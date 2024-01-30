Odin AI

Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал ODIN AI с реальными результатами, безупречный по своей мудрости и интеллекту, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ прочитает параметры и затем сверит их с моей стратегией, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы найдете, это что все будет инкапсулировано виртуально, то есть не будет никаких данных, которые будут отправляться на сервер стоп-лосса и тейк-профита и т. д., это будет очень гуманно



Этот скальпер спроектирован с защитой от проскальзывания и предварительной защиты, позволяющей совершать стратегические входы, одновременно ограничивая риски.

разработан исключительно для метатрейдера, где он будет полностью интеллектуальным и самоуправляемым


Две основные вещи — это то, что я проектирую функции extractFeatures и trainModel. Они будут отвечать за проектирование свечи, ее разрушение Slippage и изучение того, как она движется для адаптации Spread.

Следует отметить, что моя стратегия разработки разрабатывалась мной на протяжении многих лет как профессионального трейдера, добавляя самоадаптацию ИИ для оптимизации производительности и повышения ее качества.

Следует отметить, что это настоящий скальпер, где прибыль будет реальной, контролируемой тейк-профитом и стоп-лоссом.

таким образом ваши деньги будут защищены

Вам не обязательно иметь опыт в трейдинге, мой инструмент рассчитан на новичков и экспертов, устанавливается в 2 простых клика, так как выполнит работу как профессиональный трейдер.

После покупки моего продукта попросите меня получить лучшую конфигурацию, вы также можете увидеть другие мои продукты здесь MQL5.

Этот ИИ в основном ориентирован на людей, которые хотят альтернативы и работают 24/5, поскольку «Форекс» «GBPCAD M15» работает каждый день в году, это очень сложный рынок, поэтому пусть ИИ позаботится об этом.



Важно правильно провести тестирование на истории, чтобы использовать метод «Каждый тик», поскольку ИИ реализуется для каждого тика во время выполнения.

Некоторые из основных характеристик, которые можно выделить, я представлю их здесь в виде списка.

Реальные сигналы

высокое качество и элегантный дизайн
манипулирование цветом свечей и графиков для чистого чтения AI
информационная панель о том, как идет работа стратегии
плавающие виртуальные среды, где прибыли и убытки будут очень четко показаны на графике
контроль рисков при инвестировании
защита счета, пример максимальной просадки со временем, максимального спреда со временем и т. д.
контроль больших новостей и наоборот
Адаптивное управление ИИ
Отличный контроль дней и часов работы
Тщательная адаптация для любого брокера, пользователь должен постепенно адаптировать ее, чтобы понять свое проскальзывание.
Новости API-контроль



