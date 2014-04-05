Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – 您在MT5上的努力与结果雷达

📊 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。

⚖️ 这为何重要？
并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别：

  • 真正的激进行为和陷阱所在

  • 市场是否被吸收或持续推动

  • 主导成交量与价格方向的一致性

🔥 使用 Tape Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。

🔗 相关指标 – 提升您的流动性分析

为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标：

🔍 Big Player Range
映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Tape Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。

⚖️ Imbalance DOM Pro
读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Tape Hunter 共同使用，加强订单簿数据分析。

🕒 Times and Sales Pro
实时可视化激进订单，洞察市场真实意图。完美补充 Tape Hunter，确认流动性信号。

🔁 SwingVolumePro
通过波段分析成交量，验证突破和反转。与 Tape Hunter 配合使用，确保更有信心和安全性的入场。

📡 VolaMetrics VSA
高级成交量价差分析，洞察机构背后的价格与成交量行为。Tape Hunter + VolaMetrics = 全面深度的市场解析。

🧲 构建您的专业技术分析生态系统

结合这些指标，打造强大且整合的流动性、成交量及大玩家行为分析系统。掌握Tape Reading，理解努力与结果，助您在MT5交易中赢得决定性优势！


推荐产品
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Tiger Speed Indicator: Unleash the Power of Market Velocity For just a one-time payment of $30, gain a lifetime edge in identifying explosive market moves before they happen. Are you tired of lagging indicators that only show you what has already occurred? The Visual Tiger Speed Indicator is a next-generation tool designed to measure the true, unfiltered velocity of price action, giving you a unique advantage in any market condition. It moves beyond simple price analysis to decode the mo
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
指标
本指标可以让您享受两个最流行的产品来分析在感兴趣的价位的请求量和市场成交量: 真实市场深度图表 真实报价足迹成交量图表 本产品结合两个指标的效力，并以单个文件提供。 反危机出售。今日低价。赶紧! 真实的 COMBO 市场深度功能和报价成交量图表，完全等同于原始指标。您将享受这两款产品结合为单一超级指标的力量！下面是您将得到的功能： 真实市场深度图表 股民专用工具现已在 MetaTrader 5 上可用。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
指标
股票交易者的专业工具现已登陆 MetaTrader 5 。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 根据用户需要提供更新! 现在真实市场深度指标显示买卖交易请求的交易量比率 (B/S 率)。它显示每种请求类型占全部请求流的份额，以及绝对交易量。 怎么使用它?一般高频交易者的观点, 当某种请求占显著支配地位, 价格趋势将往请求方向倾斜, 即交易量大的。观察并使用我们的真实市场深度指标! 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 反危机出售。今日低价。赶紧! 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本指标仅与提供市场深度的品种工作
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
指标
VR 网格指示器 设计 用于创建具有用户定义设置的图形网格。与 标准网格 不同，VR 网格用于构建 圆形关卡 。根据用户的选择，轮次级别之间的步长可以是任意的。此外，与其他指标和实用程序不同，即使时间段发生变化或终端重新启动，VR Grid 也能保持网格的位置 。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 垂直级别 基于实际时间间隔并 忽略缺失 或不存在的周期。因此，级别之间的步长严格对应于用户选择的值。 使用 VR 网格指标时，交易者 可以更改任何级别的垂直线和水平线的样式 、颜色和粗细。这使您可以控制金融工具的 回合水平 。 整数位是 以两个或多个零结尾 的价格（例如：1.23500、5.65900、1923.200）。人们相信，这样的水平 经常充当 作为支撑或阻力的强点。 Horizontal line settings Horizontal line step Horizontal line color Horizontal line style Horizonta
