Proxima Scalper
- インディケータ
- Nervada Emeule Adams
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 1 1月 2026
- アクティベーション: 20
Proxima Scalperは、すべてのタイムフレームと取引商品において高確率の買いと売りのシグナルを識別するために設計された精密なインジケーターです。明確で実行可能なエントリーポイントと明確なリスク管理を求めるトレーダー向けに構築されています。
主要機能
- 変化する市場状況に適応する高度なシグナル検出アルゴリズム
- 即座に認識できるビジュアルテキストラベル付きの明確な買いと売りの矢印
- ATRを使用した自動ストップロスとテイクプロフィットレベルの計算
- 最適なトレード管理のための3段階のテイクプロフィット目標
- 複数の通知オプションを備えた包括的なアラートシステム
- トレーディングスタイルに合わせてカスタマイズ可能なビジュアル要素
|取引ペア
|推奨タイムフレーム
|外国為替
|5分、15分、1時間
|コモディティ
|5分、15分、1時間、4時間
|暗号通貨
|5分、15分、1時間、4時間、日足
シグナル生成
このインジケーターは、プライスアクションとマーケット構造を分析して、正確なエントリーシグナルを生成します。各シグナルは、誤ったエントリーを最小限に抑え、取引機会を最大化するために慎重に検証されます。
- 買いシグナルは価格の下に青い矢印で表示されます
- 売りシグナルは価格の上に赤い矢印で表示されます
- 過剰取引を防ぐためにシグナルが交互に表示されます
すべての主要通貨ペア、インデックス、コモディティ、暗号通貨に対応
リスク管理
- ATRベースのストップロス計算を内蔵
- 部分決済のための3つの調整可能なテイクプロフィットレベル
- 正確なSLとTPレベルを示すビジュアル価格ラベル
- ATR乗数によるカスタマイズ可能なリスクリワード比率
アラートシステム
シグナルを見逃さないための複数のアラートオプション：
- チャート上のポップアップアラート
- サウンド通知
- メールアラート
- モバイルデバイスへのプッシュ通知
- すべてのアラートにシンボル、タイムフレーム、価格、タイムスタンプが含まれます
ビジュアル表示
- 気を散らすものを最小限に抑えたプロフェッショナルなチャートインターフェース
- 明確にマークされたエントリーレベル
- シグナル時に配置される視認可能なSL/TPゾーン
- 迅速な識別のためのカラーコード化
- 明暗両方のチャート背景に最適化
パフォーマンス最適化
- スムーズなチャートパフォーマンスのための低CPU使用率
- 確認されたシグナルのためのリペイントなしオプションが利用可能
- M1からMN1までのすべてのタイムフレームで動作
- MetaTrader 5ビルド3661以降と互換性あり
- 複数の市場状況でテスト済み
使用上の推奨事項
- スイングトレーディングにはH1とH4タイムフレームで最良の結果
- スキャルピング戦略にはM5とM15タイムフレーム
- 最適なエントリーのためにプライスアクション分析と組み合わせる
- ストップロス距離に基づいた適切なポジションサイジングを使用
- 確認のために複数のタイムフレームを監視
サポート
質問やサポートについては、MQL5メッセージングシステムまたは製品コメントセクションからお問い合わせください。
免責事項：トレーディングには重大なリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。常に適切なリスク管理を使用し、失う余裕のある以上のリスクを決して取らないでください。