🎯 Tape Hunter – Il tuo radar Sforzo vs Risultato su MT5

📊 Tape Hunter è l’indicatore definitivo per i trader che vogliono vedere il vero gioco dei prezzi su MetaTrader 5. Mostra in modo chiaro e intuitivo i volumi aggressivi di acquisto e vendita basati sul POC (Point of Control), permettendoti di visualizzare lo sforzo del mercato e il risultato reale di ogni candela.

⚖️ Perché è importante?

Non tutti i volumi muovono il prezzo! Tape Hunter evidenzia se lo sforzo (volume aggressivo) sta davvero spostando il prezzo, aiutandoti a identificare:

Dove si trovano le vere aggressioni e trappole

Se il mercato viene assorbito o spinto

L’allineamento tra volume dominante e direzione del prezzo

🔥 Con Tape Hunter ottieni una prospettiva professionale di tape reading per decisioni di ingresso e uscita molto più precise.

