Proxima Scalper
- 지표
- Nervada Emeule Adams
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 1 1월 2026
- 활성화: 20
Proxima Scalper는 모든 타임프레임과 거래 상품에서 높은 확률의 매수 및 매도 신호를 식별하도록 설계된 정밀 인디케이터입니다. 명확하고 실행 가능한 진입점과 정의된 리스크 관리를 원하는 트레이더를 위해 제작되었습니다.
주요 기능
- 변화하는 시장 상황에 적응하는 고급 신호 감지 알고리즘
- 즉각적인 인식을 위한 시각적 텍스트 레이블이 있는 명확한 매수 및 매도 화살표
- ATR을 사용한 자동 손절매 및 이익실현 레벨 계산
- 최적의 거래 관리를 위한 3단계 이익실현 목표
- 다양한 알림 옵션을 갖춘 포괄적인 알림 시스템
- 트레이딩 스타일에 맞게 사용자 정의 가능한 시각적 요소
|거래 쌍
|권장 타임프레임
|외환
|5분, 15분, 1시간
|원자재
|5분, 15분, 1시간, 4시간
|암호화폐
|5분, 15분, 1시간, 4시간, 일봉
신호 생성
인디케이터는 가격 움직임과 시장 구조를 분석하여 정확한 진입 신호를 생성합니다. 각 신호는 거짓 진입을 최소화하고 거래 기회를 극대화하기 위해 신중하게 검증됩니다.
- 매수 신호는 가격 아래에 파란색 화살표로 표시됩니다
- 매도 신호는 가격 위에 빨간색 화살표로 표시됩니다
- 과도한 거래를 방지하기 위해 신호가 교대로 나타납니다
모든 주요 통화쌍, 지수, 원자재 및 암호화폐와 호환
리스크 관리
- ATR 기반 손절매 계산 내장
- 부분 청산을 위한 3개의 조정 가능한 이익실현 레벨
- 정확한 SL 및 TP 레벨을 표시하는 시각적 가격 레이블
- ATR 배수를 통한 맞춤형 위험 보상 비율
알림 시스템
신호를 놓치지 않도록 하는 다양한 알림 옵션:
- 차트의 팝업 알림
- 사운드 알림
- 이메일 알림
- 모바일 기기로의 푸시 알림
- 모든 알림에는 심볼, 타임프레임, 가격 및 타임스탬프가 포함됩니다
시각적 표시
- 최소한의 방해 요소로 전문적인 차트 인터페이스
- 명확하게 표시된 진입 레벨
- 신호 시간에 배치된 가시적인 SL/TP 영역
- 빠른 식별을 위한 색상 코딩
- 밝은 배경과 어두운 배경 모두에 최적화
성능 최적화
- 원활한 차트 성능을 위한 낮은 CPU 사용량
- 확인된 신호를 위한 리페인팅 없는 옵션 사용 가능
- M1부터 MN1까지 모든 타임프레임에서 작동
- MetaTrader 5 빌드 3661 이상과 호환
- 다양한 시장 상황에서 테스트 완료
사용 권장 사항
- 스윙 트레이딩을 위한 H1 및 H4 타임프레임에서 최상의 결과
- 스캘핑 전략을 위한 M5 및 M15 타임프레임
- 최적의 진입을 위해 가격 움직임 분석과 결합
- 손절매 거리를 기반으로 적절한 포지션 사이징 사용
- 확인을 위해 여러 타임프레임 모니터링
지원
질문이나 지원이 필요한 경우 MQL5 메시징 시스템 또는 제품 댓글 섹션을 통해 문의하세요.
면책 조항: 트레이딩은 상당한 위험을 수반합니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 항상 적절한 리스크 관리를 사용하고 감당할 수 있는 이상의 위험을 감수하지 마십시오.