Необходимая информация о данных
Символ GBPCAD
Скорость соединения <10,0 мс
Разброс <25 Разброс
Тип счета ECN,RAW,PRO (низкий спред)
Таймфрейм М15
77beier1121
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет, трейдеры! Я разработал этот инструмент с реальными результатами, тщательно, на основе нескольких моих предыдущих стратегий ИИ. Mr Bitcoin AI основан на выполнении операций купли-продажи финансовых активов в очень короткие периоды времени, стремясь получить прибыль от небольших колебаний цен. Применительно к Bitcoin скальпер использует искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов данных рынка криптовалют и принятия быстрых и точных торговых решений.
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Индикаторы
В Clock GMT Live есть все, что вам нужно, чтобы узнать больше о нашем брокере, много раз вы задавались вопросом, на каком GMT я нахожусь или над каким GMT работает мой брокер, что ж, с помощью этого инструмента вы сможете узнать в режиме реального времени как GMT смещение времени брокера и вашего местного времени, вы также будете постоянно знать пинг брокера Просто поместив его на время суток, вы можете получить информацию Цена увеличивается за каждое приобретение, с этим мы защитим, чтобы нем
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Индикаторы
Статистика панели управления учетной записью Это инструмент, который поможет вам иметь сфокусированное представление, чтобы узнать о прибылях и убытках вашего счета, чтобы вы могли отслеживать их, а также проводит анализ просадки, чтобы узнать полученный риск. Скачав и активировав его в личном кабинете, вы должны привязать его к любому символу например EURUSD H1, тогда с этого момента инструмент начнет отслеживать вашу статистику панель полностью расширена, ее можно скрыть и переместить куда
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Индикаторы
Статистика панели управления учетной записью Это инструмент, который поможет вам иметь сфокусированное представление, чтобы узнать о прибылях и убытках вашего счета, чтобы вы могли отслеживать их, а также проводит анализ просадки, чтобы узнать полученный риск. Скачав и активировав его в личном кабинете, вы должны привязать его к любому символу например EURUSD H1, тогда с этого момента инструмент начнет отслеживать вашу статистику панель полностью расширена, ее можно скрыть и переместить куда
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Индикаторы
Отличный полезный инструмент, с помощью которого вы можете в режиме реального времени отслеживать рост вашего счета и распространение символа. Это будет знать, как точно идентифицировать данные, чтобы знать, например, есть ли у вас учетная запись Prop Firm, чтобы знать правильный Laverage, манипулируют ли спредом и т. д., чтобы сделать точный лот. Сочетание кредитного плеча и индикатора спреда. Инструменты для автоматической проверки кредитного плеча и спреда на вашем торговом счете. Работа во
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Индикаторы
Анализ проскальзывания, предназначенный для высокоточной торговли и всего рынка Он работает как на реальных, так и на демо-счетах и ​​позволяет анализировать все ваши позиции с тейк-профитом и стоп-лоссом, чтобы вы могли анализировать проскальзывание вашего брокера. Что такое проскальзывание в торговле? Проскальзывание или скольжение — это разница в цене, которая может возникнуть между моментом размещения торгового ордера и его фактическим исполнением на рынке. Это связано с тем, что с момент
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Индикаторы
В Clock GMT Live есть все, что вам нужно, чтобы узнать больше о нашем брокере, много раз вы задавались вопросом, на каком GMT я нахожусь или над каким GMT работает мой брокер, что ж, с помощью этого инструмента вы сможете узнать в режиме реального времени как GMT смещение времени брокера и вашего местного времени, вы также будете постоянно знать пинг брокера Просто поместив его на время суток, вы можете получить информацию Цена увеличивается за каждое приобретение, с этим мы защитим, чтобы нем
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Индикаторы
Отличный полезный инструмент, с помощью которого вы можете в режиме реального времени отслеживать рост вашего счета и распространение символа. Это будет знать, как точно идентифицировать данные, чтобы знать, например, есть ли у вас учетная запись Prop Firm, чтобы знать правильный Laverage, манипулируют ли спредом и т. д., чтобы сделать точный лот. Сочетание кредитного плеча и индикатора спреда. Инструменты для автоматической проверки кредитного плеча и спреда на вашем торговом счете. Работа во
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Я представляю вам, Дон Хит, эксперт в агрессивной торговле, это многонаправленная система, она охватывает все времена и все валюты, с контролем просадки. в этой системе используется одна из моих логик Мартингейла с отслеживанием того, что происходит в меньшее время и в большее время, также будет решено, нужно ли вмешиваться в Просадку, я знаю, что многие не любят мартина или Edge-система, т.к. они привыкли сжигать аккаунты, но поверьте, мои системы другие, это логика, реализованная для покрытия
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! EA имеет реальный послужной список с 3,5 годами стабильной торговли с низкой просадкой: Живое выступление Версию MT4 можно найти здесь Я представляю стратегию «Клеопатра EA», Клеопатра - красивый и умный дизайн, с формой восстановления, которая постоянно адаптируется, где ее сила - универсальность. Его основная стратегия заключается в том, чтобы читать рынок по его эластичности, мы сможем по-разному анализировать диапазон входа. Это может быть очень динамично, как в разных
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. RA AI предназначен и специально разработан для скальпинга с помощью трендового алгоритма, структурированного в AI в валюте ЕВРО ДОЛЛАР, здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 1 тыс. до 12 тыс. , мы также можем видеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, RA AI невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов для скальп