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
FourAverage是趋势检测中的一个新词。 随着信息技术的发展和大量的参与者，金融市场越来越不适合用过时的指标进行分析。 传统的技术分析工具，如移动平均线或随机指标，其纯粹形式无法确定趋势的方向或其逆转。 一个指标可以根据14年的历史指示未来价格的正确方向，而不改变其参数吗？ 与此同时，不要失去充足的横向市场走势？ 答：可以。 我们的团队开发了一个指标，具有相当强大和有效的机制来适应不断变化的市场条件。 2025年，领先的趋势指标"FourAverage"正进入新的发展阶段。 现代加密货币和股票市场似乎是为此指标创建的。 独特的平滑公式允许您调整（识别模式）指标的任何特征的货币对或其他工具。 现在，为了盈利，一个指标就足够了，而这仅仅是个开始。 与其他工具结合使用或作为信号滤波器，FourAverage的好处是巨大的。 该指标有一个内置函数，绘制箭头并在指标上显示前一笔交易的结果。 这使得检查历史非常方便。 这是非常容易使用这个趋势指标。 1）确定具有良好增长潜力的资产。 2)使用一组内置指标设置或选择您自己的选项。 3)您正在等待指标的信号来开启交易。 4）打开一个位置，并获得利
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MetaTrader 5 的彩色成交量直方图指标 此指标在单独的窗口中以直方图的形式显示市场成交量。每根柱子的颜色根据价格蜡烛的方向自动变化：当收盘价高于开盘价时显示绿色，表示多头力量；当收盘价低于开盘价时显示红色，表示空头主导。通过颜色区分，可以让交易者更清楚地看到价格运动与成交量之间的关系。 主要功能 成交量来源：可选择“Tick 成交量”或“真实成交量”。 可选在成交量直方图上添加一条移动平均线，用于平滑成交量变化趋势。 支持的移动平均类型包括：SMA（简单平均）、EMA（指数平均）、SMMA（平滑平均）、LWMA（线性加权平均）。 用户可以自由设定平均周期。 兼容所有交易品种和时间周期，在 MetaTrader 5 平台上运行稳定。 通过颜色与平均线的结合，帮助分析成交量背后的动能变化，从而辅助判断价格反转或趋势延续。
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT4 version -> HERE  / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mode
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
ML Key Levels for MT5
Minh Truong Pham
指标
OVERVIEW This script plots   Machine Learning Key Levels   on your chart by detecting historical pivot points and grouping them using agglomerative clustering to highlight price levels with the most past reactions. It combines a pivot detection, hierarchical clustering logic, and an optional silhouette method to automatically select the optimal number of key levels, giving you an adaptive way to visualize price zones where activity concentrated over time. CONCEPTS Agglomerative cluster
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
指标
智能供需矩形工具指标是您在MT5上的终极伙伴，可即时可视化关键供需数据——就在您需要的区域，实时呈现。 该工具会自动在您的区域上覆盖丰富、可操作的数据，例如区域分类、点差距离、强度和区域大小——整洁地定位在每个区域内部。无需杂乱，无需猜测——只有清晰、动态的洞察力来支持您的决策。 为交易者打造，精准驱动。 无论您是进行日内超短线交易还是分析日线图上的关键区域，该指标都能将您手动绘制的区域瞬间转变为智能区域——立即提升图表的信息价值，而不干扰您的工作流程。 功能一览 自动水平检测 即时识别图表上的所有区域。 无需手动标记，即可将其分类为供需区域。 丰富、实时指标 显示： • 区域大小 • 当前价格的实时点差距离 • 区域强度评分 • 区域存在时间（区域年龄） 实时更新 数据随价格变动实时刷新。 智能刷新间隔确保即使在较低时间框架下，图表性能依然流畅。 可定制显示 调整标签字体、大小、颜色和定位。 智能自动标签：包含手动覆盖选项 跨市场适用 兼容MetaTrader 5上的所有外汇对、主要商品和加密货币工具。 交易者为何喜爱它 一站式区域洞察：一目了然查看供需标识、
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
指标
Do you like trade Technical Analysis like I do? Then you will like this indicator, because it automatically calculates the support and resistance of the asset in simultaneous timeframes, or the famous MTF (Multi Time Frame). In addition to support and resistance, it is possible to have alert signals when the price breaks or touches (or both). Its configuration is very simple. The visual is fully configurable. Enjoy it!
