Proxima Scalper
- Indicadores
- Nervada Emeule Adams
- Versão: 1.1
- Atualizado: 1 janeiro 2026
- Ativações: 20
Proxima Scalper é um indicador de precisão projetado para identificar sinais de compra e venda de alta probabilidade em todos os timeframes e instrumentos. Construído para traders que buscam entradas claras e acionáveis com gestão de risco definida.
Recursos principais
- Algoritmo avançado de detecção de sinais que se adapta às mudanças nas condições de mercado
- Setas claras de compra e venda com rótulos de texto visual para reconhecimento instantâneo
- Cálculo automático de níveis de Stop Loss e Take Profit usando ATR
- Três alvos progressivos de take profit para gestão ótima de negociações
- Sistema abrangente de alertas com múltiplas opções de notificação
- Elementos visuais personalizáveis para combinar com seu estilo de trading
|Pares
|Timeframes recomendados
|Forex
|5 minutos, 15 minutos, 1 hora
|Commodities
|5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas
|Cripto
|5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, Diário
Geração de sinais
O indicador analisa a ação do preço e a estrutura do mercado para gerar sinais de entrada precisos. Cada sinal é cuidadosamente validado para minimizar entradas falsas e maximizar oportunidades de trading.
- Sinais de compra aparecem abaixo do preço com setas azuis
- Sinais de venda aparecem acima do preço com setas vermelhas
- Sinais se alternam para prevenir overtrading
Compatível com todos os principais pares, índices, commodities e criptomoedas
Gestão de risco
- Cálculo de stop loss integrado baseado em ATR
- Três níveis de take profit ajustáveis para saídas parciais
- Rótulos de preço visuais mostrando níveis exatos de SL e TP
- Taxas de risco-retorno personalizáveis através de multiplicadores ATR
Sistema de alertas
Múltiplas opções de alerta para garantir que você nunca perca um sinal:
- Alertas pop-up no gráfico
- Notificações sonoras
- Alertas por e-mail
- Notificações push para dispositivo móvel
- Todos os alertas incluem símbolo, timeframe, preço e data/hora
Exibição visual
- Interface profissional do gráfico com mínima distração
- Níveis de entrada claramente marcados
- Zonas SL/TP visíveis posicionadas no momento do sinal
- Codificado por cores para identificação rápida
- Otimizado para fundos de gráfico claros e escuros
Otimização de desempenho
- Baixo uso de CPU para desempenho suave do gráfico
- Opção sem repintura disponível para sinais confirmados
- Funciona em todos os timeframes de M1 a MN1
- Compatível com MetaTrader 5 build 3661 e superior
- Testado em múltiplas condições de mercado
Recomendações de uso
- Melhores resultados nos timeframes H1 e H4 para swing trading
- Timeframes M5 e M15 para estratégias de scalping
- Combine com análise de ação do preço para entradas ótimas
- Use dimensionamento de posição adequado baseado na distância do stop loss
- Monitore múltiplos timeframes para confirmação
Suporte
Para dúvidas ou assistência, entre em contato via sistema de mensagens MQL5 ou seção de comentários do produto.
Aviso legal: Trading envolve risco substancial. Desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre use gestão de risco adequada e nunca arrisque mais do que pode perder.