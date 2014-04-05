Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – MT5에서 노력과 결과를 확인하는 레이더

📊 Tape Hunter는 MetaTrader 5에서 가격 뒤에 숨겨진 진짜 움직임을 보고자 하는 트레이더를 위한 최고의 인디케이터입니다. POC(Point of Control)를 기반으로 매수와 매도의 공격적인 거래량을 명확하고 직관적으로 보여주며, 각 캔들에서 시장의 노력과 실제 결과를 시각화할 수 있습니다.

⚖️ 왜 중요한가요?
모든 거래량이 가격을 움직이는 것은 아닙니다! Tape Hunter는 노력(공격적인 거래량)이 실제로 가격을 움직이고 있는지 강조하며, 다음을 파악하는 데 도움을 줍니다:

  • 진짜 공격과 함정이 어디에 있는지

  • 시장이 흡수되고 있는지, 아니면 밀리고 있는지

  • 지배적인 거래량과 가격 방향의 일치 여부

🔥 Tape Hunter를 사용하면 프로페셔널한 테이프 리딩 관점을 얻어 더 정확한 진입과 청산 결정을 내릴 수 있습니다.

🔗 관련 인디케이터 – 플로우 분석 강화하기

보다 효율적인 트레이딩을 위해 Tape Hunter와 아래 강력한 인디케이터들을 함께 사용하세요:

🔍 Big Player Range
기관 투자자의 활동 구역을 매핑하고, 되돌림 가능성이 높은 구간을 예측합니다. Tape Hunter와 함께 사용해 대형 플레이어가 활동하는 구역의 공격을 검증하세요.

⚖️ Imbalance DOM Pro
오더북(DOM)의 불균형을 읽고 숨겨진 가격 압력을 예측합니다. Tape Hunter와 함께 사용하면 DOM 데이터 분석이 강화됩니다.

🕒 Times and Sales Pro
실시간으로 공격적인 주문을 시각화하여 시장의 진정한 의도를 파악합니다. Tape Hunter의 순수한 플로우 확인에 이상적입니다.

🔁 SwingVolumePro
스윙 단위의 거래량을 분석하여 돌파와 반전을 검증합니다. Tape Hunter와 함께 사용하면 더 확신 있고 안전한 진입이 가능합니다.

📡 VolaMetrics VSA
가격과 거래량 뒤에 숨겨진 기관 투자자의 행동을 이해하는 고급 거래량 스프레드 분석입니다. Tape Hunter + VolaMetrics로 완벽하고 깊이 있는 시장 분석을 경험하세요.

🧲 전문적인 기술적 분석 생태계 구축하기

이 인디케이터들을 조합해 유동성, 거래량, 대형 플레이어 행동을 통합 분석하는 강력한 시스템을 만드세요. 테이프 리딩을 마스터하고 노력과 결과를 이해하며 MT5 트레이딩에서 결정적인 우위를 확보하세요.


