte Einstiegsniveaus Sichtbare SL/TP-Zonen, positioniert zur Signalzeit Farbcodiert zur schnellen Identifizierung Optimiert für helle und dunkle Chart-Hintergründe

Performance-Optimierung

Geringe CPU-Auslastung für flüssige Chart-Performance

Nicht-repaint-Option verfügbar für bestätigte Signale

Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN1

Kompatibel mit MetaTrader 5 Build 3661 und höher

Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen

Nutzungsempfehlungen

Beste Ergebnisse auf H1- und H4-Zeitrahmen für Swing-Trading M5- und M15-Zeitrahmen für Scalping-Strategien Kombinieren Sie mit Price-Action-Analyse für optimale Einstiege Verwenden Sie angemessenes Positionsgrößen basierend auf Stop-Loss-Distanz Überwachen Sie mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung

Support

Bei Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem oder den Produktkommentarbereich.