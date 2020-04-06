Probability theory
Murodil Eminjonov
Торговый советник предназначен для торговли валютной парой "USDJPY"на минутном графике. Торговая стратегия основана на теории вероятности. Советник использует фиксированный стоп лосс и тейк профит с соотношением один к двум. Для восстановления советник частично использует коэффициент восстановления увеличения объёма. Хотя советник использует мартингейл он не торгует против тренда и не накапливает по убыточные позиции. В советник встроен более тридцати торговых стратегий и каждый ордер живёт своей жизнью. Советник открывает позиции только при наличии сигнала по той или иной стратегии.