제작자의 제품 더 보기
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
지표
Imbalance DOM Pro: 주문서의 불균형으로 거래를 강화하세요 MT5에서 주문서에 접근할 수 있나요? 거래를 새로운 수준으로 끌어올리고 싶나요? 주문 흐름을 기반으로 결정을 내리는 트레이더라면, Imbalance DOM Pro가 분석을 혁신적으로 바꿔줄 것입니다. 스캘퍼와 단기 트레이더를 위해 설계된 이 도구는 주문서의 불균형을 식별하고, 빠르고 정확한 진입과 청산을 위한 귀중한 거래 기회를 제공합니다. 작은 가격 변동에서 기회를 잡으세요 Imbalance DOM Pro는 작은 가격 변동을 잡고자 하는 트레이더에게 이상적인 도구입니다. 고급 계산을 통해 이 지표는 주문서의 불균형을 해석하고, 빠른 진입과 청산을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 중요: MT5에서 주문서의 사용 가능 여부를 확인하세요 Imbalance DOM Pro를 사용하기 전에, 브로커가 MT5에서 주문서에 접근할 수 있는지 확인하세요. 이 지표는 실시간 데이터에 의존하기 때문에, M
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
지표
BigPlayerRange – MT5 최고의 지표 BigPlayerRange 는 MetaTrader 5에서 미니 인덱스와 미니 달러를 위한 최고의 지표 로 평가받고 있습니다. 이 도구는 주요 기관 투자자들의 전략적 영역을 강조하여 높은 정확도의 기관 기술 분석을 제공합니다. BigPlayerRange 사용법: 이 지표는 매수 구간(녹색선)과 매도 구간(빨간선)을 표시합니다. 가격이 이 구간 밖에서 마감되면 추세 움직임이 예상됩니다. 녹색선 위에서 마감: 강한 매수세와 상승 추세 가능성. 빨간선 아래에서 마감: 매도 압력과 하락 가능성. 범위 내에서 마감: 횡보 시장, 돌파 신호 대기. 주요 혜택: 기관 투자자 영역 매핑: 주요 투자자들의 활동 구간을 식별합니다. 자동 목표 지점 산출: 거래 종료에 적합한 목표 지점을 제공합니다. 풀백 분석: 리스크 관리를 위한 가격 반등 가능성 평가. 활용 방법: BigPlayerRange와 함께 Imba
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
지표
Weis Wave Box 와 함께 분석을 업그레이드하세요! 정확하고 명확한 트레이딩 을 원하신다면, Weis Wave Box 가 이상적인 도구입니다. 이 고급 볼륨 웨이브 지표 는 시장에서 노력과 결과 간의 역학을 명확하게 시각화하여, 주문 흐름과 볼륨 분석을 사용하는 트레이더에게 필수적입니다. 주요 기능: 사용자 지정 가능한 볼륨 웨이브 – 전략에 맞게 틱 단위로 조절 가능. 조정 가능한 히스토리 – 특정 기간을 더 정확하게 분석. 실제 거래량 vs 틱 수 – 시장에 미치는 실제 영향 이해. 시각적 에너지 박스 – 시장의 높은 노력과 낮은 움직임 영역 확인. ️ 5가지 스윙 유형 – totalVol, length, width, barDVol, lengthDVol 기반 맞춤 설정 가능. 실제 혜택: 볼륨 로직에 대한 시각적 명확성 주도하는 매수 또는 매도 세력 식별 잠재적 반전 또는 지속 신호 제공 관련 지표 Big Player Range – 기
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
지표
VWAP FanMaster: 정확한 풀백 전략을 마스터하자! VWAP FanMaster 는 정확한 진입점 과 효율적인 풀백 을 찾는 트레이더를 위한 궁극적인 지표입니다. **VWAP(거래량 가중 평균 가격)**과 피보나치 팬 라인 을 결합하여 시장에서 중요한 가격 영역을 명확하게 표시합니다. 주요 기능 간단하고 강력함 : 수직선을 이동시키기만 하면 자동으로 VWAP 과 피보나치 팬 라인 이 그려집니다. 스마트한 거래 전략 : 가격이 그려진 영역으로 되돌아오는 것을 기다린 후, 완벽한 풀백 을 지원 및 저항 레벨에서 포착하세요. 고급 시각적 도구 : 가격의 융합 영역 을 즉시 찾아서 신속하고 정확한 거래 결정을 내리세요. VWAP FanMaster를 선택해야 하는 이유 초보자도 쉽게 사용할 수 있음 . 두 가지 강력한 분석 도구 를 결합하여 거래 정확도를 높입니다. 위험 관리 개선 을 위한 명확하고 일관된 가격 예측 제공. VWAP F
