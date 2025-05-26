Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – Votre radar Effort vs Résultat sur MT5

📊 Tape Hunter est l’indicateur ultime pour les traders souhaitant voir le véritable jeu des prix sur MetaTrader 5. Il affiche de manière claire et intuitive les volumes agressifs d’achat et de vente basés sur le POC (Point of Control), vous permettant de visualiser l’effort du marché et le résultat réel de chaque chandelier.

⚖️ Pourquoi est-ce important ?
Tout volume ne fait pas bouger le prix ! Tape Hunter met en évidence si l’effort (volume agressif) déplace réellement le prix, vous aidant à identifier :

  • Où se trouvent les agressions réelles et les pièges

  • Si le marché est absorbé ou poussé

  • L’alignement entre le volume dominant et la direction du prix

🔥 Avec Tape Hunter, vous bénéficiez d’une perspective professionnelle de lecture de bande (tape reading) pour des décisions d’entrée et de sortie bien plus précises.

🔗 Indicateurs associés – Optimisez votre lecture de flux

Pour élargir votre vision et trader avec une efficacité maximale, combinez Tape Hunter avec ces indicateurs puissants :

🔍 Big Player Range
Cartographiez les zones d’activité institutionnelle avec projections et forte probabilité de retracements. Combinez-le à Tape Hunter pour valider les agressions dans les zones d’opération des grands acteurs.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Lisez les déséquilibres dans le carnet d’ordres (DOM) et anticipez les pressions cachées sur les prix. Utilisez-le avec Tape Hunter pour renforcer votre analyse avec des données du book.

🕒 Times and Sales Pro
Visualisez en temps réel les ordres agressifs pour comprendre la véritable intention du marché. Parfait pour compléter Tape Hunter et confirmer le flux pur.

🔁 SwingVolumePro
Analysez le volume par swing pour valider les cassures et les retournements. Utilisez-le avec Tape Hunter pour garantir des entrées plus sûres et plus convaincantes.

📡 VolaMetrics VSA
Analyse avancée Volume Spread Analysis pour comprendre le comportement institutionnel derrière le prix et le volume. Tape Hunter + VolaMetrics = lecture complète et approfondie du marché.

🧲 Construisez votre écosystème professionnel d’analyse technique

Combinez ces indicateurs pour créer un système robuste et intégré d’analyse du flux, du volume et du comportement des gros acteurs. Maîtrisez le tape reading, comprenez l’effort vs résultat et gagnez un avantage décisif dans vos trades MT5 !