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
指标
通过 Weis Wave Scouter，您可以深入掌握先进的成交量分析技术。这款革命性的MetaTrader 5指标结合了久经验证的Wyckoff方法和VSA（成交量价差分析）理念，专为追求高精度和深度洞察的交易者量身打造。Weis Wave Scouter通过累计成交量波动分析，为市场提供战术性解读，帮助识别趋势反转与延续的关键点位。 该指标配备了清晰的可视化界面，采用彩色直方图，展示多头与空头波动，并支持Classic、NightVision、OceanBreeze等多种自定义主题。主要功能包括检测成交量峰值、识别低活动区（DeadZone）以及基于成交量变化的可配置波动反转提醒。此外，它还支持努力与结果分析、因果关系分析以及供需动态研究，这些都是Wyckoff和VSA方法论的重要支柱。通过自定义参数如砖块大小（Brick Size）、成交量缩放因子（Volume Scale Factor）和枢轴回溯（Pivot Lookback），Weis Wave Scouter可灵活适配各种交易风格与金融品种，无论是以资金量还是以点数成交量进行分析。 使用 Weis Wave Scoute
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
4 (1)
指标
The Sessions and Bar Time indicator is a professional utility tool designed to enhance your trading awareness and timing precision on any chart. It combines two key features every trader needs — market session visualization and real-time bar countdown — in one clean, efficient display. Key Features: Candle Countdown Timer – Shows the remaining time before the current candle closes, helping you anticipate new bar formations. Market Session Display – Automatically highlights the four main trading
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
指标
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
指标
Accuracy M1 Scalper MT5 - High-Frequency Precision Signals Accuracy M1 Scalper is a high-performance indicator developed specifically for traders operating on lower timeframes (M1 and M5). In the scalping environment, every second counts; therefore, this algorithm has been optimized to offer ultra-fast visual execution without overloading your terminal's CPU. The indicator uses a mathematical model based on price momentum and adaptive volatility, identifying micro-trends before the explosive m
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
指标
Delta Aggression Volume PRO is an indicator developed to monitor the strength and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of data, that is, it does not work with them. O Delta Agrression Volume PRO has features that allow you to view beyond the delta volume of the day. Operation Multi symbols  (those who provid
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
指标
This indicator provides an original mix of WPR, VSA, and volume delta. It shows ratio of buy/sell volumes scaled on 100% range based on total volume change for a selected period. The convetional VSA (Volume Spread Analysis) studies interconnections of price action and volume change in absolute values, whereas WPR (Williams Percent Range) offers a convenient approach of price moves normalization into the fixed percentage metric: 0 - 100%. Hence overbough and oversold states are easily spotted. N
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
指标
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
