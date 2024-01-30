Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал ODIN AI с реальными результатами, безупречный по своей мудрости и интеллекту, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ прочитает параметры и затем сверит их с моей стратегией, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы найдете, это что все будет инкапсулировано виртуально, то есть не будет никаких данных, которые будут отправляться на сервер стоп-лосса и тейк-профита и т. д., это будет очень гуманно













Этот скальпер спроектирован с защитой от проскальзывания и предварительной защиты, позволяющей совершать стратегические входы, одновременно ограничивая риски.





разработан исключительно для метатрейдера, где он будет полностью интеллектуальным и самоуправляемым









Две основные вещи — это то, что я проектирую функции extractFeatures и trainModel. Они будут отвечать за проектирование свечи, ее разрушение Slippage и изучение того, как она движется для адаптации Spread.





Следует отметить, что моя стратегия разработки разрабатывалась мной на протяжении многих лет как профессионального трейдера, добавляя самоадаптацию ИИ для оптимизации производительности и повышения ее качества.





Следует отметить, что это настоящий скальпер, где прибыль будет реальной, контролируемой тейк-профитом и стоп-лоссом.





таким образом ваши деньги будут защищены





Вам не обязательно иметь опыт в трейдинге, мой инструмент рассчитан на новичков и экспертов, устанавливается в 2 простых клика, так как выполнит работу как профессиональный трейдер.





После покупки моего продукта попросите меня получить лучшую конфигурацию, вы также можете увидеть другие мои продукты здесь MQL5.





Этот ИИ в основном ориентирован на людей, которые хотят альтернативы и работают 24/5, поскольку «Форекс» «GBPCAD M15» работает каждый день в году, это очень сложный рынок, поэтому пусть ИИ позаботится об этом.













Важно правильно провести тестирование на истории, чтобы использовать метод «Каждый тик», поскольку ИИ реализуется для каждого тика во время выполнения.





Некоторые из основных характеристик, которые можно выделить, я представлю их здесь в виде списка.





Реальные сигналы





высокое качество и элегантный дизайн

манипулирование цветом свечей и графиков для чистого чтения AI

информационная панель о том, как идет работа стратегии

плавающие виртуальные среды, где прибыли и убытки будут очень четко показаны на графике

контроль рисков при инвестировании

защита счета, пример максимальной просадки со временем, максимального спреда со временем и т. д.

контроль больших новостей и наоборот

Адаптивное управление ИИ

Отличный контроль дней и часов работы

Тщательная адаптация для любого брокера, пользователь должен постепенно адаптировать ее, чтобы понять свое проскальзывание.

Новости API-контроль













Необходимая информация о данных

Символ GBPCAD

Скорость соединения <10,0 мс

Разброс <25 Разброс

Тип счета ECN,RAW,PRO (низкий спред)

Таймфрейм М15