Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – Ваш радар усилий и результата в MT5

📊 Tape Hunter — это идеальный индикатор для трейдеров, которые хотят видеть настоящую игру за ценами на MetaTrader 5. Он четко и интуитивно показывает агрессивные объемы покупок и продаж на основе POC (Point of Control), позволяя визуализировать усилия рынка и реальный результат на каждом свече.

⚖️ Почему это важно?
Не весь объем двигает цену! Tape Hunter показывает, действительно ли усилия (агрессивный объем) эффективно влияют на движение цены, помогая определить:

  • Где находятся настоящие агрессии и ловушки

  • Поглощается ли рынок или давление продолжается

  • Совпадение между доминирующим объемом и направлением цены

🔥 С Tape Hunter вы получаете профессиональный взгляд на чтение ленты (tape reading) для более точного принятия решений по входу и выходу из сделок.

🔗 Связанные индикаторы – расширьте анализ потока

Для более эффективной торговли комбинируйте Tape Hunter с этими мощными индикаторами:

🔍 Big Player Range
Отслеживайте зоны активности институциональных игроков с проекциями и высокой вероятностью откатов. Используйте вместе с Tape Hunter для подтверждения агрессий в областях, где крупные игроки активно работают.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Чтение дисбалансов в книге ордеров (DOM) и прогноз скрытых ценовых давлений. Совместно с Tape Hunter усиливает анализ данными с DOM.

🕒 Times and Sales Pro
Визуализируйте агрессивные ордера в реальном времени, чтобы понять истинные намерения рынка. Отлично дополняет Tape Hunter для подтверждения потока.

🔁 SwingVolumePro
Анализируйте объем по свингам для подтверждения пробоев и разворотов. Используйте с Tape Hunter для уверенных и безопасных входов.

📡 VolaMetrics VSA
Продвинутый Volume Spread Analysis для понимания институционального поведения за ценой и объемом. Tape Hunter + VolaMetrics = полный и глубокий анализ рынка.

🧲 Создайте профессиональную экосистему технического анализа

Комбинируйте эти индикаторы для создания мощной, интегрированной системы анализа потока, объема и поведения крупных игроков. Освойте чтение ленты, понимание усилий и результатов, чтобы получить решающее преимущество в торговле на MT5!


