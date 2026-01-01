Proxima Scalper
- Indikatoren
- Nervada Emeule Adams
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 1 Januar 2026
- Aktivierungen: 20
Proxima Scalper ist ein präzise entwickelter Indikator zur Identifizierung hochwahrscheinlicher Kauf- und Verkaufssignale über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg. Entwickelt für Trader, die klare, umsetzbare Einstiege mit definiertem Risikomanagement suchen.
Hauptmerkmale
- Fortschrittlicher Signalerkennungsalgorithmus, der sich an verändernde Marktbedingungen anpasst
- Klare Kauf- und Verkaufspfeile mit visuellen Textbeschriftungen zur sofortigen Erkennung
- Automatische Berechnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mittels ATR
- Drei progressive Take-Profit-Ziele für optimales Trade-Management
- Umfassendes Alarmsystem mit mehreren Benachrichtigungsoptionen
- Anpassbare visuelle Elemente passend zu Ihrem Trading-Stil
|Paare
|Empfohlene Zeitrahmen
|Forex
|5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde
|Rohstoffe
|5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden
|Krypto
|5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, Täglich
Signalgenerierung
Der Indikator analysiert Price Action und Marktstruktur, um präzise Einstiegssignale zu generieren. Jedes Signal wird sorgfältig validiert, um Fehlsignale zu minimieren und Handelsmöglichkeiten zu maximieren.
- Kaufsignale erscheinen unterhalb des Preises mit blauen Pfeilen
- Verkaufssignale erscheinen oberhalb des Preises mit roten Pfeilen
- Signale wechseln sich ab, um Überhandel zu verhindern
Kompatibel mit allen wichtigen Paaren, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen
Risikomanagement
- Integrierte ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
- Drei anpassbare Take-Profit-Niveaus für Teilausstiege
- Visuelle Preisbeschriftungen zeigen exakte SL- und TP-Niveaus
- Anpassbare Risiko-Ertrags-Verhältnisse durch ATR-Multiplikatoren
Alarmsystem
Mehrere Alarmoptionen, damit Sie kein Signal verpassen:
- Pop-up-Alarme im Chart
- Tonbenachrichtigungen
- E-Mail-Alarme
- Push-Benachrichtigungen auf Mobilgerät
- Alle Alarme enthalten Symbol, Zeitrahmen, Preis und Zeitstempel
Visuelle Darstellung
- Professionelle Chart-Oberfläche mit minimaler Ablenkung
- Klar markierte Einstiegsniveaus
- Sichtbare SL/TP-Zonen, positioniert zur Signalzeit
- Farbcodiert zur schnellen Identifizierung
- Optimiert für helle und dunkle Chart-Hintergründe
Performance-Optimierung
- Geringe CPU-Auslastung für flüssige Chart-Performance
- Nicht-repaint-Option verfügbar für bestätigte Signale
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN1
- Kompatibel mit MetaTrader 5 Build 3661 und höher
- Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen
Nutzungsempfehlungen
- Beste Ergebnisse auf H1- und H4-Zeitrahmen für Swing-Trading
- M5- und M15-Zeitrahmen für Scalping-Strategien
- Kombinieren Sie mit Price-Action-Analyse für optimale Einstiege
- Verwenden Sie angemessenes Positionsgrößen basierend auf Stop-Loss-Distanz
- Überwachen Sie mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung
Support
Bei Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem oder den Produktkommentarbereich.
Haftungsausschluss: Trading birgt erhebliche Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Verwenden Sie stets angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.