Proxima Scalperは、すべてのタイムフレームと取引商品において高確率の買いと売りのシグナルを識別するために設計された精密なインジケーターです。明確で実行可能なエントリーポイントと明確なリスク管理を求めるトレーダー向けに構築されています。 主要機能

変化する市場状況に適応する高度なシグナル検出アルゴリズム

即座に認識できるビジュアルテキストラベル付きの明確な買いと売りの矢印

ATRを使用した自動ストップロスとテイクプロフィットレベルの計算

最適なトレード管理のための3段階のテイクプロフィット目標

複数の通知オプションを備えた包括的なアラートシステム

トレーディングスタイルに合わせてカスタマイズ可能なビジュアル要素

取引ペア 推奨タイムフレーム 外国為替 5分、15分、1時間 コモディティ 5分、15分、1時間、4時間 暗号通貨 5分、15分、1時間、4時間、日足



シグナル生成

このインジケーターは、プライスアクションとマーケット構造を分析して、正確なエントリーシグナルを生成します。各シグナルは、誤ったエントリーを最小限に抑え、取引機会を最大化するために慎重に検証されます。

買いシグナルは価格の下に青い矢印で表示されます 売りシグナルは価格の上に赤い矢印で表示されます 過剰取引を防ぐためにシグナルが交互に表示されます

すべての主要通貨ペア、インデックス、コモディティ、暗号通貨に対応

リスク管理

ATRベースのストップロス計算を内蔵

部分決済のための3つの調整可能なテイクプロフィットレベル

正確なSLとTPレベルを示すビジュアル価格ラベル

ATR乗数によるカスタマイズ可能なリスクリワード比率

アラートシステム

シグナルを見逃さないための複数のアラートオプション：

チャート上のポップアップアラート

サウンド通知

メールアラート

モバイルデバイスへのプッシュ通知

すべてのアラートにシンボル、タイムフレーム、価格、タイムスタンプが含まれます

ビジュアル表示

気を散らすものを最小限に抑えたプロフェッショナルなチャートインターフェース 明確にマークされたエントリーレベル シグナル時に配置される視認可能なSL/TPゾーン 迅速な識別のためのカラーコード化 明暗両方のチャート背景に最適化

パフォーマンス最適化

スムーズなチャートパフォーマンスのための低CPU使用率

確認されたシグナルのためのリペイントなしオプションが利用可能

M1からMN1までのすべてのタイムフレームで動作

MetaTrader 5ビルド3661以降と互換性あり

複数の市場状況でテスト済み

使用上の推奨事項

スイングトレーディングにはH1とH4タイムフレームで最良の結果 スキャルピング戦略にはM5とM15タイムフレーム 最適なエントリーのためにプライスアクション分析と組み合わせる ストップロス距離に基づいた適切なポジションサイジングを使用 確認のために複数のタイムフレームを監視

サポート

質問やサポートについては、MQL5メッセージングシステムまたは製品コメントセクションからお問い合わせください。