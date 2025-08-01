Proxima Scalper es un indicador de precisión diseñado para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad en todos los marcos temporales e instrumentos. Creado para traders que buscan entradas claras y accionables con gestión de riesgo definida. Características principales

Algoritmo avanzado de detección de señales que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado

Flechas claras de compra y venta con etiquetas de texto visual para reconocimiento instantáneo

Cálculo automático de niveles de Stop Loss y Take Profit usando ATR

Tres objetivos progresivos de take profit para gestión óptima de operaciones

Sistema completo de alertas con múltiples opciones de notificación

Elementos visuales personalizables para adaptarse a su estilo de trading

Pares Marcos temporales recomendados Forex 5 minutos, 15 minutos, 1 hora Commodities 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas Cripto 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, Diario



Generación de señales

El indicador analiza la acción del precio y la estructura del mercado para generar señales de entrada precisas. Cada señal es cuidadosamente validada para minimizar entradas falsas y maximizar oportunidades de trading.

Las señales de compra aparecen debajo del precio con flechas azules Las señales de venta aparecen encima del precio con flechas rojas Las señales se alternan para prevenir sobreoperación

Compatible con todos los principales pares, índices, commodities y criptomonedas

Gestión de riesgo

Cálculo de stop loss integrado basado en ATR

Tres niveles de take profit ajustables para salidas parciales

Etiquetas de precio visuales que muestran niveles exactos de SL y TP

Ratios riesgo-beneficio personalizables mediante multiplicadores ATR

Sistema de alertas

Múltiples opciones de alerta para asegurar que nunca pierda una señal:

Alertas emergentes en el gráfico

Notificaciones de sonido

Alertas por correo electrónico

Notificaciones push a dispositivo móvil

Todas las alertas incluyen símbolo, marco temporal, precio y marca de tiempo

Visualización

Interfaz profesional del gráfico con mínima distracción Niveles de entrada claramente marcados Zonas SL/TP visibles posicionadas al momento de la señal Codificado por colores para identificación rápida Optimizado para fondos de gráfico claros y oscuros

Optimización de rendimiento

Bajo uso de CPU para rendimiento fluido del gráfico

Opción sin repintado disponible para señales confirmadas

Funciona en todos los marcos temporales de M1 a MN1

Compatible con MetaTrader 5 build 3661 y superior

Probado en múltiples condiciones de mercado

Recomendaciones de uso

Mejores resultados en marcos H1 y H4 para swing trading Marcos M5 y M15 para estrategias de scalping Combine con análisis de acción del precio para entradas óptimas Use dimensionamiento de posición adecuado basado en la distancia del stop loss Monitoree múltiples marcos temporales para confirmación

Soporte

Para preguntas o asistencia, contacte vía sistema de mensajería MQL5 o sección de comentarios del producto.