指标
Donchian 时间同步分析器 为经典的 Donchian 通道分析带来了强大的 多时间 框架维度，使交易者能够同时监控五个不同图表周期的 趋势强度 和潜在 反转信号 。这款先进的指标能够计算您所选时间框架内的最高点和最低点，生成 清晰的视觉信号 ，帮助您识别跨多个时间范围的趋势方向的收敛。通过提供从分钟到小时的协同分析，它比单一时间框架工具提供更深入的市场洞察，帮助交易者 确认重大突破 ，并通过时间框架确认 避免错误信号 。 核心功能 这款先进的工具同时在多个时间范围内应用久经考验的 唐奇安通道策略 ，绘制同步信号，揭示短期价格走势是否与长期趋势一致。当价格突破您所选时间范围内的关键支撑位或阻力位时，系统会在单独的指标窗口中生成彩色箭头，从而以强大的视觉方式呈现市场动量。这种多时间范围方法通过汇聚不同时间视角的信号，更好地确认 趋势的起始点、延续点 和 潜在衰竭点 。 主要特点 多时间框架分析：     同时监控最多五个不同的时间范围（M1 至 MN），以获得全面的趋势视角 可定制的时间范围选择：     选择您喜欢的时间范围组合以匹配您的交易风格 视觉信号融合：     清晰
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
卷方向 MT5 通常，当当前音量高于前一音量时，音量指示器具有默认的颜色变化，这很重要但不是很有用。 出于这个原因，这个指标的创建是为了除了正常的交易量之外，当蜡烛看涨或看跌时，它会为它们绘制不同的颜色，默认情况下看涨的蓝色和看跌的红色，但这些颜色可以定制为 商人的味道。 不要忘记查看我的其他指标，它们将帮助您改善交易。 卷方向 MT5 通常，当当前音量高于前一音量时，音量指示器具有默认的颜色变化，这很重要但不是很有用。 出于这个原因，这个指标的创建是为了除了正常的交易量之外，当蜡烛看涨或看跌时，它会为它们绘制不同的颜色，默认情况下看涨的蓝色和看跌的红色，但这些颜色可以定制为 商人的味道。 不要忘记查看我的其他指标，它们将帮助您改善交易。
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
指标
Haven Fibonacci Volume Profiles — 您的自动市场区间分析师 隆重推出 Haven Fibonacci Volume Profiles — 一款将市场分析提升到新水平的强大工具。该指标可自动识别基于重要转向点（枢轴点）构建的关键价格区间，并在每个区间上叠加详细的成交量分布图和斐波那契水平。这使交易者能够即时了解流动性集中在哪里，以及真正的支撑位和阻力位位于何处。 其他产品 -> 这里 . 无需再猜测哪个区间是有效的。该指标为您完成所有复杂的工作，同时显示历史和当前的价格区间，让您全面了解市场背景。 指标主要功能 自动识别区间： 指标可独立找到重要的高点和低点（枢轴点），并在此之间构建价格区间。 详细的成交量分布图： 为每个区间计算并显示成交量分布图，突出显示交易活动最多和最少的区域。 可自定义的斐波那契水平： 斐波那契水平会自动应用于每个区间。您可以启用、禁用并自定义每个水平的颜色（0.0、0.236、0.5、1.0 等）。 POC（控制点）可视化： 成交量分布图清晰显示成交量最大的水平，该水平通常作为强支撑或阻力。 历史分析： 指标不仅显示当前的价格区间
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
指标
Signal Strike is a professional trading indicator designed for MetaTrader 5 that delivers clear, high‑confidence entry signals directly on your chart. Built with advanced logic that combines trend, momentum, volatility, and volume confirmation, this tool helps traders identify precise BUY and SELL opportunities with confidence. Unlike generic indicators, Signal Strike is engineered to filter out indecision candles and weak setups. When conditions align, the indicator plots entry, stop loss, an
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
指标
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO 可帮助识别市场真正发生方向变化的位置。该指标可标示趋势反转，以及大型市场参与者再次进场的区域。 图表上的 BOS 标记代表真实的趋势转换和高时间周期的关键水平。指标数据不重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 指标主要元素： BOS FLOW —— 趋势波动与真实的趋势变化，代表大型市场参与者的进场，并确认其存在（以数字标注）。 BOS FILL —— 按趋势方向对K线进行着色。 标示“大型玩家”的进场位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS —— 强度未明确的参与者进场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓，可作为交易者调整止损的参考。 Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者进场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS —— 最大级别市场参与者的关键水平，具备扭转趋势方向的能力。 Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓的移动，以及其在市场中主导地位的确认。 STRUCTURE —
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