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
Footprint Hunter – MT4에서 노력과 결과를 확인하는 레이더 Tape Hunter는 MetaTrader 4에서 가격 뒤에 숨겨진 진짜 움직임을 보고자 하는 트레이더를 위한 최고의 인디케이터입니다. POC(Point of Control)를 기반으로 매수와 매도의 공격적인 거래량을 명확하고 직관적으로 보여주며, 각 캔들에서 시장의 노력과 실제 결과를 시각화할 수 있습니다. ️ 왜 중요한가요? 모든 거래량이 가격을 움직이는 것은 아닙니다! Tape Hunter는 노력(공격적인 거래량)이 실제로 가격을 움직이고 있는지 강조하며, 다음을 파악하는 데 도움을 줍니다: 진짜 공격과 함정이 어디에 있는지 시장이 흡수되고 있는지, 아니면 밀리고 있는지 지배적인 거래량과 가격 방향의 일치 여부 Tape Hunter를 사용하면 프로페셔널한 테이프 리딩 관점을 얻어 더 정확한 진입과 청산 결정을 내릴 수 있습니다. 관련 인디케이터 – 플로우 분석 강화하기 보다 효율
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
유틸리티
Book Data Binance! 좋아하는 암호화폐의 오더북에 접근하여 가격, 거래량, 불균형 분석의 세부 정보를 확인할 수 있다고 상상해 보세요. 거래소에서 DOM에 대한 접근을 제공하지 않더라도 말이죠. Book Data Binance와 함께라면 이제 그 꿈이 현실이 됩니다! 이 MQL5 스크립트는 시장의 역학을 깊이 이해하고자 하는 암호화폐 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 주요 기능: 스크립트 메뉴에서 사용할 수 있는 모든 암호화폐의 오더북에 직접 접근. 세계 최고의 거래소 중 하나인 Binance에서 제공하는 실시간 데이터 업데이트. 오더북의 불균형을 정확하게 분석하여 가격 변동을 식별하고 예측할 수 있습니다. Imbalance DOM Crypto 지표 와 통합되어 시장 분석을 다음 단계로 끌어올립니다. 왜 Book Data Binance를 선택해야 할까요? 각 가격 수준에서 구매자와 판매자의 행동을 이해하고자 하는 모든 분들에
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
유틸리티
Volume Flow Binance! 당신이 선호하는 암호화폐의 times and trades 데이터에 접근하고, 거래량 흐름과 가격 변동 분석에 대한 세부 정보를 얻을 수 있다고 상상해 본 적이 있나요? 심지어 브로커가 거래 기록에 대한 완전한 접근을 제공하지 않더라도 말이죠? Volume Flow Binance 로 이제 그것이 현실이 됩니다! 이 MQL5 스크립트는 실시간 시장 동향에 대한 상세한 뷰를 원하는 암호화폐 트레이더를 위해 설계되었습니다. 주요 특징: 스크립트 메뉴에서 사용 가능한 모든 암호화폐의 times and trades 데이터에 직접 접근. 세계적인 거래소인 Binance에서 실시간 데이터 업데이트. 가격 변동을 예측하고 거래량 흐름을 정확하게 분석. Times and Sales Crypto 인디케이터 와의 통합으로 시장 분석을 다음 수준으로 향상. 왜 Volume Flow Binance를 선택해야 할까요? 실시간으로 매
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
