Proxima Scalper

Proxima Scalper é um indicador de precisão projetado para identificar sinais de compra e venda de alta probabilidade em todos os timeframes e instrumentos. Construído para traders que buscam entradas claras e acionáveis com gestão de risco definida.

Recursos principais

  • Algoritmo avançado de detecção de sinais que se adapta às mudanças nas condições de mercado
  • Setas claras de compra e venda com rótulos de texto visual para reconhecimento instantâneo
  • Cálculo automático de níveis de Stop Loss e Take Profit usando ATR
  • Três alvos progressivos de take profit para gestão ótima de negociações
  • Sistema abrangente de alertas com múltiplas opções de notificação
  • Elementos visuais personalizáveis para combinar com seu estilo de trading

Pares Timeframes recomendados
Forex 5 minutos, 15 minutos, 1 hora
Commodities 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas
Cripto 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, Diário


Geração de sinais

O indicador analisa a ação do preço e a estrutura do mercado para gerar sinais de entrada precisos. Cada sinal é cuidadosamente validado para minimizar entradas falsas e maximizar oportunidades de trading.
  1. Sinais de compra aparecem abaixo do preço com setas azuis
  2. Sinais de venda aparecem acima do preço com setas vermelhas
  3. Sinais se alternam para prevenir overtrading
Compatível com todos os principais pares, índices, commodities e criptomoedas

Gestão de risco

  • Cálculo de stop loss integrado baseado em ATR
  • Três níveis de take profit ajustáveis para saídas parciais
  • Rótulos de preço visuais mostrando níveis exatos de SL e TP
  • Taxas de risco-retorno personalizáveis através de multiplicadores ATR

Sistema de alertas

Múltiplas opções de alerta para garantir que você nunca perca um sinal:
  • Alertas pop-up no gráfico
  • Notificações sonoras
  • Alertas por e-mail
  • Notificações push para dispositivo móvel
  • Todos os alertas incluem símbolo, timeframe, preço e data/hora

Exibição visual

  1. Interface profissional do gráfico com mínima distração
  2. Níveis de entrada claramente marcados
  3. Zonas SL/TP visíveis posicionadas no momento do sinal
  4. Codificado por cores para identificação rápida
  5. Otimizado para fundos de gráfico claros e escuros

Otimização de desempenho

  • Baixo uso de CPU para desempenho suave do gráfico
  • Opção sem repintura disponível para sinais confirmados
  • Funciona em todos os timeframes de M1 a MN1
  • Compatível com MetaTrader 5 build 3661 e superior
  • Testado em múltiplas condições de mercado

Recomendações de uso

  1. Melhores resultados nos timeframes H1 e H4 para swing trading
  2. Timeframes M5 e M15 para estratégias de scalping
  3. Combine com análise de ação do preço para entradas ótimas
  4. Use dimensionamento de posição adequado baseado na distância do stop loss
  5. Monitore múltiplos timeframes para confirmação

Suporte

Para dúvidas ou assistência, entre em contato via sistema de mensagens MQL5 ou seção de comentários do produto.
Aviso legal: Trading envolve risco substancial. Desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre use gestão de risco adequada e nunca arrisque mais do que pode perder.
