Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – Il tuo radar Sforzo vs Risultato su MT5

📊 Tape Hunter è l’indicatore definitivo per i trader che vogliono vedere il vero gioco dei prezzi su MetaTrader 5. Mostra in modo chiaro e intuitivo i volumi aggressivi di acquisto e vendita basati sul POC (Point of Control), permettendoti di visualizzare lo sforzo del mercato e il risultato reale di ogni candela.

⚖️ Perché è importante?
Non tutti i volumi muovono il prezzo! Tape Hunter evidenzia se lo sforzo (volume aggressivo) sta davvero spostando il prezzo, aiutandoti a identificare:

  • Dove si trovano le vere aggressioni e trappole

  • Se il mercato viene assorbito o spinto

  • L’allineamento tra volume dominante e direzione del prezzo

🔥 Con Tape Hunter ottieni una prospettiva professionale di tape reading per decisioni di ingresso e uscita molto più precise.

🔗 Indicatori correlati – Ottimizza la tua lettura del flusso

Per ampliare la tua visione e fare trading con la massima efficienza, combina Tape Hunter con questi potenti indicatori:

🔍 Big Player Range
Mappa le zone di attività istituzionale con proiezioni e alta probabilità di pullback. Combinalo con Tape Hunter per convalidare le aggressioni nelle aree di operatività dei grandi player.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Leggi gli squilibri nel libro ordini (DOM) e anticipa le pressioni nascoste sul prezzo. Usalo insieme a Tape Hunter per rafforzare la tua analisi con i dati del book.

🕒 Times and Sales Pro
Visualizza in tempo reale gli ordini aggressivi per comprendere la vera intenzione del mercato. Ideale per completare Tape Hunter e confermare il flusso puro.

🔁 SwingVolumePro
Analizza il volume per swing per convalidare rotture e inversioni. Usalo con Tape Hunter per garantire ingressi più sicuri e convincenti.

📡 VolaMetrics VSA
Analisi avanzata Volume Spread Analysis per comprendere il comportamento istituzionale dietro prezzo e volume. Tape Hunter + VolaMetrics = lettura di mercato completa e approfondita.

🧲 Costruisci il tuo ecosistema professionale di analisi tecnica

Combina questi indicatori per creare un sistema robusto e integrato di analisi di flusso, volume e comportamento dei grandi player. Padroneggia il tape reading, comprendi sforzo vs risultato e ottieni un vantaggio decisivo nei tuoi trade su MT5!