CVB Cumulative Volume Bands: 누적 거래량으로 트레이드를 강화하세요! CVB Cumulative Volume Bands 는 누적 거래량에 기반한 정확한 신호를 찾는 트레이더를 위해 설계된 고급 지표입니다. 이 지표는 누적 거래량 밴드를 사용하여 시장의 매수 및 매도 압력을 명확하게 읽고, 반전 및 강력한 가격 변동을 식별하는 데 도움을 줍니다. Cumulative Volume Bands for MT5 ! 주요 특징: 누적 거래량 분석 : 거래량을 기반으로 주요 압력 지점을 감지합니다. 명확한 진입/퇴출 신호 : 실시간으로 기회를 포착하세요. 쉬운 해석 : 사용자 친화적인 인터페이스와 간단한 시각적 표현. 모든 자산 및 시간 프레임에 적합 : 모든 시장에서 언제든지 사용 가능합니다. CVB Cumulative Volume Bands 로 한 발 앞서 나가며 자신감을 가지고 트레이딩 결정을 개선하세요! 피드백
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
ATR 프로젝션 지표는 금융 시장에서 가격 움직임의 잠재적 한계에 대한 정확한 통찰을 제공하도록 설계된 강력한 도구로, 기술적 분석에서 두드러지고 있습니다. 유연한 접근 방식으로 사용자는 각 거래 자산의 특정한 요구에 맞게 분석 메트릭스를 직관적으로 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 운영: 기본 설정으로 ATR 프로젝션은 최근 100개의 캔들의 평균 중 30%를 고려하여 작동합니다. 이러한 유연성은 사용자가 각 자산의 특징과 선호도에 따라 메트릭스를 조정할 수 있도록 하여 더 개인화된 분석을 제공합니다. 30%와 100개 캔들의 선택에 대한 논리: 선택된 백분율과 캔들 수의 신중한 선택은 최근의 중요한 움직임을 포착하여 더 정확한 예측을 제공하려는 것입니다. 이 전략적 접근은 가격이 이동할 가능성이 높은 지역을 강조하여 트레이더에게 더 잘 통찰력을 제공합니다. ATR 프로젝션의 이점: 1. 사용자 정의 가능한 기술적 정확성: 사용자는 각 거래 자산의 특정 조
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
Long & Short 지표 - Pro 버전: 무한한 시장 분석 잠재력을 열어보세요! 모든 자산에 제한 없이 사용 Long & Short 지표의 Pro 버전은 모든 금융 자산에서 완전한 자유를 제공합니다. 이제 제한 없이 동일한 지표를 모든 선호 자산에 적용할 수 있습니다! 제한 없음 지표의 모든 기능을 제한 없이 사용하세요. Pro 버전은 완전하고 무제한의 경험을 제공하며, 모든 시장 기회를 최대한 활용할 수 있게 해줍니다. Pro 버전의 특징 무제한 접근 : 모든 금융 자산에서 지표를 사용하고 그 잠재력을 최대한 발휘하세요. 고급 정밀도 : 상세한 분석과 명확한 신호를 통해 정보에 기반한 안전한 결정을 내리세요. 완전한 유연성 : 자산이나 전략에 관계없이 거래 요구에 맞게 지표를 조정하세요. 중요한 기회에 대한 알림 받기 알림을 활성화하여 중요한 수준을 주의 깊게 모니터링하고 시장 기회에서 항상 앞서 나가세요. EA 구축을 위한 버퍼 파라미터
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
AI Channel | MT5용 인공지능 기반 가격 채널 지표 AI Channel: 진보된 기술 분석을 위한 인공지능 기반 도구 AI Channel 은 금융 시장에서 가격 채널을 분석하기 위해 인공지능 을 활용하는 강력한 도구입니다. 이 섹션에서는 이 혁신적인 지표가 투자자와 트레이더가 더 정보에 기반한 전략적 결정을 내리는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴봅니다. AI Channel이란? AI Channel 은 고급 인공지능 알고리즘을 기반으로 개발된 지표입니다. 과거 가격 데이터를 사용하여 거래 채널을 식별하고 차트에서 중요한 지지선과 저항선을 강조 표시합니다. 이 분석을 바탕으로 시장 진입 및 청산의 유용한 인사이트를 제공합니다. ️ AI Channel 작동 원리 AI Channel은 인공지능을 가격 채널에 적용하여 자산의 추세, 패턴 및 과거 움직임을 분석합니다. 이 지표는 시장 변화에 따라 동적으로 적응하며 다양한 시간대와 금융 상품에 적용 가능합
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
