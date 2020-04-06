Probability theory

Adequate ind Murodil Eminjonov Индикаторы

Мой индикатор - отличный помощник на рынке форекс. Он показывает возможные развороты рынка с абсолютной точностью. Мой индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Он отлично работает на всех таймфреймах и может стать ключевым индикатором в вашей стратегии. Хочу отметить, что гибкие настройки индикатора позволяют адаптировать индикатор под вашу стратегию и могут внести большой вклад в вашу прибыльную стратегию, хотя в этом индикаторе уже все заложено. Мой инди