指标
矩阵箭头指标 MT5   是一种独特的 10 合 1 趋势，遵循   100% 非重绘多时间框架指标 ，可用于所有符号/工具： 外汇 、 商品 、 加密货币 、 指数 、 股票 。 Matrix Arrow Indicator MT5 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是： 平均定向运动指数 (ADX) 商品渠道指数 (CCI) 经典 Heiken Ashi 蜡烛 移动平均线 移动平均收敛散度 (MACD) 相对活力指数 (RVI) 相对强弱指数 (RSI) 抛物线SAR 随机振荡器 威廉姆斯的百分比范围 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一根蜡烛/柱线开盘时，指示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。 Matrix Arrow Indicator MT5 仅从选定的指标中收集信息，并仅根据其数据打印箭头。   Matrix Arrow Indicator MT5   还可以为所有新信号发送终端、推送通知或电子邮件警报。无论您是黄牛、日内交易者还是波段交易者， Mat
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
指标
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
作者的更多信息
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
Imbalance DOM Pro：通过订单簿不平衡提升您的交易 您在MT5上有订单簿的访问权限吗？想将您的交易提升到一个新水平吗？ 如果您是依靠订单流来做决策的交易员，Imbalance DOM Pro可以改变您的分析方式。专为短线交易员和剖析订单流的交易员设计，它能识别订单簿中的不平衡，揭示出宝贵的机会，让您能够快速精确地进行交易。 抓住小幅价格波动中的机会 Imbalance DOM Pro是那些希望捕捉细微价格波动的交易员的理想工具。凭借先进的计算，指标能解读订单簿中的不平衡，为快速的进出提供重要的见解。 重要提示：请确认MT5上是否提供订单簿的访问权限 在使用Imbalance DOM Pro之前，请确保您的经纪商提供MT5上的订单簿访问权限。该指标依赖这些实时数据，因为MT5不存储订单簿的历史数据。因此，Imbalance DOM Pro只能实时工作，提供市场上买卖订单的即时解读。 Imbalance DOM Pro的优势 通过特定颜色进行订单簿的高级分析 Imbalance DOM Pro通过颜色编码简化了订单流的解读： 绿色： 买单。
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
指标
提升您的分析水平，使用 Weis Wave Box ！ 如果您追求 交易的精准与清晰 ， Weis Wave Box 是您的理想工具。此 高级成交量波动指标 清晰展现市场中努力与结果的动态，对于使用流量和成交量阅读的交易者至关重要。 主要功能： 可自定义的成交量波 — 按ticks调整以匹配您的策略。 可调节的历史数据 — 更精准地分析特定时间段。 真实成交量与Ticks — 了解市场的真实影响。 能量可视盒 — 看到市场在哪些地方付出了更多努力但价格位移较少。 ️ 5种摆动形式 — 根据totalVol、length、width、barDVol和lengthDVol自定义。 实际优势： 成交量逻辑的视觉清晰度 识别买方或卖方力量的主导地位 潜在反转或持续趋势的视觉信号 相关指标 Big Player Range — 识别机构活动区，预测回调概率。 Imbalance DOM Pro — 通过DOM阅读不平衡，预测价格压力。 Times and Sales Pro — 实时读取主动买卖订单，识别市场隐藏意图。 SwingVol
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
指标
VWAP FanMaster：精准掌握回调策略！ VWAP FanMaster 是专为追求 精准入场点 和 高效回调交易 的交易者打造的终极指标。 它结合了 VWAP（加权平均成交价） 与 斐波那契扇形线 ，清晰标绘出市场中的重要价格区域。 主要特点 简单而强大 ：只需移动垂直线，指标将自动绘制 VWAP 和 斐波那契扇形线 。 智能交易策略 ：等待价格回到绘制的区域，以捕捉 完美回调 的支撑和阻力点。 高级可视化工具 ：快速识别 价格共振区域 ，做出果断的交易决策。 为什么选择 VWAP FanMaster？ 易于使用 ，适合新手和资深交易者。 提升交易精度 ，通过结合两种强大的分析工具。 改善风险管理 ，提供清晰一致的价格预测。 优化您的交易策略，用 VWAP FanMaster 轻松掌控市场！
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Footprint Hunter – 您在MT4上的努力与结果雷达 Tape Hunter 是为希望洞察MetaTrader 5价格背后真实动态的交易者打造的终极指标。它基于POC（控制点）直观清晰地显示买卖双方的激进成交量，让您能够直观地看到市场的努力与每根K线上的实际结果。 ️ 这为何重要？ 并非所有成交量都能推动价格！Tape Hunter 突出显示努力（激进成交量）是否真正推动了价格，有助于识别： 真正的激进行为和陷阱所在 市场是否被吸收或持续推动 主导成交量与价格方向的一致性 使用 Footprint Hunter，您将获得专业的Tape Reading视角，更精准地做出进出场决策。 相关指标 – 提升您的流动性分析 为更高效交易，推荐与 Tape Hunter 配合使用以下强大指标： Big Player Range 映射机构交易者活跃区域，提供回调概率预测。与 Footprint Hunter 结合，验证大玩家强势操作区域的激进行为。 ️ Imbalance DOM Pro 读取订单簿（DOM）中的失衡，预测隐藏的价格压力。与 Fo
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Book Data Binance! 你是否曾想过能够访问你最喜欢的加密货币的订单簿，获取价格、交易量和不平衡分析的详细信息，即使你的交易所不提供DOM访问？ 有了Book Data Binance，这一切都成为现实！这个MQL5脚本专为寻求深入了解市场动态的加密货币交易者开发。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何可用加密货币的订单簿。 来自全球领先交易所之一的Binance的实时数据更新。 精确的订单不平衡分析，帮助你识别和预测价格走势。 与 Imbalance DOM Crypto 指标 的集成，将你的市场分析提升到新的水平。 为什么选择Book Data Binance？ 这是希望了解每个价格水平上买卖方行为的完美补充！有了这个脚本，你将获得深入的见解，并在其他交易者中获得竞争优势。 不要错过这个机会！通过Book Data Binance解锁市场的力量，领先于加密货币革命！ 安装和配置说明： 安装脚本： 将Book Data Binance代码保存到你的MetaTrader 5 (MT5)的Scripts文件夹中。 在MT5中
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
实用工具
Volume Flow Binance! 您是否曾想过能够访问您最喜欢的加密货币的 times and trades 数据，了解交易量流动和价格波动分析，即使您的经纪商不提供完整的交易历史记录？ 有了 Volume Flow Binance ，这一切现在变为现实！这个 MQL5 脚本是为寻求实时市场动态详细视图的加密货币交易者而设计的。 主要特点： 直接访问脚本菜单中任何加密货币的 times and trades 数据。 从全球领先的交易所 Binance 实时更新数据。 精确的交易量流动分析，让您能够识别并预测价格走势。 与 Times and Sales Crypto 指标 集成，将您的市场分析提升到一个新水平。 为什么选择 Volume Flow Binance？ 这是那些希望通过观察每笔交易来实时了解买卖行为的完美工具！通过这个脚本，您将获得深入的见解，并在其他交易者面前获得竞争优势。 不要错过这个机会！ 通过 Volume Flow Binance 解锁市场的力量，在加密货币革命中保持领先一步！ 安装和设置说明： 脚本安装
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 Cumulative Volume Bands for MT5 ! 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ATR Projection指标在技术分析中脱颖而出，旨在提供有关金融市场潜在价格移动极限的准确见解。其灵活的方法允许用户直观地定制分析指标，以适应每个交易资产的特定需求。 可定制的运行方式： 默认情况下，ATR Projection考虑最近100根蜡烛的平均值的30%。这种灵活性使用户能够根据其偏好和每个资产的独特特征调整指标，提供更个性化的分析。 选择30%和100根蜡烛背后的逻辑： 对百分比和蜡烛数量的慎重选择旨在捕捉最近过去的相关动向，提供更精确的预测。这种战略性方法突显了价格有显著概率移动的区域，为交易员提供更明智的视角。 ATR Projection的优势： 1. 可定制的技术准确性：用户可以根据每个交易资产的特定条件自由定制指标。 2. 专注于高概率：通过仅关注最近100根蜡烛的平均值的30%，ATR Projection将注意力集中在可能性较高的移动上，优化了明智的决策制定。 3. 适应交易资产：该指标的灵活性允许适应不同的资产，提供根据每种金融工具的独特特征定制的分析。 此外，值得注意的是，ATR Projection对于创建交易机器人非常友好，使用
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Long & Short 指标 - Pro 版：解锁无限市场分析潜力！ 适用于任何资产的无限制 Long & Short 指标的 Pro 版允许您在任何金融资产上使用，无需再受限 - 将同一指标应用于您所有的首选资产！ 无任何限制 享受指标的所有功能，不受任何限制。Pro 版提供完整且无限制的体验，确保您能够最大化每一个市场机会。 Pro 版特点 无限访问 ：在所有金融资产上使用指标，探索其全部潜力。 高级精确度 ：受益于详细的分析和清晰的信号，以做出明智且安全的决策。 完全灵活 ：根据您的具体交易需求调整指标，无论是资产还是策略。 接收关键机会的提醒 启用提醒，密切监控重要水平，确保您始终领先于市场机会。 EA 构建的缓冲区参数 构建 Expert Advisors (EAs) 时，请使用以下缓冲区： 缓冲区符号 1 = 0 缓冲区符号 2 = 2 为什么选择 Pro 版？ 完全自由 ：将指标应用于任何资产，无限制使用。 完整体验 ：享受所有功能和详细分析。 全面分析 ：适合那些希望在各种市场中最大化其潜力的交易者。 立
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
AI Channel | MT5智能指标，人工智能价格通道分析 AI Channel：利用人工智能引领技术分析新时代 AI Channel 是一款强大的工具，采用 人工智能 技术，专注于金融市场的 价格通道 分析。本章节将介绍这款革命性指标如何帮助投资者和交易员做出更有策略、更明智的决策。让我们开始吧！ 什么是 AI Channel 指标？ AI Channel 是基于先进的人工智能算法开发的指标。它利用金融资产的历史价格数据，识别并绘制交易通道，突出图表中重要的支撑位和阻力位。 基于此分析，该指标提供有关可能的市场进出点的宝贵见解。 ️ AI Channel 如何工作？ AI Channel 通过运用 人工智能 分析价格通道，研究资产的趋势、形态和历史价格走势。该指标动态适应市场变化，适用于不同时间周期和各种金融工具。 它识别通道的 上限 和 下限 ，为交易者提供清晰的趋势反转或延续的潜在信号。 主要功能与优势： 精准识别价格通道，帮助把握趋势方向和力度。 实时提醒，当资产接近通道边界时快速反应。 自动分析价格通道，提升交易效
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