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал Foxy AI с реальными результатами, безупречный благодаря своей мудрости и интеллекту, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптируя его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ прочитает параметры и затем согласует их с моей стратегией, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще о
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю стратегию "Пророк", это тот, который выбран для высокого винрейта и для долгой и стабильной торговли пророк выбран среди многих, потому что это стратегия, подчеркнутая важностью винрейта, это одна из немногих стратегий, которые вы найдете похожими на винрейт %100, она основана на внутреннем алгоритме, консультирующемся с несколькими стратегиями факторы, чтобы можно было проводить и ограждать адаптацию к рынку содержит все необходимые средства защиты для контроля на
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю вам «Клеопатру». Клеопатра — красивый и продуманный дизайн с формой восстановления, которая постоянно адаптируется там, где ее сила заключается в универсальности. Его основная стратегия – читать рынок по его эластичности. Мы можем анализировать диапазон входа разными способами. Это может быть очень динамично на разных ТФ и в разных диапазонах, с обработкой запросов по рыночным новостям. Клеопатра обладает огромной способностью адаптироваться к восстановлению рынка,
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю вам «Универсальную стратегию лорда Арля, Арль разработан, чтобы быть очень агрессивным или универсальным в нужное время. Арль — бог моей любимой саги, и у него есть все, чтобы быть самым динамичным на рынке, как Арлес может выжить, будучи таким агрессивным? Моя стратегия сама по себе очень сложна, она предназначена для обзора того, как движется рынок, и для анализа новостей, событий, движений, тиковых моделей и других внутренних вещей, которые не будут раскрыты. Ар
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Стратегия монаха, прочная и очень стабильная долгосрочная стратегия. моя стратегия имеет модели входа для безопасных и долгосрочных периодов, она постоянно консультируется с новостями и событиями, которые происходят во время живого рынка, имеет максимальную защиту от рисков, а также долгосрочное восстановление сетки, имеет различные интеллектуальные внутренние методы. , где его можно настроить в одной настройке графика, чтобы можно было установить удобную адаптивную конфигурацию для ИИ в 1 клик
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Я представляю стратегию «Мастер-жрец», Мастер-жрец, древний жрец, который применяет надежные методы, основанные на калибровке. Он может работать со всем рынком, при необходимости контролируя проскальзывание и спред, входы тщательно анализируются важными индикаторами, такими как RSI, Bollinger и т. д. Следует отметить, что его производительность перевалила за многие символы рынка, и где он это делает особенным, делая выигрышные позиции стратегическим методом Моя стратегия опти
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Buda The Enlightened One — это стратегия, предназначенная для торговли без забот для всех тех, кто хочет чего-то стабильного и решительного. где они могут размещать свои инвестиции в размере X без опасений риска, каждая запись предварительно будет иметь тщательный анализ с использованием секретных моделей и индикаторов, разработанных мной, у нее есть система ИИ, где она будет изучать и консультироваться со всеми диапазонами, которым мы ее научили, и при необходимости отрегулируйте риск там, где
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет трейдеры, я решил создать этот инструмент на основе нескольких моих предыдущих стратегий, адаптировав его к синтетическому рынку индекса Step, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет считывать параметры, а затем консультироваться их к моей стратегии, тогда он узнает, чтобы записи были более качественными, у него также есть узел, где вы можете восстановить позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы обнаружите, это то, что все будет инк
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет считывать параметры, а затем сверять их с моей стратегией, затем он будет учиться, чтобы входы были более качественными, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы обнаружи
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. RA AI предназначен и специально разработан для скальпинга с помощью трендового алгоритма, структурированного в AI в валюте ЕВРО ДОЛЛАР, здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 1 тыс. до 12 тыс. , мы также можем видеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, RA AI невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов для скальп
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Я представляю вам, Дон Хит, эксперт в агрессивной торговле, это многонаправленная система, она охватывает все времена и все валюты, с контролем просадки. в этой системе используется одна из моих логик Мартингейла с отслеживанием того, что происходит в меньшее время и в большее время, также будет решено, нужно ли вмешиваться в Просадку, я знаю, что многие не любят мартина или Edge-система, т.к. они привыкли сжигать аккаунты, но поверьте, мои системы другие, это логика, реализованная для покрытия
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. Apolo AI предназначен и специально разработан для скальпирования с помощью алгоритма тренда, структурированного в AI и узлах в канадской валюте. Здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 10 тысяч до 40k, мы также можем увидеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, Apollo невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов дл
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент, дающий реальные результаты, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях. Сет, бог-защитник бога РА, бросающий вызов божественности золота. Полный алгоритм, структурированный искусственным интеллектом и узлами, анализирующими модели золота. Инновационная стратегия, основанная на движении золота, основанная на искусственном интеллекте и машинном обучении. На рынке, таком же нестабильном, как золото, это важно име
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет читать параметры, а затем свериться с ними в моей стратегии, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы
Ответ на отзыв