Plus de l'auteur
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicateurs
Imbalance DOM Pro : Optimisez vos trades avec l'imbalance du carnet d'ordres AVEZ-VOUS ACCÈS AU CARNET D'ORDRES SUR MT5 ? SOUHAITEZ-VOUS ÉLEVER VOTRE TRADING À UN NIVEAU SUPÉRIEUR ? Si vous êtes un trader qui utilise le flux d'ordres pour prendre des décisions, Imbalance DOM Pro peut révolutionner votre analyse. Parfait pour les scalpers et les traders à court terme, cet outil identifie les déséquilibres dans le carnet d'ordres et vous offre des opportunités de trading précieuses pour des e
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicateurs
Améliorez Votre Analyse avec le Weis Wave Box ! Si vous cherchez précision et clarté dans vos négociations , le Weis Wave Box est l’outil idéal. Cet indicateur avancé d’ondes de volume offre une visualisation claire de la dynamique entre effort et résultat sur le marché, essentiel pour les traders utilisant la lecture du flux et du volume. Fonctionnalités principales : Ondes de volume personnalisables – ajustez en ticks pour s’aligner avec votre stratégie. Historique ajustable – analy
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Indicateurs
VWAP FanMaster : Maîtrisez la stratégie de pullback avec précision ! VWAP FanMaster est l'indicateur ultime pour les traders à la recherche de points d'entrée précis et de pullbacks efficaces . Il combine la puissance de VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) et des lignes Fibonacci Fan , offrant une carte claire des zones d'intérêt du marché. Caractéristiques principales Simple mais puissant : Déplacez simplement les lignes verticales et l'indicateur trace automatiquement VWAP et les
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Footprint Hunter – Votre radar Effort vs Résultat sur MT4 Tape Hunter est l’indicateur ultime pour les traders souhaitant voir le véritable jeu des prix sur MetaTrader 4. Il affiche de manière claire et intuitive les volumes agressifs d’achat et de vente basés sur le POC (Point of Control), vous permettant de visualiser l’effort du marché et le résultat réel de chaque chandelier. ️ Pourquoi est-ce important ? Tout volume ne fait pas bouger le prix ! Footprint Hunter met en évidence si l’
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitaires
Book Data Binance! Avez-vous déjà imaginé avoir accès au carnet de commandes de votre cryptomonnaie préférée, avec des détails sur les prix, les volumes et l'analyse des déséquilibres, même si votre plateforme d'échange ne propose pas d'accès au DOM ? Avec Book Data Binance, cela devient réalité ! Ce script en MQL5 a été spécialement développé pour les traders de cryptomonnaies qui cherchent à approfondir leur compréhension des dynamiques du marché. Caractéristiques principales :
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitaires
Volume Flow Binance! Avez-vous déjà imaginé avoir accès aux times and trades de votre cryptomonnaie préférée, avec des détails sur les flux de volumes et l'analyse des mouvements de prix, même si votre courtier ne fournit pas un accès complet à l'historique des transactions ? Avec Volume Flow Binance , c'est désormais possible ! Ce script en MQL5 a été conçu pour les traders de cryptomonnaies qui recherchent une vue détaillée de la dynamique du marché en temps réel. Caractéristiqu
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVB Cumulative Volume Bands : Optimisez vos opérations avec le volume cumulé ! CVB Cumulative Volume Bands est un indicateur avancé conçu pour les traders qui recherchent des signaux précis basés sur le volume cumulé. En utilisant des bandes de volume cumulé, cet indicateur fournit des lectures claires des pressions d'achat et de vente sur le marché, aidant ainsi à identifier les retournements et les mouvements de prix importants. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Caractéristique
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
L'indicateur ATR Projeção se distingue comme un outil robuste dans l'analyse technique, conçu pour fournir des informations précises sur les limites potentielles des mouvements de prix sur les marchés financiers. Son approche flexible permet aux utilisateurs de personnaliser de manière intuitive les métriques d'analyse, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque actif négocié. Fonctionnement personnalisable : Par défaut, l'ATR Projeção fonctionne en considérant 30 % de la moyenne des 100
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Indicateur Long & Short - Version Pro : Déverrouillez le Potentiel Illimité de Votre Analyse de Marché ! Aucune Limite pour Tous les Actifs La version Pro de l’indicateur Long & Short vous offre une liberté totale pour l’utiliser sur tout actif financier. Plus de limitations – appliquez le même indicateur à tous vos actifs préférés ! Sans Limites Profitez de toutes les fonctionnalités de l’indicateur sans aucune restriction. La version Pro vous offre une expérience complète et illim
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
AI Channel | Indicateur MT5 avec intelligence artificielle pour canaux de prix AI Channel : Outil avancé d’analyse technique basé sur l’intelligence artificielle AI Channel est un outil puissant qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser les canaux de prix sur les marchés financiers. Dans cette section, nous explorerons comment cet indicateur révolutionnaire peut aider les investisseurs et traders à prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. Qu’est-ce que l’ind