디디 지수 볼륨(Didi Index Volume)을 소개합니다. 이는 브라질 트레이더 오디르 아기아르(Odir Aguiar)이 개발한 기술적 분석 지표로, 금융 시장에서 기회를 식별하는 고급이고 강력한 접근 방식으로 주목받고 있습니다. 다양한 플랫폼에서 이용 가능한 디디 지수 볼륨은 정확한 통찰력과 가치 있는 정보를 찾는 트레이더들에게 필수적인 도구가 되었습니다. 이 지표는 오디르 아기아르가 개발한 유명한 디디 지수(Didi Index)와 거래량의 지능적인 활용을 결합합니다. 이 조합은 가격 동작과 거래량의 상호작용을 더 깊게 분석하여 자산의 움직임에 대한 독특한 시각을 제공합니다. 정교한 알고리즘과 가중 평균 계산을 통해 디디 지수 볼륨은 거래량을 기반으로 가격 변동을 예측할 수 있습니다. 이 기능은 신흥 트렌드, 시장 반전 및 적시적인 진입 및 청산 시점을 파악하는 데 매우 중요합니다. 디디 지수 볼륨을 사용하면 정확한 시장 해석을 돕고 허무맹랑한 결정을 피할 수 있는 객관
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
The "Timechannel" is a powerful technical analysis tool designed specifically for traders who want to gain deeper and more accurate insights into price movements across multiple timeframes (multi-timeframe). This indicator is an essential addition to the toolbox of any serious trader seeking to make informed and data-driven trading decisions. Key Features: Advanced Multi-Timeframe Analysis : Timechannel allows traders to analyze price movements on different timeframes simultaneously. This is cr
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
MasterOBV: 시장 트렌드를 정확하게 파악하세요! MasterOBV 는 거래량 , 긍정적 상관관계 및 **이동 평균선(MA)**을 결합한 기술 분석 지표 로, 금융 시장에서 트렌드를 식별하는 능력을 향상시킵니다. 주요 기능: 스마트 거래량: 거래량을 분석하여 트렌드 강도의 중요한 변화를 식별합니다. 긍정적 상관관계: 상관된 자산을 포함하여 보다 넓고 정확한 시각을 제공하며, 쌍의 거래량을 기반으로 가격 이동 잠재력을 강화합니다. 비주얼 채널: 비주얼 채널을 사용하여 트렌드의 지속성과 반전 가능성을 명확하고 정확하게 평가하며 직관적인 시각 분석을 제공합니다. 스무딩 이동 평균선: MA는 가격의 변동을 부드럽게 하여 기본 트렌드 방향을 더 쉽게 식별할 수 있게 합니다. 왜 MasterOBV를 선택해야 하는가? 결정에 대한 자신감: 여러 요소를 통합하여 신뢰를 가지고 진입 및 퇴출 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 종합 분석: 가격뿐만
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
VolaMetrics VSA | 기술 분석의 강력한 동반자 VolaMetrics VSA 는 Volume Spread Analysis (VSA) 방법론과 자세한 거래량 분석 을 결합한 기술 분석 지표입니다. 중요한 가격 변동 을 식별 하고 추적 하기 위해 설계된 이 도구는 거래량 과 가격 스프레드 의 상호작용을 활용하여 트레이딩 결정에 도움이 되는 귀중한 통찰을 제공합니다. Volume Spread Analysis (VSA)의 기초 **Volume Spread Analysis (VSA)**는 기술 분석에서 존경받는 방법으로, 거래량 , 가격 스프레드 및 종가 간의 관계를 특정 기간 내에 이해하는 데 중점을 둡니다. 가장 정보가 풍부한 운영자 ( 스마트 머니 )가 가격 움직임에 영향을 미친다는 개념에 기반하여, VSA는 축적 또는 분배 신호 를 식별하고 가격의 중요한 변화를 예측합니다. VolaMetrics VSA의 작동 원리 ️ VolaMetrics VSA 는 전통적인 V
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
개요 SwingVolumePro 는 다양한 금융 자산에 적용할 수 있도록 설계된 고급 다목적 지표입니다. 엄격한 거래량과 가격 분석을 기반으로 개발되었으며, 모든 수준의 트레이더가 고품질 데이터에 기반하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 명확하고 정확한 신호를 제공합니다. SwingVolumePro.PDF 주요 특징 다재다능성: SwingVolumePro는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 자산에 적용할 수 있습니다. 스캘핑에서 장기 포지션까지 다양한 거래 전략에 적합합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 신호: SwingVolumePro는 가격 흡수 패턴과 시장 공격을 식별하기 위해 복잡한 기술을 사용하여 높은 정확도의 신호를 제공합니다. 이러한 신호는 명확하게 표시되어 신속하고 효과적인 의사 결정을 돕습니다. 고급 거래량 및 가격 분석: 이 지표는 거래량과 가격 간의 상호 작용을 상세히 분석하여 노력과 결과 간의 불일치를 감지하고, 잠재적인 시장 움
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
CVD SmoothFlow Pro - 모든 자산에 대한 무제한 볼륨 분석! CVD SmoothFlow Pro 는 정밀하고 무제한의 볼륨 분석을 원하는 트레이더를 위한 최적의 솔루션입니다. Cumulative Volume Delta (CVD) 계산과 고급 노이즈 필터링을 활용하여, Pro 버전은 모든 금융 자산 거래에 필요한 유연성과 정확성을 제공합니다. CVD SmoothFlow Pro가 제공하는 기능: 명확한 분석 : 시장 노이즈를 필터링하고 모든 금융 자산에서 중요한 볼륨 변동을 강조합니다. ️ 정확한 계산 : 매수와 매도 차이를 모니터링하여 외환, 지수, 암호화폐 등 자산의 볼륨 행동을 상세히 제공합니다. 직관적인 인터페이스 : 데이터가 명확하게 제시되어 분석이 쉽고 효율적입니다. 트렌드 식별 : 시장 트렌드를 자신 있게 식별하여 정보에 기반한 결정을 지원합니다. 실용적인 적용: 모든 자산의 실시간 매수자와 매도자 균형을 모니터링합니다. 볼륨을 기반
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
CVB Cumulative Volume Bands: 누적 거래량으로 트레이드를 강화하세요! CVB Cumulative Volume Bands 는 누적 거래량에 기반한 정확한 신호를 찾는 트레이더를 위해 설계된 고급 지표입니다. 이 지표는 누적 거래량 밴드를 사용하여 시장의 매수 및 매도 압력을 명확하게 읽고, 반전 및 강력한 가격 변동을 식별하는 데 도움을 줍니다. 주요 특징: 누적 거래량 분석 : 거래량을 기반으로 주요 압력 지점을 감지합니다. 명확한 진입/퇴출 신호 : 실시간으로 기회를 포착하세요. 쉬운 해석 : 사용자 친화적인 인터페이스와 간단한 시각적 표현. 모든 자산 및 시간 프레임에 적합 : 모든 시장에서 언제든지 사용 가능합니다. CVB Cumulative Volume Bands 로 한 발 앞서 나가며 자신감을 가지고 트레이딩 결정을 개선하세요! 피드백을 남기시고 개선에 도움을 주세요!
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
