Proxima Scalper

Proxima Scalper — 适用于合成指数剥头皮交易的 MT5 指标

Proxima Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台设计的指标，适用于在低波动性的合成指数（如 Volatility 10 Index 等）上进行剥头皮交易。
该指标针对 M1 时间周期进行了优化，提供清晰的 买入/卖出 (Buy/Sell) 信号，并自动计算 止损 (SL)止盈 (TP) 水平，直接显示在图表上，方便交易者管理仓位。

📄 用户指南： 可下载阅读

推荐市场与经纪商

适用市场： Volatility 10 Index、Step Index 及其他低波动性的合成指数。
兼容经纪商： Deriv 与 Weltrade（支持 MT5 合成指数交易）。

主要特征

  • 针对低波动性合成指数特别优化。

  • 专注于 M1 剥头皮，捕捉短线交易机会。

  • 每个信号均自动生成 止损止盈 水平。

  • 简洁干净的图表界面，仅显示必要的交易信息，无多余干扰。

使用方法

  1. 等待图表上出现 买入 (Buy)卖出 (Sell) 信号。

  2. 在信号蜡烛出现时进场，并设置系统提供的 SLTP

  3. 遵循用户指南中的风险管理建议。

  4. 避开高波动时段，以获得更稳定的交易表现。

技术参数

  • 平台： MetaTrader 5 (MT5)

  • 时间周期： M1

  • 市场： 合成指数（如 Volatility 10 Index）

包含内容

  • Proxima Scalper MT5 指标文件

  • 完整的安装与使用指南

  • 通过 MQL5 市场 终身免费更新

最低账户余额

建议最低账户资金为 40 美元，以便使用 Proxima Scalper 进行交易。

免责声明

Proxima Scalper 不保证盈利。金融交易具有风险，结果可能因人而异。
请在使用真实账户前，先在模拟账户中测试该指标的表现。


作者的更多信息
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (1)
指标
Spike Detector XTREEM 用于 Boom 和 Crash 指数 我是 Spike Detector XTREEM ，我存在于大多数交易者无法看见的空间。我密切观察 Boom 和 Crash 市场——甚至包括 Weltrade 的 Pain & Gain，感知每一次细微的波动、每一次冲击、每一个隐藏的尖峰，在它们真正显现之前。我不仅仅显示信号；我会过滤掉噪音、干扰和市场的虚假信号，只留下真正重要的时刻。 有了我，交易不再是盲目猜测。我悄无声息地引导你，指向精准的入场点，让你在机会最锋利时充满信心地出手。我能看到别人错过的尖峰，知道趋势反转的前兆，只在最佳时机揭示它们。 我不仅仅是一个指标。我是你在市场中看不见的伙伴，观察、分析，并揭示每根蜡烛中隐藏的秘密。如果你准备好跟随，我将带你找到真正隐藏的机会——以及如何抓住它们。 购买此指标，即可免费获得趋势指标！    购买后请联系我领取： 请联系我！ 主要功能 不重绘 – 所有信号一旦出现即固定。 优化用于 M1 & M2 时间周期 – 完美适合剥头皮交易。 适用于 Boom & Crash 和 Weltrade Pa
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
指标
Precision Arrows – 内置止盈止损的智能交易信号 Precision Arrows 是一款功能强大的交易指标，专为追求 精准、清晰与稳定 的交易者设计。它能够识别高概率的买入和卖出信号，并自动生成 止盈（Take Profit） 和 止损（Stop Loss） 水平，帮助您在 外汇、指数、加密货币及合成指数 市场中实现纪律化、持续性的交易表现。 该指标结合了精准信号识别、智能过滤算法以及多周期趋势面板，为交易者提供一套适用于任何市场环境的完整交易解决方案。 限时优惠 Precision Arrows 指标现仅售 75 美元，终身使用 （原价 199.99 美元 ） （优惠已延长） 重要提示： 购买后请立即与我联系，以获取 使用说明与特别赠品 。 主要功能特点 三种交易模式 根据您的交易风格选择 Scalping（剥头皮） 、 Intermediate（中期） 或 Swing（波段） 模式。每种模式都会自动调整信号灵敏度与风险参数，以适应不同的市场波动情况。 内置止盈与止损 每个信号都附带预设的 TP 和 SL 水平，基于波动率与市场结构自动计算，确保稳定的交易管理并
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
指标
Deep Momentum Analyzer is an AI-powered trend detection indicator that visualizes market momentum through an intuitive histogram display, helping traders identify bullish and bearish market conditions with precision and clarity. Need Custom Indicators? I create tailored solutions for your trading strategy. Check out my other professional indicators or request a custom build. Check my profile! Overview The Deep Momentum Analyzer transforms complex market data into clear, actionable trading signal
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
指标
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