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Nous vous présentons le Didi Index Volume, un indicateur d'analyse technique développé par le trader brésilien Odir Aguiar, qui se distingue par son approche avancée et puissante dans l'identification des opportunités sur les marchés financiers. Disponible sur différentes plateformes, le Didi Index Volume est devenu un outil essentiel pour les traders à la recherche d'informations précises et précieuses pour leurs stratégies de trading. Cet indicateur combine le célèbre Didi Index, créé par Odi
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
The "Timechannel" is a powerful technical analysis tool designed specifically for traders who want to gain deeper and more accurate insights into price movements across multiple timeframes (multi-timeframe). This indicator is an essential addition to the toolbox of any serious trader seeking to make informed and data-driven trading decisions. Key Features: Advanced Multi-Timeframe Analysis : Timechannel allows traders to analyze price movements on different timeframes simultaneously. This is cr
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
MasterOBV : Maîtrisez les Tendances du Marché avec Précision ! MasterOBV est un indicateur d'analyse technique qui combine volume , correlation positive et une Moyenne Mobile (MA) pour affiner l'identification des tendances sur les marchés financiers. Fonctionnalités Principales : Volume Intelligent : Analyse le volume des transactions pour identifier les changements significatifs dans la force de la tendance. Correlation Positive : Intègre des actifs corrélés pour obtenir une vue pl
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
VolaMetrics VSA | Un Puissant Allié dans l'Analyse Technique Le VolaMetrics VSA est un indicateur d'analyse technique qui combine la méthode Volume Spread Analysis (VSA) avec une analyse détaillée du volume des transactions . Conçu pour identifier et suivre les mouvements significatifs des prix , le VolaMetrics VSA utilise l'interaction entre volume et écart de prix pour fournir des insights précieux qui peuvent aider à prendre des décisions de trading. Les Fondements de la Volume Spread Anal
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Vue d'ensemble SwingVolumePro est un indicateur avancé et polyvalent, conçu pour être utilisé sur une large gamme d'actifs financiers et pour supporter différents styles de trading. Basé sur une analyse rigoureuse du volume et du prix, il fournit des signaux clairs et précis permettant aux traders de tous niveaux de prendre des décisions éclairées basées sur des données de haute qualité. SwingVolumePro.PDF Principales caractéristiques Polyvalence: SwingVolumePro peut être appliqué à d
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVD SmoothFlow Pro - Analyse de Volume Illimitée pour Tout Actif ! CVD SmoothFlow Pro est la solution ultime pour les traders recherchant une analyse de volume précise et illimitée. En utilisant le calcul du Cumulative Volume Delta (CVD) avec un filtrage avancé du bruit, la version Pro offre la flexibilité et la précision nécessaires pour trader tout actif financier. Que propose CVD SmoothFlow Pro ? Analyse Claire : Filtre le bruit du marché et met en avant les mouvements de volume signifi
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVB Cumulative Volume Bands : Optimisez vos opérations avec le volume cumulé ! CVB Cumulative Volume Bands est un indicateur avancé conçu pour les traders qui recherchent des signaux précis basés sur le volume cumulé. En utilisant des bandes de volume cumulé, cet indicateur fournit des lectures claires des pressions d'achat et de vente sur le marché, aidant ainsi à identifier les retournements et les mouvements de prix importants. Caractéristiques principales : Analyse du volume c
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
ZigWave Oscillator : Optimisez vos transactions avec des oscillateurs et ZigZag ! Le ZigWave Oscillator est l'outil parfait pour les traders recherchant précision et clarté dans l'analyse du marché financier. Cet indicateur combine la puissance des oscillateurs avec la simplicité visuelle du ZigZag, vous aidant à identifier rapidement et efficacement les meilleures opportunités d'achat et de vente. Pourquoi choisir le ZigWave Oscillator ? Analyse précise des oscillateurs : Intégrez RS
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Times and Sales Pro : Optimisez vos opérations grâce à l'inégalité dans le flux de transactions Opportunités sur de petits mouvements de prix Times and Sales Pro est un outil essentiel pour les analystes qui travaillent avec le flux d'ordres via Times and Trades . Idéal pour les scalpers, il a été conçu pour ceux qui souhaitent tirer parti de petites fluctuations de prix avec une grande précision. Grâce à des calculs avancés, cet indicateur identifie les déséquilibres dans les transacti
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Bibliothèque
LSTM Library - Réseaux de Neurones Avancés pour MetaTrader 5 Bibliothèque Professionnelle de Réseaux de Neurones pour le Trading Algorithmique LSTM Library apporte la puissance des réseaux neuronaux récurrents à vos stratégies de trading en MQL5. Cette implémentation de niveau professionnel comprend des réseaux LSTM, BiLSTM et GRU avec des fonctionnalités avancées généralement disponibles uniquement dans des frameworks spécialisés d'apprentissage automatique. "Le secret du succès dans l'apprenti
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVD Divergence – Analyse Professionnelle du Flux d’Ordres et des Divergences CVD Divergence est un indicateur technique conçu pour détecter des divergences fiables entre le prix et le Cumulative Delta Volume (CVD). Il identifie avec précision les moments où le flux réel d’ordres ne confirme pas le mouvement du prix, révélant ainsi de possibles retournements, des phases d’essoufflement et des manipulations institutionnelles. L’indicateur combine l’analyse du volume agressif avec l’étude structure
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis