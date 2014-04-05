Tape Hunter


🎯 Tape Hunter – Seu Radar de Esforço vs Resultado no MT5

📊 O Tape Hunter é o indicador definitivo para traders que querem enxergar o verdadeiro jogo por trás dos preços no MetaTrader 5. Ele mostra de forma clara e intuitiva o volume de agressão de compra e venda, baseado no POC (Point of Control), dando a você a capacidade de visualizar o esforço do mercado e o resultado real em cada candle.

⚖️ Por que isso importa?
Nem todo volume gera movimento! O Tape Hunter destaca se o esforço (volume agressor) está sendo efetivo para mover o preço, ajudando a identificar:

  • Onde estão as agressões verdadeiras e armadilhas

  • Se o mercado está sendo absorvido ou empurrado

  • O alinhamento entre o volume dominante e a direção do preço

🔥 Com o Tape Hunter, você ganha uma visão profissional, baseada em tape reading, para fazer decisões de entrada e saída muito mais precisas.

🔗 Indicadores Relacionados – Potencialize sua Leitura de Fluxo

Para ampliar ainda mais sua visão e operar com máxima eficiência, combine o Tape Hunter com esses indicadores poderosos:

🔍 Big Player Range
Mapeie zonas de atuação institucional com projeções e alta probabilidade de pullback. Combine com o Tape Hunter para validar agressões em áreas onde grandes players atuam fortemente.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Leia desequilíbrios no livro de ofertas (DOM) e antecipe pressões ocultas de preço. Use junto ao Tape Hunter para reforçar suas análises com dados do book.

🕒 Times and Sales Pro
Visualize ordens agressoras em tempo real para entender a verdadeira intenção do mercado. Ideal para complementar o Tape Hunter com confirmação de fluxo puro.

🔁 SwingVolumePro
Analise o volume por swing para validar rompimentos e reversões. Use com o Tape Hunter para garantir entradas com maior convicção e segurança.

📡 VolaMetrics VSA
Volume Spread Analysis avançado para entender o comportamento institucional por trás do preço e volume. Tape Hunter + VolaMetrics = leitura completa e profunda do mercado.

🧲 Crie Seu Ecossistema Profissional de Análise Técnica

Combine esses indicadores para construir um sistema robusto e integrado de análise de fluxo, volume e comportamento dos grandes players. Domine o tape reading, entenda o esforço versus resultado e tenha vantagem decisiva nas suas operações no MT5!

#volume #tapehunter #tape #tapeReading #fluxo #fluxodeordens #imbalance #dom #timesandsales #scalping #daytrade #cluster #footprint #delta #volumeanalysis #volumeatprice #marketprofile #bookoforders #orderflow #volumeprofile #vsa #volumeanalysispro #tradingview #trading #trader #tradingstrategy

