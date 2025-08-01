Proxima Scalper
- 指标
- Nervada Emeule Adams
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Proxima Scalper — 适用于合成指数剥头皮交易的 MT5 指标
Proxima Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台设计的指标，适用于在低波动性的合成指数（如 Volatility 10 Index 等）上进行剥头皮交易。
该指标针对 M1 时间周期进行了优化，提供清晰的 买入/卖出 (Buy/Sell) 信号，并自动计算 止损 (SL) 与 止盈 (TP) 水平，直接显示在图表上，方便交易者管理仓位。
📄 用户指南： 可下载阅读
推荐市场与经纪商
适用市场： Volatility 10 Index、Step Index 及其他低波动性的合成指数。
兼容经纪商： Deriv 与 Weltrade（支持 MT5 合成指数交易）。
主要特征
-
针对低波动性合成指数特别优化。
-
专注于 M1 剥头皮，捕捉短线交易机会。
-
每个信号均自动生成 止损 和 止盈 水平。
-
简洁干净的图表界面，仅显示必要的交易信息，无多余干扰。
使用方法
-
等待图表上出现 买入 (Buy) 或 卖出 (Sell) 信号。
-
在信号蜡烛出现时进场，并设置系统提供的 SL 与 TP。
-
遵循用户指南中的风险管理建议。
-
避开高波动时段，以获得更稳定的交易表现。
技术参数
-
平台： MetaTrader 5 (MT5)
-
时间周期： M1
-
市场： 合成指数（如 Volatility 10 Index）
包含内容
-
Proxima Scalper MT5 指标文件
-
完整的安装与使用指南
-
通过 MQL5 市场 终身免费更新
最低账户余额
建议最低账户资金为 40 美元，以便使用 Proxima Scalper 进行交易。
免责声明
Proxima Scalper 不保证盈利。金融交易具有风险，结果可能因人而异。
请在使用真实账户前，先在模拟账户中测试该指标的表现。