介绍一下Didi指数成交量（Didi Index Volume），这是由巴西交易员Odir Aguiar开发的一种技术分析指标，以其先进而强大的方法在金融市场中发现机会而脱颖而出。Didi指数成交量在各种平台上提供，已成为追求精确见解和有价值信息的交易员们的重要工具。 该指标将著名的Didi指数与智能使用的交易量结合起来。这种组合可以更深入地分析价格行为和交易量之间的相互作用，提供了独特的资产运动视角。 通过复杂的算法和加权平均计算，Didi指数成交量可以根据交易量提前预测价格变动。这一特点对于识别新兴趋势、市场反转和适时的入场和出场点非常重要。 使用Didi指数成交量，您可以获得客观可靠的信息，帮助避免草率决策，提高准确解读市场的能力。该指标具有直观且可自定义的界面，适应个人偏好，提供高度个性化的交易体验。 立即尝试Didi指数成交量，发现为什么如此多的交易员信任这个工具，在金融市场中获得竞争优势。扩展您的可能性，推动您的交易业绩，这是一款为最苛刻的交易员需求而设计的智能解决方案。 使用提示： - 始终关注MA Slow（红色）的趋势。当MA Slow下降时，价格有可能上
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
"Timechannel"似乎是一款强大而多功能的技术分析工具，专为希望深入了解多个时间段内价格波动并做出更准确决策的交易员而设计。您提到的主要功能和好处都非常引人注目，对于渴望在金融市场上最大化潜力的严肃交易员可能非常有价值。以下是一些关键要点： 1. **高级多时间段分析**：同时分析不同时间段内的价格波动的能力对于获取全面的市场洞察至关重要。这有助于识别长期趋势、短期机会和理想的入场/出场点。 2. **可定制的价格通道**：用户可以调整指标的参数，根据其偏好和交易策略自定义价格通道。这包括设置通道宽度、颜色和样式。 3. **自动趋势检测**：Timechannel配备了先进的算法，可以自动检测不同时间段内的趋势。这使交易员能够轻松识别上升趋势、下降趋势和盘整。 工作原理： 1. **资产选择**：交易员选择他们想要使用Timechannel进行分析的资产。 2. **时间框架配置**：配置多时间段分析的所需时间框架。这可以包括每日、每小时和分钟图表等。 3. **参数定制**：交易员可以根据自己的偏好自定义指标参数，如通道宽度、颜色和样式。 4. **趋势分析
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
MasterOBV：精准掌握市场趋势！ MasterOBV 是一个 技术分析指标 ，结合了 成交量 、 正相关性 和 移动平均线（MA） ，以提高在金融市场中识别趋势的能力。 主要功能： 智能成交量： 分析交易量，以识别趋势强度的显著变化。 正相关性： 包括相关资产，以获得更广泛和准确的视角，基于对价格的位移潜力强化。 视觉通道： 利用视觉通道清晰准确地评估趋势的延续和反转潜力，提供直观的视觉分析。 平滑移动平均线： MA 平滑价格波动，使得识别主要趋势方向更加容易。 为什么选择 MasterOBV？ 决策信心： 集成多个因素，帮助您自信地做出进出市场的决策。 全面分析： 不仅考虑价格，还考虑成交量、资产相关性和视觉通道，提供市场的完整视角。 价格位移潜力： 使用在同一方向移动的相关对，增强价格位移机会，最大化交易的影响力。 点击这里访问无限版
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
VolaMetrics VSA | 技术分析中的强大助手 VolaMetrics VSA 是一种技术分析指标，结合了 Volume Spread Analysis (VSA) 方法论和详细的 交易量分析 。旨在 识别 和 跟踪重大价格变动 ，VolaMetrics VSA 利用 交易量 和 价格差 的互动，提供有价值的洞察，帮助做出交易决策。 Volume Spread Analysis (VSA) 的基础 Volume Spread Analysis (VSA) 是一种在技术分析中受到尊敬的方法，专注于理解 交易量 、 价格差（spread） 和 价格收盘 在特定时间段内的关系。VSA 基于这样一个理念，即最有信息的操盘手（ 聪明的钱 ）影响价格变动，通过识别 积累或分配信号 ，可以预测价格的重要变化。 VolaMetrics VSA 的工作原理 ️ VolaMetrics VSA 自动化了传统的 VSA 分析，提供了一个可靠的工具来 检测潜在的反转信号 或 趋势延续信号 。它分析 交易量 和 价格差 在多个周期中的表现，寻找可能指示重大机构活动的模式。 交易量分析
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
总览 SwingVolumePro 是一个先进且多功能的指标，设计用于广泛的金融资产，并支持不同的交易风格。基于严格的成交量和价格分析开发，它提供清晰且准确的信号，使各级交易者能够根据高质量的数据做出明智的决策。 SwingVolumePro.PDF 主要特点 多功能性: SwingVolumePro 可应用于各种资产，包括股票、外汇、加密货币等。它适用于不同的交易策略，从剥头皮到长期持有。 准确且可靠的信号: SwingVolumePro 侧重于提供高精度信号，采用复杂的技术识别价格吸收模式和市场攻击。这些信号以清晰的方式呈现，便于快速且有效的决策。 先进的成交量和价格分析: 该指标通过详细分析成交量与价格之间的互动，检测出努力与结果之间的差异，提示潜在的市场动向。 易于解释: 借助直观且友好的界面，SwingVolumePro 生成的信号易于理解，即使是经验较少的交易者也能轻松掌握。使用箭头来指示努力与结果的关系，使信息的读取更加直接。 与EA（智能交易系统）兼容 SwingVolumePro 设计时提供了技术支持，便于创建智能交易系统
