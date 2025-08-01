Proxima Scalper

Proxima Scalper는 모든 타임프레임과 거래 상품에서 높은 확률의 매수 및 매도 신호를 식별하도록 설계된 정밀 인디케이터입니다. 명확하고 실행 가능한 진입점과 정의된 리스크 관리를 원하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 주요 기능

변화하는 시장 상황에 적응하는 고급 신호 감지 알고리즘

즉각적인 인식을 위한 시각적 텍스트 레이블이 있는 명확한 매수 및 매도 화살표

ATR을 사용한 자동 손절매 및 이익실현 레벨 계산

최적의 거래 관리를 위한 3단계 이익실현 목표

다양한 알림 옵션을 갖춘 포괄적인 알림 시스템

트레이딩 스타일에 맞게 사용자 정의 가능한 시각적 요소

거래 쌍 권장 타임프레임 외환 5분, 15분, 1시간 원자재 5분, 15분, 1시간, 4시간 암호화폐 5분, 15분, 1시간, 4시간, 일봉



신호 생성

인디케이터는 가격 움직임과 시장 구조를 분석하여 정확한 진입 신호를 생성합니다. 각 신호는 거짓 진입을 최소화하고 거래 기회를 극대화하기 위해 신중하게 검증됩니다.

매수 신호는 가격 아래에 파란색 화살표로 표시됩니다 매도 신호는 가격 위에 빨간색 화살표로 표시됩니다 과도한 거래를 방지하기 위해 신호가 교대로 나타납니다

모든 주요 통화쌍, 지수, 원자재 및 암호화폐와 호환

리스크 관리

ATR 기반 손절매 계산 내장

부분 청산을 위한 3개의 조정 가능한 이익실현 레벨

정확한 SL 및 TP 레벨을 표시하는 시각적 가격 레이블

ATR 배수를 통한 맞춤형 위험 보상 비율

알림 시스템

신호를 놓치지 않도록 하는 다양한 알림 옵션:

차트의 팝업 알림

사운드 알림

이메일 알림

모바일 기기로의 푸시 알림

모든 알림에는 심볼, 타임프레임, 가격 및 타임스탬프가 포함됩니다

시각적 표시

최소한의 방해 요소로 전문적인 차트 인터페이스 명확하게 표시된 진입 레벨 신호 시간에 배치된 가시적인 SL/TP 영역 빠른 식별을 위한 색상 코딩 밝은 배경과 어두운 배경 모두에 최적화

성능 최적화

원활한 차트 성능을 위한 낮은 CPU 사용량

확인된 신호를 위한 리페인팅 없는 옵션 사용 가능

M1부터 MN1까지 모든 타임프레임에서 작동

MetaTrader 5 빌드 3661 이상과 호환

다양한 시장 상황에서 테스트 완료

사용 권장 사항

스윙 트레이딩을 위한 H1 및 H4 타임프레임에서 최상의 결과 스캘핑 전략을 위한 M5 및 M15 타임프레임 최적의 진입을 위해 가격 움직임 분석과 결합 손절매 거리를 기반으로 적절한 포지션 사이징 사용 확인을 위해 여러 타임프레임 모니터링

지원

질문이나 지원이 필요한 경우 MQL5 메시징 시스템 또는 제품 댓글 섹션을 통해 문의하세요.