Рекомендуем также
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Tiger Speed Indicator: Unleash the Power of Market Velocity For just a one-time payment of $30, gain a lifetime edge in identifying explosive market moves before they happen. Are you tired of lagging indicators that only show you what has already occurred? The Visual Tiger Speed Indicator is a next-generation tool designed to measure the true, unfiltered velocity of price action, giving you a unique advantage in any market condition. It moves beyond simple price analysis to decode the mo
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Индикаторы
Этот продукт позволит Вам выгодно приобреcти и использовать два самых популярных продукта для анализа объемов заявок и сделок на биржевых рынках: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Данный продукт вобрал в себя всю мощь каждого отдельного индикатора и оформлен в виде одного файла. Функционал продукта Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart полностью идентичен оригинальным индикаторам. Вы оцените удобство объединения этих двух продуктов в один супер-индикато
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Индикаторы
Профессиональный инструмент лучших биржевых трейдеров теперь доступен и на платформе MetaTrader 5 . Индикатор Actual depth of market chart визуализирует стакан биржевых заявок в виде гистограммы, помещенной на график цены и обновляющейся в реальном времени. Внимание! Свежее обновление сделано по просьбе наших пользователей! Теперь индикатор Actual Depth of Market отображает текущее соотношение объемов заявок на покупку и продажу (B/S ratio). Показывается доля объема заявок каждого вида в общем
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Индикаторы
Индикатор VR Grid разработан для создания графической сетки с настройками, определяемыми пользователем. В отличие от стандартной сетки VR Grid используется для построения круглых уровней . В зависимости от выбора пользователя, шаг между круглыми уровнями может быть произвольным. Кроме того, в отличие от других индикаторов и утилит, VR Grid сохраняет положение сетки даже при изменении временного периода или перезагрузке терминала. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, мо
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
FourAverage - новое слово в обнаружении тренда. С развитием информационных технологий и большого количества участников финансовые рынки всё менее поддаются анализу устаревшими индикаторами. Обычные технические средства анализа, такие как Скользящая средняя или Стохастик, в чистом виде не способны определять направления тренда или его разворот. Может ли один индикатор указывать правильное направление будущей цены, не меняя своих параметров, на истории 14 лет? При этом не терять адекватность при б
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
ML Key Levels for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
OVERVIEW This script plots   Machine Learning Key Levels   on your chart by detecting historical pivot points and grouping them using agglomerative clustering to highlight price levels with the most past reactions. It combines a pivot detection, hierarchical clustering logic, and an optional silhouette method to automatically select the optimal number of key levels, giving you an adaptive way to visualize price zones where activity concentrated over time. CONCEPTS Agglomerative cluster
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Индикаторы
Индикатор инструмента "Умный прямоугольник спроса и предложения" — ваш идеальный спутник для MT5, позволяющий мгновенно визуализировать ключевые данные спроса и предложения прямо на ваших зонах в реальном времени. Этот инструмент автоматически накладывает богатые и действенные данные на ваши зоны, такие как классификация зоны, расстояние в пунктах, сила и размер зоны, аккуратно размещённые внутри каждой зоны. Больше никакого беспорядка, никаких догадок — только чёткие, динамичные данные для по
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
Индикаторы
Do you like trade Technical Analysis like I do? Then you will like this indicator, because it automatically calculates the support and resistance of the asset in simultaneous timeframes, or the famous MTF (Multi Time Frame). In addition to support and resistance, it is possible to have alert signals when the price breaks or touches (or both). Its configuration is very simple. The visual is fully configurable. Enjoy it!
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Индикаторы
Откройте для себя силу продвинутого анализа объема с Weis Wave Scouter — революционным индикатором для MetaTrader 5, который сочетает проверенные временем принципы метода Вайкоффа и анализа объема VSA (Volume Spread Analysis). Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности и глубине в своих операциях, этот индикатор предлагает тактическое чтение рынка через анализ кумулятивных волн объема, помогая выявлять ключевые точки разворота и продолжения тренда. Weis Wave Scouter имеет четкий визуаль
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
4 (1)
Индикаторы