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD SmoothFlow Pro - 适用于任何资产的无限量分析！ CVD SmoothFlow Pro 是寻求精确和无限量分析的交易者的终极解决方案。该专业版利用累计成交量 delta (CVD) 并结合高级噪声过滤，为交易任何金融资产提供所需的灵活性和精确度。 CVD SmoothFlow Pro 提供了什么？ 清晰分析 ：过滤市场噪声，突显任何金融资产中的重要成交量变动。 ️ 精确计算 ：监测买卖差异，提供外汇、指数、加密货币等资产的成交量行为的详细视图。 直观界面 ：提供易于理解和高效的分析，数据呈现清晰明了。 趋势识别 ：更自信地识别市场趋势，帮助做出明智决策。 实际应用： 实时监测任何资产中买卖双方的平衡。 基于成交量识别趋势反转。 精确过滤，关注外汇、指数、加密货币等资产中的重要变动。 无限制的专业版！ 专业版提供无限制的所有功能访问权限，让您能够对任何金融资产进行详细和无限量的分析。
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVB Cumulative Volume Bands: 利用累计成交量提升交易表现！ CVB Cumulative Volume Bands 是一款为寻求基于累计成交量的精准交易信号的交易者设计的高级指标。 通过使用累计成交量带，这款指标清晰地显示市场买卖压力，帮助识别反转和强劲的价格波动。 主要特点： 累计成交量分析 ：基于成交量检测关键压力点。 清晰的进出场信号 ：实时抓住交易机会。 易于解读 ：友好的用户界面和简化的视觉呈现。 适用于所有资产和时间周期 ：任何市场，任何时间都能使用。 借助 CVB Cumulative Volume Bands 保持领先，提升您的交易决策信心！ 留下反馈，帮助我们改进！
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
ZigWave Oscillator: 提升您的交易，运用振荡器和ZigZag！ ZigWave Oscillator 是为寻求精准和清晰金融市场分析的交易者量身定制的完美工具。此指标将振荡器的强大功能与ZigZag的视觉简洁性结合起来，帮助您快速高效地识别最佳买卖机会。 为什么选择 ZigWave Oscillator？ 精准的振荡器分析 : 集成 RSI、Williams %R 或 CCI，以捕捉市场关键动向。 动态 ZigZag 和精细调整 : ZigZag 的波动在振荡器的超买和超卖区域进行精细调整，清晰地突出反转点。 全面自定义 ️: 根据您的策略调整振荡器和 ZigZag 的设置。 直观且易于使用的设计 ZigWave Oscillator 具有优雅且可自定义的视觉布局，使市场信号易于读取，让您专注于真正重要的事情：您的交易。 适用于所有资产的多功能性 无论是股票、外汇、指数还是加密货币，ZigWave Oscillator 在任何资产和所有时间框架中都能有效运作。
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Times and Sales Pro: 利用交易流不平衡提升您的交易表现 抓住细微的价格波动机会 Times and Sales Pro 是专为通过 Times and Trades 操作订单流的分析师打造的重要工具。它非常适合剥头皮交易者，专为那些希望以高精度捕捉细微价格波动的用户设计。通过先进的计算，该指标能够识别交易中的不平衡，为快速进出场提供宝贵的信号。 重要提示：MT5 中 Times and Trades 数据的可用性 在使用 Times and Sales Pro 之前，请确保您的经纪商提供 Times and Trades 数据访问权限。该指标依赖这些数据来进行实时精确计算，因为 MT5 不会存储历史交易记录。因此，该指标只能实时工作，提供对市场已执行交易的即时分析。 Times and Sales Pro 的优势 清晰颜色显示的高级交易流分析 Times and Sales Pro 通过特定的颜色代码简化了交易不平衡的可视化： 绿色: 代表买单。 红色: 代表卖单。 金色: 表示买单和卖单之间的不平衡。 这些颜色使得交易流的读取快速
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
程序库
LSTM Library - MetaTrader 5的高级神经网络 专业算法交易神经网络库 LSTM Library为您的MQL5交易策略带来递归神经网络的强大功能。这个专业级实现包括LSTM、BiLSTM和GRU网络，具有通常只在专业机器学习框架中才能找到的高级功能。 "交易机器学习成功的秘诀在于正确的数据处理。 垃圾进，垃圾出 –您的预测质量永远不会超过您的训练数据质量。" — 马科斯·洛佩兹·德·普拉多博士, 金融机器学习进展 主要特点 完整实现LSTM、BiLSTM和GRU 递归Dropout实现更好的泛化 多种优化算法(Adam, AdamW, RAdam) 高级归一化技术 全面的指标评估系统 训练进度可视化 支持通过类权重处理不平衡数据 技术规格 纯MQL5实现 - 无外部依赖 为交易应用程序优化 全面的错误处理和验证 完全支持保存/加载训练模型 详尽的文档 集成说明 要将LSTM Library集成到您的Expert Advisor中，请按照以下步骤操作： 1. 完整库导入 #import "LSTM_Library.ex5"    // 库信息    void Get
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
CVD Divergence —— 专业级订单流与背离分析 CVD Divergence 是一款技术指标，用于检测价格与累计成交量差（Cumulative Delta Volume，CVD）之间的可靠背离。它能够精准识别真实订单流未能确认价格走势的时刻，从而揭示潜在的反转、动能枯竭以及机构操控行为。 该指标结合了主动成交量分析与价格结构解析，提供清晰、客观且提前的交易信号。 指标功能 CVD Divergence 使用累计成交量差来比较订单流方向与价格方向。当二者出现显著偏离时，指标会在图表上标记并指出背离方向。 它可以检测： 看涨背离（CVD 上升而价格下跌） 看跌背离（CVD 下降而价格上涨） 多空力量枯竭 由机构失衡造成的假突破或假下跌 价格可能被人为压制或推高的市场环境 为什么 Cumulative Delta Volume 如此强大 CVD 反映了市场参与者的真实意图。典型场景包括： 价格上涨但 CVD 下跌，意味着尽管表面看涨，但机构在主动卖出 价格下跌但 CVD 上升，显示资金在暗中吸筹，真实需求增加 价格与 CVD 大幅背离通常领先于反转或假突破 价格图形可能具有迷惑性
筛选:
无评论
回复评论