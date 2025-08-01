Proxima Scalper
- Indicadores
- Nervada Emeule Adams
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Proxima Scalper es un indicador de precisión diseñado para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad en todos los marcos temporales e instrumentos. Creado para traders que buscan entradas claras y accionables con gestión de riesgo definida.
Características principales
- Algoritmo avanzado de detección de señales que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado
- Flechas claras de compra y venta con etiquetas de texto visual para reconocimiento instantáneo
- Cálculo automático de niveles de Stop Loss y Take Profit usando ATR
- Tres objetivos progresivos de take profit para gestión óptima de operaciones
- Sistema completo de alertas con múltiples opciones de notificación
- Elementos visuales personalizables para adaptarse a su estilo de trading
|Pares
|Marcos temporales recomendados
|Forex
|5 minutos, 15 minutos, 1 hora
|Commodities
|5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas
|Cripto
|5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, Diario
Generación de señales
El indicador analiza la acción del precio y la estructura del mercado para generar señales de entrada precisas. Cada señal es cuidadosamente validada para minimizar entradas falsas y maximizar oportunidades de trading.
- Las señales de compra aparecen debajo del precio con flechas azules
- Las señales de venta aparecen encima del precio con flechas rojas
- Las señales se alternan para prevenir sobreoperación
Compatible con todos los principales pares, índices, commodities y criptomonedas
Gestión de riesgo
- Cálculo de stop loss integrado basado en ATR
- Tres niveles de take profit ajustables para salidas parciales
- Etiquetas de precio visuales que muestran niveles exactos de SL y TP
- Ratios riesgo-beneficio personalizables mediante multiplicadores ATR
Sistema de alertas
Múltiples opciones de alerta para asegurar que nunca pierda una señal:
- Alertas emergentes en el gráfico
- Notificaciones de sonido
- Alertas por correo electrónico
- Notificaciones push a dispositivo móvil
- Todas las alertas incluyen símbolo, marco temporal, precio y marca de tiempo
Visualización
- Interfaz profesional del gráfico con mínima distracción
- Niveles de entrada claramente marcados
- Zonas SL/TP visibles posicionadas al momento de la señal
- Codificado por colores para identificación rápida
- Optimizado para fondos de gráfico claros y oscuros
Optimización de rendimiento
- Bajo uso de CPU para rendimiento fluido del gráfico
- Opción sin repintado disponible para señales confirmadas
- Funciona en todos los marcos temporales de M1 a MN1
- Compatible con MetaTrader 5 build 3661 y superior
- Probado en múltiples condiciones de mercado
Recomendaciones de uso
- Mejores resultados en marcos H1 y H4 para swing trading
- Marcos M5 y M15 para estrategias de scalping
- Combine con análisis de acción del precio para entradas óptimas
- Use dimensionamiento de posición adecuado basado en la distancia del stop loss
- Monitoree múltiples marcos temporales para confirmación
Soporte
Para preguntas o asistencia, contacte vía sistema de mensajería MQL5 o sección de comentarios del producto.
Descargo de responsabilidad: El trading implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre use una gestión de riesgo adecuada y nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.