The Sessions and Bar Time indicator is a professional utility tool designed to enhance your trading awareness and timing precision on any chart. It combines two key features every trader needs — market session visualization and real-time bar countdown — in one clean, efficient display. Key Features: Candle Countdown Timer – Shows the remaining time before the current candle closes, helping you anticipate new bar formations. Market Session Display – Automatically highlights the four main trading
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Индикаторы
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Accuracy M1 Scalper MT5 - High-Frequency Precision Signals Accuracy M1 Scalper is a high-performance indicator developed specifically for traders operating on lower timeframes (M1 and M5). In the scalping environment, every second counts; therefore, this algorithm has been optimized to offer ultra-fast visual execution without overloading your terminal's CPU. The indicator uses a mathematical model based on price momentum and adaptive volatility, identifying micro-trends before the explosive m
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Индикаторы
Delta Aggression Volume PRO is an indicator developed to monitor the strength and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of data, that is, it does not work with them. O Delta Agrression Volume PRO has features that allow you to view beyond the delta volume of the day. Operation Multi symbols  (those who provid
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
Индикаторы
This indicator provides an original mix of WPR, VSA, and volume delta. It shows ratio of buy/sell volumes scaled on 100% range based on total volume change for a selected period. The convetional VSA (Volume Spread Analysis) studies interconnections of price action and volume change in absolute values, whereas WPR (Williams Percent Range) offers a convenient approach of price moves normalization into the fixed percentage metric: 0 - 100%. Hence overbough and oversold states are easily spotted. N
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Индикаторы
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор цены и объема WAPV для MT5 является частью набора инструментов (Wyckoff Academy Wave Market) и (Wyckoff Academy Price and Volume). Индикатор цены и объема WAPV для MT5 был создан, чтобы упростить визуализацию движения объема на графике интуитивно понятным способом. С его помощью можно наблюдать моменты пикового объема и моменты, когда рынок не представляет профессионального интереса. Определите моменты, когда рынок движется по инерции, а не по движению «умных денег». Он состоит из 4 цв
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ MT5 Обычно индикатор громкости меняет цвет по умолчанию, когда текущий объем выше предыдущего, это важно, но не очень полезно. По этой причине был создан этот индикатор, который в дополнение к нормальному объему, когда свеча является бычьей или медвежьей, он окрашивает их в другой цвет, по умолчанию синий для бычьего и красный для медвежьего, но эти цвета можно настроить для Вкус трейдера. Не забудьте проверить другие мои индикаторы, которые помогут вам улучшить вашу то
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ваш Автоматический Аналитик Рыночных Диапазонов Представляем Haven Fibonacci Volume Profiles — мощный инструмент, который выводит анализ рынка на новый уровень. Этот индикатор автоматически определяет ключевые ценовые диапазоны, построенные по значимым точкам разворота (пивотам), и накладывает на каждый из них детализированный Профиль Объема вместе с уровнями Фибоначчи. Это позволяет трейдерам мгновенно видеть, где сосредоточена ликвидность и где находятся истин
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Индикаторы
Signal Strike is a professional trading indicator designed for MetaTrader 5 that delivers clear, high‑confidence entry signals directly on your chart. Built with advanced logic that combines trend, momentum, volatility, and volume confirmation, this tool helps traders identify precise BUY and SELL opportunities with confidence. Unlike generic indicators, Signal Strike is engineered to filter out indecision candles and weak setups. When conditions align, the indicator plots entry, stop loss, an
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Индикаторы
TREND FLOW PRO  без перерисовки помогает понять, где рынок на самом деле меняет направление. Индикатор показывает развороты тренда и места, где крупные участники рынка заходят повторно. Отметки BOS на графике – это истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные индикатора не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара. Основные элементы индикатора: BOS FLOW – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение их наличия
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Другие продукты этого автора
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Индикаторы
Imbalance DOM Pro: Повышайте свою торговлю с помощью дисбаланса в книге ордеров У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП К КНИГЕ ОРДЕРОВ НА MT5? ХОТИТЕ ПОДНЯТЬ СВОЮ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ? Если вы трейдер, который использует поток ордеров для принятия решений, Imbalance DOM Pro может преобразовать ваш анализ. Этот инструмент специально разработан для скальперов и краткосрочных трейдеров, он выявляет дисбалансы в книге ордеров, открывая ценные возможности для быстрых и точных сделок. Используйте возможности
