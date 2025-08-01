Proxima Scalper é um indicador de precisão projetado para identificar sinais de compra e venda de alta probabilidade em todos os timeframes e instrumentos. Construído para traders que buscam entradas claras e acionáveis com gestão de risco definida. Recursos principais

Algoritmo avançado de detecção de sinais que se adapta às mudanças nas condições de mercado

Setas claras de compra e venda com rótulos de texto visual para reconhecimento instantâneo

Cálculo automático de níveis de Stop Loss e Take Profit usando ATR

Três alvos progressivos de take profit para gestão ótima de negociações

Sistema abrangente de alertas com múltiplas opções de notificação

Elementos visuais personalizáveis para combinar com seu estilo de trading

Pares Timeframes recomendados Forex 5 minutos, 15 minutos, 1 hora Commodities 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas Cripto 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, Diário



Geração de sinais

O indicador analisa a ação do preço e a estrutura do mercado para gerar sinais de entrada precisos. Cada sinal é cuidadosamente validado para minimizar entradas falsas e maximizar oportunidades de trading.

Sinais de compra aparecem abaixo do preço com setas azuis Sinais de venda aparecem acima do preço com setas vermelhas Sinais se alternam para prevenir overtrading

Compatível com todos os principais pares, índices, commodities e criptomoedas

Gestão de risco

Cálculo de stop loss integrado baseado em ATR

Três níveis de take profit ajustáveis para saídas parciais

Rótulos de preço visuais mostrando níveis exatos de SL e TP

Taxas de risco-retorno personalizáveis através de multiplicadores ATR

Sistema de alertas

Múltiplas opções de alerta para garantir que você nunca perca um sinal:

Alertas pop-up no gráfico

Notificações sonoras

Alertas por e-mail

Notificações push para dispositivo móvel

Todos os alertas incluem símbolo, timeframe, preço e data/hora

Exibição visual

Interface profissional do gráfico com mínima distração Níveis de entrada claramente marcados Zonas SL/TP visíveis posicionadas no momento do sinal Codificado por cores para identificação rápida Otimizado para fundos de gráfico claros e escuros

Otimização de desempenho

Baixo uso de CPU para desempenho suave do gráfico

Opção sem repintura disponível para sinais confirmados

Funciona em todos os timeframes de M1 a MN1

Compatível com MetaTrader 5 build 3661 e superior

Testado em múltiplas condições de mercado

Recomendações de uso

Melhores resultados nos timeframes H1 e H4 para swing trading Timeframes M5 e M15 para estratégias de scalping Combine com análise de ação do preço para entradas ótimas Use dimensionamento de posição adequado baseado na distância do stop loss Monitore múltiplos timeframes para confirmação

Suporte

Para dúvidas ou assistência, entre em contato via sistema de mensagens MQL5 ou seção de comentários do produto.