ZigWave Oscillator: 오실레이터와 ZigZag로 거래를 강화하세요! ZigWave Oscillator는 금융 시장 분석에서 정확성과 명확성을 추구하는 트레이더를 위한 완벽한 도구입니다. 이 지표는 오실레이터의 강점과 ZigZag의 시각적 단순성을 결합하여 최고의 매수 및 매도 기회를 신속하고 효율적으로 식별할 수 있도록 도와줍니다. ZigWave Oscillator를 선택해야 하는 이유 정밀한 오실레이터 분석 : RSI, Williams %R 또는 CCI를 통합하여 시장의 주요 움직임을 포착합니다. 동적 ZigZag와 세밀한 조정 : ZigZag 스윙은 오실레이터의 과매수 및 과매도 영역에서 세밀하게 조정되어 반전 포인트를 명확히 강조합니다. 완전한 커스터마이즈 ️: 오실레이터와 ZigZag의 설정을 조정하여 자신의 전략에 맞게 최적화할 수 있습니다. 직관적이고 사용하기 쉬운 디자인 세련되고 사용자 정의 가능한 시각적 레이아웃으로 Zig
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
Times and Sales Pro: 거래 흐름의 불균형으로 거래를 강화하세요 작은 가격 변동의 기회 Times and Sales Pro 는 Times and Trades 를 통해 주문 흐름을 운영하는 분석가들에게 필수적인 도구입니다. 스캘퍼에게 이상적이며, 높은 정확도로 작은 가격 변동을 활용하고자 하는 분들을 위해 설계되었습니다. 고급 계산을 통해 이 지표는 거래의 불균형을 식별하여 빠른 진입 및 퇴출을 위한 귀중한 신호를 제공합니다. 중요: MT5에서의 Times and Trades 이용 가능성 Times and Sales Pro 를 사용하기 전에 브로커가 MT5에서 Times and Trades 에 대한 접근을 제공하는지 확인하세요. 이 지표는 실시간으로 정확한 계산을 생성하기 위해 이 데이터에 의존하며, MT5는 거래 이력을 저장하지 않습니다. 따라서 이 지표는 실시간에서만 작동하며, 시장에서 실행된 거래에 대한 즉각적인 통찰을 제공합니다. Ti
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
라이브러리
LSTM Library - MetaTrader 5용 고급 신경망 알고리즘 트레이딩을 위한 전문 신경망 라이브러리 LSTM Library는 MQL5 트레이딩 전략에 순환 신경망의 힘을 가져다줍니다. 이 전문적인 구현에는 일반적으로 특수 기계 학습 프레임워크에서만 볼 수 있는 고급 기능을 갖춘 LSTM, BiLSTM 및 GRU 네트워크가 포함되어 있습니다. "트레이딩을 위한 기계 학습의 성공 비결은 적절한 데이터 처리에 있습니다. 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나옵니다 – 예측의 품질은 절대 훈련 데이터의 품질을 넘을 수 없습니다." — 마르코스 로페즈 데 프라도 박사, Advances in Financial Machine Learning 주요 기능 LSTM, BiLSTM 및 GRU의 완전한 구현 더 나은 일반화를 위한 재귀 드롭아웃 다양한 최적화 알고리즘(Adam, AdamW, RAdam) 고급 정규화 기술 포괄적인 지표 평가 시스템 훈련 진행 시각화 클래스 가중치를 통한 불균형 데이터 지
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
지표
CVD Divergence – 전문적인 주문 흐름 및 다이버전스 분석 CVD Divergence는 가격과 Cumulative Delta Volume(CVD) 사이의 신뢰할 수 있는 다이버전스를 감지하기 위해 개발된 기술적 지표입니다. 실제 주문 흐름이 가격 움직임을 확인하지 않을 때를 정확하게 포착하여, 잠재적 추세 전환, 매수·매도 세력의 소진, 기관의 시장 조작 가능성을 보여줍니다. 이 지표는 공격적인 거래량 분석과 가격 구조 해석을 결합해 명확하고 객관적이며 빠른 신호를 제공합니다. 지표 기능 CVD Divergence는 누적 델타 거래량을 사용하여 주문 흐름의 방향과 가격 방향을 비교합니다. 두 값이 크게 괴리될 경우 차트에 시각적 표시를 남기고 다이버전스 방향을 명확하게 보여줍니다. 다음과 같은 상황을 감지합니다: 강세 다이버전스 (가격이 하락하지만 CVD가 상승할 때) 약세 다이버전스 (가격이 상승하지만 CVD가 하락할 때) 매수·매도 세력의 힘 고갈 기관 주문 불균형으로
