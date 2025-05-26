🎯 Tape Hunter – Votre radar Effort vs Résultat sur MT5

📊 Tape Hunter est l’indicateur ultime pour les traders souhaitant voir le véritable jeu des prix sur MetaTrader 5. Il affiche de manière claire et intuitive les volumes agressifs d’achat et de vente basés sur le POC (Point of Control), vous permettant de visualiser l’effort du marché et le résultat réel de chaque chandelier.

⚖️ Pourquoi est-ce important ?

Tout volume ne fait pas bouger le prix ! Tape Hunter met en évidence si l’effort (volume agressif) déplace réellement le prix, vous aidant à identifier :

Où se trouvent les agressions réelles et les pièges

Si le marché est absorbé ou poussé

L’alignement entre le volume dominant et la direction du prix

🔥 Avec Tape Hunter, vous bénéficiez d’une perspective professionnelle de lecture de bande (tape reading) pour des décisions d’entrée et de sortie bien plus précises.

🔗 Indicateurs associés – Optimisez votre lecture de flux

Pour élargir votre vision et trader avec une efficacité maximale, combinez Tape Hunter avec ces indicateurs puissants :

🔍 Big Player Range

Cartographiez les zones d’activité institutionnelle avec projections et forte probabilité de retracements. Combinez-le à Tape Hunter pour valider les agressions dans les zones d’opération des grands acteurs.

⚖️ Imbalance DOM Pro

Lisez les déséquilibres dans le carnet d’ordres (DOM) et anticipez les pressions cachées sur les prix. Utilisez-le avec Tape Hunter pour renforcer votre analyse avec des données du book.

🕒 Times and Sales Pro

Visualisez en temps réel les ordres agressifs pour comprendre la véritable intention du marché. Parfait pour compléter Tape Hunter et confirmer le flux pur.

🔁 SwingVolumePro

Analysez le volume par swing pour valider les cassures et les retournements. Utilisez-le avec Tape Hunter pour garantir des entrées plus sûres et plus convaincantes.

📡 VolaMetrics VSA

Analyse avancée Volume Spread Analysis pour comprendre le comportement institutionnel derrière le prix et le volume. Tape Hunter + VolaMetrics = lecture complète et approfondie du marché.

🧲 Construisez votre écosystème professionnel d’analyse technique

Combinez ces indicateurs pour créer un système robuste et intégré d’analyse du flux, du volume et du comportement des gros acteurs. Maîtrisez le tape reading, comprenez l’effort vs résultat et gagnez un avantage décisif dans vos trades MT5 !