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Индикаторы
Повышайте свою аналитику с Weis Wave Box ! Если вы ищете точность и ясность в торговле , то Weis Wave Box — идеальный инструмент. Этот продвинутый индикатор волн объема позволяет ясно увидеть динамику усилий и результатов на рынке — незаменим для трейдеров, работающих с анализом объема и потока. Основные функции: Настраиваемые волны объема — регулировка по тикам для соответствия вашей стратегии. Регулируемая история — анализируйте конкретные периоды с большей точностью. Реальный об
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Индикаторы
VWAP FanMaster: Освойте стратегию откатов с точностью! VWAP FanMaster — это идеальный индикатор для трейдеров, которые ищут точные точки входа и эффективные откаты . Он объединяет мощь VWAP (средневзвешенной цены по объему) и линий Фибоначчи Фан , предоставляя четкую карту зон интереса на рынке. Основные особенности Просто и мощно : Просто перемещайте вертикальные линии, и индикатор автоматически строит как VWAP , так и линии Фибоначчи Фан . Эффективная стратегия : Ждите, пока цена
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Footprint Hunter – Ваш радар усилий и результата в MT4 Footprint Hunter — это идеальный индикатор для трейдеров, которые хотят видеть настоящую игру за ценами на MetaTrader 4 Он четко и интуитивно показывает агрессивные объемы покупок и продаж на основе POC (Point of Control), позволяя визуализировать усилия рынка и реальный результат на каждом свече. ️ Почему это важно? Не весь объем двигает цену! Footprint Hunter показывает, действительно ли усилия (агрессивный объем) эффективно влияют
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Утилиты
Book Data Binance! Вы когда-нибудь мечтали получить доступ к ордеру на любимую криптовалюту, с подробной информацией о ценах, объемах и анализом несоответствий, даже если ваша биржа не предоставляет доступ к DOM? С Book Data Binance это теперь реальность! Этот скрипт на MQL5 был специально разработан для трейдеров криптовалют, стремящихся глубже понять динамику рынка. Основные функции: Прямой доступ к книге ордеров любой криптовалюты, доступной в меню скрипта. Обновление данных в
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Утилиты
Volume Flow Binance! Хотели бы вы получить доступ к данным times and trades по своей любимой криптовалюте, с детальной информацией о потоках объемов и анализом движения цен, даже если ваш брокер не предоставляет доступ к полной истории торгов? С Volume Flow Binance это теперь возможно! Этот скрипт на MQL5 разработан для трейдеров криптовалют, которые стремятся к глубокому пониманию динамики рынка в реальном времени. Основные характеристики: Прямой доступ к данным times and trades
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVB Cumulative Volume Bands: Усильте свои сделки с помощью накопленного объема! CVB Cumulative Volume Bands — это продвинутый индикатор, разработанный для трейдеров, которые ищут точные сигналы на основе накопленного объема. Используя полосы накопленного объема, этот индикатор предоставляет четкие показания давления покупки и продажи на рынке, помогая выявить развороты и сильные ценовые движения. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Основные характеристики: Анализ накопленного об
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Индикатор ATR Projeção выделяется как надежный инструмент в техническом анализе, разработанный для предоставления точных исследований потенциальных пределов движения цен на финансовых рынках. Его гибкий подход позволяет пользователям интуитивно настраивать метрики анализа, адаптируясь к конкретным потребностям каждого торгуемого актива. Настроенная работа: По умолчанию ATR Projeção работает с учетом 30% среднего значения последних 100 свечей. Эта гибкость позволяет пользователям настраивать ме
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Индикатор Long & Short - Версия Pro: Разблокируйте Неограниченный Потенциал Вашего Рыночного Анализа! Без Ограничений для Любого Актива Версия Pro индикатора Long & Short предоставляет полную свободу использования на любом финансовом активе. Больше никаких ограничений – применяйте один и тот же индикатор ко всем вашим любимым активам! Без Ограничений Пользуйтесь всеми функциями индикатора без каких-либо ограничений. Версия Pro предлагает полный и неограниченный опыт, позволяя вам ма
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
AI Channel | Индикатор MT5 с Искусственным Интеллектом AI Channel: Будущее технического анализа с Искусственным Интеллектом AI Channel — мощный инструмент, использующий искусственный интеллект для анализа ценовых каналов на финансовом рынке. В этом разделе мы рассмотрим, как этот революционный индикатор может помочь инвесторам и трейдерам принимать более информированные и стратегические решения. Давайте начнем! Что такое индикатор AI Channel? AI Channel — это индикатор, разработанный
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Представляем Didi Index Volume - технический индикатор анализа, разработанный бразильским трейдером Одиром Агуиаром, который отличается передовым и мощным подходом к выявлению возможностей на финансовом рынке. Доступный на различных платформах, Didi Index Volume стал неотъемлемым инструментом для трейдеров, ищущих точные инсайты и ценную информацию для своих торговых стратегий. Индикатор объединяет известный Didi Index, созданный Одиром Агуиаром, с интеллектуальным использованием объема торговл
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
"Таймченнел" представляет собой мощный и универсальный инструмент технического анализа, специально разработанный для трейдеров, которые хотят углубить и улучшить свою способность анализировать рынок и принимать более информированные решения по торговле. Основные характеристики и преимущества, которые вы упомянули, заслуживают внимания и могут быть ценными для серьезных трейдеров, стремящихся максимизировать свой потенциал на финансовом рынке. Вот некоторые ключевые моменты: Расширенный многоуро
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
MasterOBV: Освойте Тренды Рынка с Прецизионностью! MasterOBV — это индикатор технического анализа , который сочетает объем , положительную корреляцию и скользящую среднюю (MA) для улучшения идентификации трендов на финансовых рынках. Основные Особенности: Умный Объем: Анализирует объем торгов для выявления значительных изменений в силе тренда. Положительная Корреляция: Включает коррелированные активы для более широкого и точного анализа, усиливая потенциал смещения цены на основе объ
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
VolaMetrics VSA | Мощный союзник в техническом анализе VolaMetrics VSA — это индикатор технического анализа, который сочетает в себе методологию Volume Spread Analysis (VSA) с детализированным анализом объема торгов . Он предназначен для идентификации и отслеживания значительных движений цен , используя взаимодействие между объемом и спредом цен , чтобы предоставлять ценные инсайты, которые могут помочь в принятии торговых решений. Основы Volume Spread Analysis (VSA) Volume Spread Analysis
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Обзор SwingVolumePro — это продвинутый и универсальный индикатор, разработанный для применения к широкому спектру финансовых активов и поддержки различных стилей торговли. Разработанный на основе строгого анализа объема и цены, он предлагает четкие и точные сигналы, которые позволяют трейдерам любого уровня принимать обоснованные решения на основе высококачественных данных.    SwingVolumePro.PDF Основные характеристики Универсальность: SwingVolumePro может применяться к различным ак
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVD SmoothFlow Pro - Неограниченный анализ объема для любых активов! CVD SmoothFlow Pro — это идеальное решение для трейдеров, ищущих точный и неограниченный анализ объема. Используя расчет Cumulative Volume Delta (CVD) с продвинутой фильтрацией шума, Pro-версия предоставляет гибкость и точность, необходимые для торговли любыми финансовыми активами. Что предлагает CVD SmoothFlow Pro? Четкий анализ : Фильтрует шум и выделяет значимые объемные движения по любым финансовым активам. ️ Точная
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVB Cumulative Volume Bands: Усильте свои сделки с помощью накопленного объема! CVB Cumulative Volume Bands — это продвинутый индикатор, разработанный для трейдеров, которые ищут точные сигналы на основе накопленного объема. Используя полосы накопленного объема, этот индикатор предоставляет четкие показания давления покупки и продажи на рынке, помогая выявить развороты и сильные ценовые движения. Основные характеристики: Анализ накопленного объема : Определите ключевые точки давле
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
ZigWave Oscillator: Усильте свои сделки с помощью осцилляторов и ZigZag! ZigWave Oscillator — это идеальный инструмент для трейдеров, которые ищут точность и ясность в анализе финансового рынка. Этот индикатор сочетает силу осцилляторов с визуальной простотой ZigZag, помогая вам быстро и эффективно выявлять лучшие возможности для покупки и продажи. Почему стоит выбрать ZigWave Oscillator? Точная аналитика осцилляторов : Интегрируйте RSI, Williams %R или CCI для захвата ключевых рыночны
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Times and Sales Pro: Улучшите свои операции с помощью дисбаланса в потоке сделок Возможности на малых колебаниях цены Times and Sales Pro — это важный инструмент для аналитиков, работающих с потоком ордеров через Times and Trades . Идеально подходит для скальперов, он разработан для тех, кто стремится извлекать выгоду из небольших колебаний цены с высокой точностью. С его помощью можно определить дисбаланс в сделках, предоставляя ценные сигналы для быстрых входов и выходов. ВАЖНО: До
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Библиотеки
LSTM Library - Продвинутые нейронные сети для MetaTrader 5 Профессиональная библиотека нейронных сетей для алгоритмической торговли LSTM Library предоставляет мощность рекуррентных нейронных сетей для ваших торговых стратегий в MQL5. Эта профессиональная реализация включает сети LSTM, BiLSTM и GRU с продвинутыми функциями, обычно доступными только в специализированных фреймворках машинного обучения. "Секрет успеха в машинном обучении для трейдинга заключается в правильной обработке данных. Garba
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции. Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективн
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв