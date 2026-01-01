Proxima Scalper

Proxima Scalper ist ein präzise entwickelter Indikator zur Identifizierung hochwahrscheinlicher Kauf- und Verkaufssignale über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg. Entwickelt für Trader, die klare, umsetzbare Einstiege mit definiertem Risikomanagement suchen.

Hauptmerkmale

  • Fortschrittlicher Signalerkennungsalgorithmus, der sich an verändernde Marktbedingungen anpasst
  • Klare Kauf- und Verkaufspfeile mit visuellen Textbeschriftungen zur sofortigen Erkennung
  • Automatische Berechnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mittels ATR
  • Drei progressive Take-Profit-Ziele für optimales Trade-Management
  • Umfassendes Alarmsystem mit mehreren Benachrichtigungsoptionen
  • Anpassbare visuelle Elemente passend zu Ihrem Trading-Stil

Paare Empfohlene Zeitrahmen
Forex 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde
Rohstoffe 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden
Krypto 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, Täglich


Signalgenerierung

Der Indikator analysiert Price Action und Marktstruktur, um präzise Einstiegssignale zu generieren. Jedes Signal wird sorgfältig validiert, um Fehlsignale zu minimieren und Handelsmöglichkeiten zu maximieren.
  1. Kaufsignale erscheinen unterhalb des Preises mit blauen Pfeilen
  2. Verkaufssignale erscheinen oberhalb des Preises mit roten Pfeilen
  3. Signale wechseln sich ab, um Überhandel zu verhindern
Kompatibel mit allen wichtigen Paaren, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen

Risikomanagement

  • Integrierte ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
  • Drei anpassbare Take-Profit-Niveaus für Teilausstiege
  • Visuelle Preisbeschriftungen zeigen exakte SL- und TP-Niveaus
  • Anpassbare Risiko-Ertrags-Verhältnisse durch ATR-Multiplikatoren

Alarmsystem

Mehrere Alarmoptionen, damit Sie kein Signal verpassen:
  • Pop-up-Alarme im Chart
  • Tonbenachrichtigungen
  • E-Mail-Alarme
  • Push-Benachrichtigungen auf Mobilgerät
  • Alle Alarme enthalten Symbol, Zeitrahmen, Preis und Zeitstempel

Visuelle Darstellung

  1. Professionelle Chart-Oberfläche mit minimaler Ablenkung
  2. Klar markierte Einstiegsniveaus
  3. Sichtbare SL/TP-Zonen, positioniert zur Signalzeit
  4. Farbcodiert zur schnellen Identifizierung
  5. Optimiert für helle und dunkle Chart-Hintergründe

Performance-Optimierung

  • Geringe CPU-Auslastung für flüssige Chart-Performance
  • Nicht-repaint-Option verfügbar für bestätigte Signale
  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN1
  • Kompatibel mit MetaTrader 5 Build 3661 und höher
  • Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen

Nutzungsempfehlungen

  1. Beste Ergebnisse auf H1- und H4-Zeitrahmen für Swing-Trading
  2. M5- und M15-Zeitrahmen für Scalping-Strategien
  3. Kombinieren Sie mit Price-Action-Analyse für optimale Einstiege
  4. Verwenden Sie angemessenes Positionsgrößen basierend auf Stop-Loss-Distanz
  5. Überwachen Sie mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung

Support

Bei Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem oder den Produktkommentarbereich.
Haftungsausschluss: Trading birgt erhebliche Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Verwenden Sie stets angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.
